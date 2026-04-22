Nuestra Señora de los Milagros: cuál es su historia y qué oración rezarle en su día

El Día de Nuestra Señora de los Milagros se conmemora cada 22 de abril, una jornada dedicada a esta advocación mariana profundamente arraigada al interior de la Argentina, especialmente en la ciudad de Santa Fe. Se trata de una figura del catolicismo recordada por una serie de acontecimientos extraordinarios que le valieron su nombre. Es también un símbolo de fe, protección y esperanza.

El Santuario Nuestra Señora de los Milagrosen Santa Fe Paula Teller

La historia de Nuestra Señora de los Milagros

El relato de Nuestra Señora de los Milagros se encuentra relacionado con el surgimiento de la ciudad de Santa Fe, fundada el 15 de noviembre de 1573 por Juan de Garay. Desde sus inicios, la población manifestó su interés religioso y necesidad de generar congregaciones para reunir a los fieles. En 1609 se concretó la idea con la fundación de la Compañía de Jesús, que dio inicio a actividades afines con el catolicismo para invitar a las personas a acercarse a la fe.

Años más tarde, en 1634, el hermano jesuita Luis Berger, quien presentaba grandes dones artísticos, realizó una pintura inspirada en la imagen de la Mujer del Apocalipsis. La obra fue denominada como “La Pura y Limpia Concepción” y actualmente continúa preservada en el santuario. Dos años más tarde, el 9 de mayo de 1636, el padre Pedro de Helgueta observó cómo pequeñas gotas brotaban de la parte inferior de la imagen. El líquido no solo recorría la pintura, sino que también llegó a mojar los manteles del altar.

"La Pura y Limpia Concepción" de Luis Berger Gobierno de Santa Fe

El vicario Hernando Arias de Mansilla asistió al templo y, junto a una gran multitud, constató su veracidad. El hecho se prolongó por más de una hora y fue documentado en actas oficiales que se conservan hasta la actualidad.

A partir de este episodio, los fieles comenzaron a invocar a la Virgen bajo el título de Nuestra Señora de los Milagros, reconociendo su intervención en situaciones difíciles. Muchos declararon haber experimentado curaciones o soluciones repentinas a problemas imposibles. Durante el mismo año, el obispo Cristóbal de Aresti evaluó los testimonios y declaró auténtico el milagro.

Con el paso del tiempo, la ciudad de Santa Fe fue trasladada a su ubicación actual, pero el templo continúa en pie. El 9 de mayo de 1936, el papa Pío XI otorgó la Coronación Pontificia a esta imagen, por lo cual consolidó su importancia dentro de la Iglesia. Desde entonces, Nuestra Señora de los Milagros es reconocida como una figura central de la fe en la región, especialmente en el territorio de esta provincia.

Santuario Nuestra Señora de los Milagros

Oración a Nuestra Señora de los Milagros

¡Oh, Virgen de los Milagros, dulce María! A ti acudo en mi necesidad, con el corazón lleno de esperanza. Te entrego mi súplica, y te pido que la presentes a Jesús. Con tu poder de Madre y Reina, concédeme la gracia que tanto necesito.

Virgen del Milagro, danos la serenidad para perdonar, la fuerza para construir y no destruir, y la fe para creer que la paz es posible. Bajo tu manto sagrado dejamos nuestras calles, nuestros hogares y nuestros sueños.

(Hacer la petición)

Madre, enséñanos a mantener los ojos bien abiertos, el corazón confiado y las manos firmes y dispuestas para ayudar a quienes lo necesitan.

Amén