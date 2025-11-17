Cuáles son las selecciones de Concacaf que tienen chance de clasificar directo al Mundial o ir al repechaje 2026

Con solo un partido por jugarse en las eliminatorias de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf), aun ningún equipo asegura su pase directo al Mundial 2026, pero algunos ya quedaron eliminados de cualquier posibilidad de llegar a la fiesta de la FIFA del siguiente año.

Qué equipos pueden calificar directo al Mundial 2026

Antes del último partido de la ronda final de las clasificaciones de Concacaf, hay seis de 12 equipos de la región que todavía tienen posibilidades de obtener su boleto directo a la Copa Mundial que se llevará a cabo en Estados Unidos, México y Canadá el siguiente año.

En el Grupo B, Curazao es la selección que tiene posibilidad de calificar directo al Mundial 2026 (Concacaf)

Se trata de los dos primeros lugares de los tres grupos que conforman las clasificaciones regionales: Surinam, Panamá, Honduras, Haití, Jamaica y Curazao, quienes están empatados en la cima de sus respectivas tablas, o con un máximo de un punto de diferencia entre el primer y segundo puesto.

En el caso del Grupo A, Surinam y Panamá están empatados en la cima, con un total de nueve unidades cada uno y una diferencia mínima de goles, con los surinameses en el primer escaño.

Ambas escuadras ganaron su quinto partido de las eliminatorias, frente a Guatemala y El Salvador, respectivamente, para dejar a ambas escuadras fuera de la pelea por un cupo directo al Mundial.

Para el grupo B, Curazao subió al primer lugar de la tabla después de ganarle de manera contundente a Bermudas con un marcador de 7-0, acercándose cada vez más al Mundial de la FIFA, para quedarse con un total de 11 puntos.

Le sigue con 10 unidades, Jamaica, quien también tiene posibilidades de llegar a la justa mundialista, pese al empate que tuvo en el penúltimo encuentro de la ronda final, al quedar 1-1 contra Trinidad y Tobago.

Mientras que para el Grupo C, Honduras logró mantenerse de manera milagrosa en el primer lugar de su zona, aunque perdió 2-0 ante Nicaragua, y seguir con los ocho puntos que consiguió en los primeros cuatro encuentros.

En la cima, Haití sorprendió al derrotar 1-0 a Costa Rica, quien parece tener escasas posibilidades de conseguir un cupo directo a la fiesta mundialista. En cambio, los haitianos podrían lograr la hazaña si ganan su siguiente y último partido, y los catrachos comenten un error.

Quiénes pueden quedar en el repechaje de Concacaf

Antes del último partido de las clasificaciones mundialistas de Concacaf, hay tres selecciones que están en la zona de repechaje, aunque solo dos pueden conseguir un lugar para pelear por uno de los últimos boletos del Mundial de 2026.

Haití se encuentra en tercer puesto de las mejores selecciones en segundo lugar, por lo que su último partido y la combinación de resultados lo llevará a repechaje o lo dejará fuera de la Copa del Mundo (Concacaf)

Las tres escuadras que están en la zona de repesca son Jamaica con 10 puntos, Panamá con nueve y Haití con ocho.

Según las reglas de Concacaf, solo los dos mejores equipos generales de la región pueden conseguir un pase para el torneo de repechaje intercontinental que se llevará a cabo en marzo del siguiente año, posiblemente en México.

Si algún equipo pretende aspirar a la zona de repechaje, debe superar al final del sexto encuentro al menos los nueve puntos que actualmente tiene Panamá, ya que el tercer puesto no consigue seguir adelante.

Cómo está la tabla de las eliminatorias mundialistas de Concacaf

Previo al último partido de las clasificatorias mundialistas de Concacaf, todavía no hay selecciones que hayan conseguido su pase directo al Mundial 2026. La tabla de la región está de la siguiente manera:

Ningún equipo ha asegurado su pase directo al Mundial 2026 y aún falta un partido que será decisivo para las selecciones (Concacaf) Anouar Amrani

Grupo A

Surinam 9 puntos

Panamá 9 puntos

Guatemala 5 puntos

El Salvador 3 puntos

Grupo B

Curazao 11 puntos

Jamaica 10 puntos

Trinidad y Tobago 6 puntos

Bermudas 0 puntos

Grupo C

Honduras 8 puntos

Haití 8 puntos

Costa Rica 6 puntos

Nicaragua 4 puntos

Ranking de los tres mejores lugares que pueden ir a repechaje: