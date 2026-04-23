San Jorge: esta es su historia y la oración que hay que rezar para pedir ayuda

El Día de San Jorge se celebra el 23 de abril de cada año, una festividad conmemorada por la Iglesia Católica en honor a una de las figuras más relevantes de la fe. Su imagen es venerada por su virtud cristiana, su fuerza y valor ante situaciones difíciles o adversas. Los fieles acuden en su ayuda ante ciertas circunstancias amenazantes como la peste, lepra y las serpientes venenosas. Es considerado patrono de los caballeros, los soldados, los scouts, los esgrimadores y los arqueros.

En la Argentina fue nombrado como el patrono de Armas de Caballería del Ejército. Su patronazgo se ha extendido a muchos rincones del mundo, dado que es patrono también de Inglaterra, Cataluña y Aragón, España, Georgia, Bulgaria, Etiopía y Portugal. A su vez, obtuvo la veneración del papa Francisco.

El papa Francisco era muy devoto de San Jorge, con quien compartía nombre de Bautismo AFP

La historia de San Jorge

San Jorge nació hacia el año 275 d.C. en Capadocia, dentro de una familia de trabajadores. Ingresó al ejército imperial romano en su juventud y trabajó para lograr una mejor reputación. Gracias a sus esfuerzos y simpatía, ascendió rápidamente y generó importantes conexiones.

De acuerdo a la historia, tomó conocimiento del temor de los ciudadanos acerca de un animal misterioso que era descripto como un gigante lagarto, que podría tratarse de un caimán o cocodrilo. Con el fin de asistir a la población, decidió buscarlo y vencerlo. Tras triunfar en su misión, muchos afirman que observaron a San Jorge dar gracias a Dios y ofrecer su victoria a Jesucristo.

La historia de San Jorge, el santo del papa Francisco

Este acto era una transgresión en ese entonces. Durante esa época, el Imperio Romano se encontraba bajo el poder del emperador Diocleciano, quien perseguía a los creyentes cristianos. Es así que, al conocer el relato heroico de San Jorge, ordenó a este caballero arrepentirse de inmediato. El militar se negó y le confesó al soberano su devoción por Dios, por lo que recibió un fuerte castigo que condujo a su muerte.

Fue ejecutado en Nicomedia, actualmente Turquía, en el año 303 d.C. A pesar de sufrir grandes torturas, en ningún momento dudó de su fe. Es así que es considerado un santo y mártir por la Iglesia Católica. Actualmente se encuentra representado por una imagen suya montando un caballo, con una lanza, escudo y una bandera blanca marcada con una cruz roja.

Oración para rezarle a San Jorge y pedir su protección

La oración para rezar en el Día de San Jorge

San Jorge, guerrero valeroso,

que defendiste a la princesa de la Capadocia,

al abatir con tu lanza al feroz dragón,

te solicito humildemente

que vengas en mi auxilio

y me protejas de las acechanzas del demonio,

los peligros, las dificultades, las aflicciones.

Cobíjame bajo tu manto, poderoso santo,

escóndeme de mis enemigos,

de mis perseguidores, de las envidias,

magias, hechizos y maleficios.

Protegido con tu manto,

caminaré a través de los mares y la tierra,

noche y día, mes a mes, año tras año,

y mis enemigos no me verán,

no me oirán, no me seguirán.

Bajo tu protección no caeré,

no me perderé, no sangraré.

Igual que Nuestro Dios; Salvador

estuvo nueve meses protegido

en el vientre de la Virgen María,

así yo estaré protegido bajo tu manto,

teniéndote delante de mí,

armado con tu lanza y tu escudo.

Amén.