Cuándo debuta Colombia en el Mundial 2026: calendario y posibles cruces en EE.UU. y México

Luego de su ausencia en Qatar 2022 y un destacado desempeño en la última Copa América, Colombia volverá al máximo torneo de fútbol entre selecciones en el Mundial 2026. El debut tendrá lugar el 17 de junio frente a Uzbekistán, y luego deberá enfrentar a un equipo aún por confirmar —por repechajes— y Portugal en la última fecha, en busca del pase a 16avos de final.

El debut de Colombia en el Mundial 2026 y su calendario

De la mano de figuras como Luis Díaz y James Rodríguez, bajo la dirección técnica del argentino Néstor Lorenzo, la selección de fútbol masculino de Colombia terminó las eliminatorias en el tercer puesto.

El buen desempeño a lo largo de la competencia clasificatoria refuerza la confianza por el excelso rendimiento en la última Copa América, en la cual llegó hasta la final, pero perdió con Argentina.

El video promocional de Colombia para los amistosos previos al Mundial 2026

A falta de tres meses, el seleccionado colombiano se prepara para debutar en el Mundial el 17 de junio contra Uzbekistán, en el Estadio Ciudad de México. Luego, deberá medirse el 23 del mismo mes en el Estadio Guadalajara contra un país aún sin confirmar debido a los repechajes, que se definirán el 30 de marzo. En este caso, el rival puede ser Jamaica, República Democrática del Congo o Nueva Caledonia.

Según el calendario, tendrá su último duelo de la zona el sábado 27 de junio contra Portugal, el desafío más exigente para el conjunto de Lorenzo en esta etapa. De acuerdo a lo establecido en el sorteo del 5 de diciembre pasado, Colombia enfrentará a rivales que nunca antes había cruzado:

Uzbekistán : ocupa el puesto 50 del ranking de la Federación Internacional de Fútbol Asociación ( FIFA ). Tendrá su debut en la competencia durante este Mundial, ya que nunca había participado del torneo, y también enfrentará por primera vez a la Tri.

: ocupa el Federación Internacional de Fútbol Asociación ( ). Tendrá su debut en la competencia durante este Mundial, ya que nunca había participado del torneo, y también enfrentará por primera vez a la Tri. Portugal : se ubica en la novena posición del ranking FIFA y participará de su noveno mundial. Será la primera vez que Colombia se mida oficialmente ante el seleccionado europeo en la competencia.

: se ubica en la novena posición del ranking FIFA y participará de su noveno mundial. Será la primera vez que Colombia se mida oficialmente ante el seleccionado europeo en la competencia. República Democrática del Congo : está en el puesto 56 de la clasificación; buscará el pase en el repechaje tras derrotar a Nigeria en los penales en la final de la repesca de la Confederación Africana de Fútbol (CAF).

: está en el puesto 56 de la clasificación; buscará el pase en el repechaje tras derrotar a Nigeria en los penales en la final de la repesca de la Confederación Africana de Fútbol (CAF). Nueva Caledonia : ocupa la posición 159 del ranking FIFA, representará a Oceanía en la repesca luego de imponerse ante Nueva Zelanda.

: ocupa la posición 159 del ranking FIFA, representará a Oceanía en la repesca luego de imponerse ante Nueva Zelanda. Jamaica: hoy en el puesto 70, es el único posible rival que ya tiene antecedentes, debido a que se enfrentaron en cinco ocasiones, con un saldo de cuatro victorias y una derrota para la selección colombiana.

En este torneo, Colombia intentará mejorar su imagen en los mundiales. Su última participación ocurrió en Rusia 2018, cuando comenzó con una derrota ante Japón que llenó de dudas al plantel (2-1). Unos días más tarde, mostró un desempeño brillante en el triunfo ante Polonia (3-0) para cerrar la zona de grupos con una victoria por 1 a 0 ante Senegal.

Sin embargo, en octavos de final, pese a que empató 1 a 1 con Inglaterra con un agónico gol de Yerry Mina, el seleccionado quedó eliminado en los penales.

El seleccionado de Colombia terminó en el tercer puesto en las eliminatorias para el Mundial 2026 y se ilusiona con un buen torneo @fcfseleccioncol

Los posibles cruces de Colombia en el Mundial 2026

Al margen de los rivales asegurados para la fase de grupos, en caso de clasificar a 16avos, ya se conocen los posibles enfrentamientos de la Tri. El cruce dependerá directamente de los resultados en la primera etapa.

Si el conjunto dirigido por Lorenzo termina la fase de grupos en el primer puesto, se enfrentaría el 3 de julio en Kansas con el mejor tercero de uno de los grupos E, H, I, J y K, según una publicación de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (CONCACAF). En este escenario, los posibles rivales serían:

Grupo E: Alemania, Curazao, Costa de Marfil, Ecuador.

Grupo H: España, Cabo Verde, Arabia Saudita y Uruguay.

Grupo I: Francia, Senegal, Noruega y a definir entre Bolivia, Surinam e Irak.

Grupo J: Argentina, Argelia, Austria y Jordania.

En caso de que los resultados dejen a Colombia en el segundo puesto, debería medirse con el segundo del grupo L. Esta zona está compuesta por Inglaterra, Croacia, Ghana y Panamá.

Por último, si el desempeño no es el mejor, pero la Tri logra clasificar en la tercera posición, podría disputar el partido por 16avos de final contra el primero del grupo L.

Colombia debutará en el Mundial 2026 el 17 de junio frente a Uzbekistán

Mundial 2026: cambios en el formato y detalles más importantes

El próximo mundial será el primero en llevarse a cabo en tres países distintos: Estados Unidos, México y Canadá. Además, la competencia tendrá otras características sin precedentes:

Será la primera Copa del Mundo de fútbol con 48 países participantes.

Se jugarán 104 partidos, lo que representa un aumento de 40 en comparación con el Mundial de Qatar 2022.

Contará con 12 grupos de cuatro integrantes, a diferencia de las últimas ediciones, que tuvieron ocho de cuatro equipos.

Clasificarán a los dieciseisavos de final los dos primeros de cada zona junto a los ocho mejores terceros.

A su vez, los seleccionados que lleguen a la final habrán jugado ocho partidos, uno más que en las ediciones anteriores.