Cuáles son las selecciones de Concacaf que tienen chance de clasificar directo al Mundial o ir al repechaje 2026
Solo resta un partido para definir a los combinados que formarán parte de la Copa Mundial 2026
Con solo un partido por jugarse en las eliminatorias de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf), aun ningún equipo asegura su pase directo al Mundial 2026, pero algunos ya quedaron eliminados de cualquier posibilidad de llegar a la fiesta de la FIFA del siguiente año.
Qué equipos pueden calificar directo al Mundial 2026
Antes del último partido de la ronda final de las clasificaciones de Concacaf, hay seis de 12 equipos de la región que todavía tienen posibilidades de obtener su boleto directo a la Copa Mundial que se llevará a cabo en Estados Unidos, México y Canadá el siguiente año.
Se trata de los dos primeros lugares de los tres grupos que conforman las clasificaciones regionales: Surinam, Panamá, Honduras, Haití, Jamaica y Curazao, quienes están empatados en la cima de sus respectivas tablas, o con un máximo de un punto de diferencia entre el primer y segundo puesto.
En el caso del Grupo A, Surinam y Panamá están empatados en la cima, con un total de nueve unidades cada uno y una diferencia mínima de goles, con los surinameses en el primer escaño.
Ambas escuadras ganaron su quinto partido de las eliminatorias, frente a Guatemala y El Salvador, respectivamente, para dejar a ambas escuadras fuera de la pelea por un cupo directo al Mundial.
Para el grupo B, Curazao subió al primer lugar de la tabla después de ganarle de manera contundente a Bermudas con un marcador de 7-0, acercándose cada vez más al Mundial de la FIFA, para quedarse con un total de 11 puntos.
Le sigue con 10 unidades, Jamaica, quien también tiene posibilidades de llegar a la justa mundialista, pese al empate que tuvo en el penúltimo encuentro de la ronda final, al quedar 1-1 contra Trinidad y Tobago.
Mientras que para el Grupo C, Honduras logró mantenerse de manera milagrosa en el primer lugar de su zona, aunque perdió 2-0 ante Nicaragua, y seguir con los ocho puntos que consiguió en los primeros cuatro encuentros.
En la cima, Haití sorprendió al derrotar 1-0 a Costa Rica, quien parece tener escasas posibilidades de conseguir un cupo directo a la fiesta mundialista. En cambio, los haitianos podrían lograr la hazaña si ganan su siguiente y último partido, y los catrachos comenten un error.
Quiénes pueden quedar en el repechaje de Concacaf
Antes del último partido de las clasificaciones mundialistas de Concacaf, hay tres selecciones que están en la zona de repechaje, aunque solo dos pueden conseguir un lugar para pelear por uno de los últimos boletos del Mundial de 2026.
Las tres escuadras que están en la zona de repesca son Jamaica con 10 puntos, Panamá con nueve y Haití con ocho.
Según las reglas de Concacaf, solo los dos mejores equipos generales de la región pueden conseguir un pase para el torneo de repechaje intercontinental que se llevará a cabo en marzo del siguiente año, posiblemente en México.
Si algún equipo pretende aspirar a la zona de repechaje, debe superar al final del sexto encuentro al menos los nueve puntos que actualmente tiene Panamá, ya que el tercer puesto no consigue seguir adelante.
Cómo está la tabla de las eliminatorias mundialistas de Concacaf
Previo al último partido de las clasificatorias mundialistas de Concacaf, todavía no hay selecciones que hayan conseguido su pase directo al Mundial 2026. La tabla de la región está de la siguiente manera:
Grupo A
- Surinam 9 puntos
- Panamá 9 puntos
- Guatemala 5 puntos
- El Salvador 3 puntos
Grupo B
- Curazao 11 puntos
- Jamaica 10 puntos
- Trinidad y Tobago 6 puntos
- Bermudas 0 puntos
Grupo C
- Honduras 8 puntos
- Haití 8 puntos
- Costa Rica 6 puntos
- Nicaragua 4 puntos
Ranking de los tres mejores lugares que pueden ir a repechaje:
- Jamaica 10 puntos
- Panamá 9 puntos
- Haití 8 puntos
