La millonaria inversión de la ciudad estadounidense que recibirá a Messi durante el Mundial 2026

Kansas City se prepara para albergar una gran cantidad de encuentros del Mundial 2026 a partir de junio, incluidos partidos de la más reciente selección campeona: la Argentina de Lionel Messi. Por ello, la administración estatal decidió llevar a cabo una inversión millonaria para que residentes y turistas puedan disfrutar al máximo de la experiencia.

Kansas City acelera inversiones millonarias para recibir a Lionel Messi y al Mundial 2026

La preparación del torneo, que iniciará oficialmente el jueves 11 de junio, cuenta con el soporte financiero de las autoridades de la zona. Según informó el The New York Times, los gobiernos de Kansas y Missouri aportaron en conjunto 70,5 millones de dólares al comité que organiza las actividades en la región. A este monto se añadió el aporte del gobierno de la ciudad, el cual alcanza los US$15 millones.

El Kansas City Stadium es una de las sedes de EE.UU. donde se jugará el Mundial 2026

El objetivo de esta entrega de recursos es cubrir las necesidades de infraestructura y logística que la FIFA solicita a las sedes sin realizar aportaciones económicas para estos rubros. El reporte indica que las ciudades y los donantes deben asumir los costos con la expectativa de obtener un retorno para la economía de la región.

Cómo funcionará el sistema especial de transporte para el Mundial 2026 en Kansas City

Uno de los puntos más destacados para la sede es la expansión de la capacidad del sistema de transporte, debido a las limitaciones actuales del sistema de transporte. Para solucionar este problema durante el tiempo en que se desarrolle el Mundial, el comité pondrá en funcionamiento una red de tránsito de carácter temporal.

La iniciativa contempla el uso de una flota de 220 buses que realizarán el traslado de los aficionados desde el aeropuerto hacia el centro de la ciudad, y de allí hacia los hoteles y las zonas de entretenimiento en los dos estados.

El New York Times destacó que el costo de los viajes en estos buses será de US$15 para el trayecto de ida y vuelta al estadio. Asimismo, los usuarios podrán adquirir un pase por la duración del torneo con un precio de US$50 dólares.

Kansas City se prepara para el Mundial 2026

EE.UU. destina millones de dólares para reforzar la seguridad del Mundial 2026

El gobierno de Estados Unidos, a través de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés), destinó US$625 millones para becas de seguridad en las ciudades que son sede del torneo. De esa cantidad, Kansas City recibió una asignación de US$59,5 millones.

Por otro lado, el organismo entregó al estado de Missouri otros US$14 millones para combatir amenazas vinculadas al uso de drones.

Qué partidos del Mundial 2026 se jugarán en Kansas City y cuándo debutará Argentina

El Arrowhead Stadium, renombrado para la Copa del Mundo como Kansas City Stadium, será el lugar que albergará seis encuentros del evento en la región. Se trata de un recinto con capacidad para 73 mil personas, conocido por ser donde juegan sus encuentros de NFL los KC Chiefs.

El Kansas City Stadium tiene capacidad para más de 70.000 espectadores y es conocido por albergar los juegos de NFL de los KC Chief JAMIE SQUIRE - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

El cronograma de los seis partidos en esta sede, confirmados por la FIFA en sus canales oficiales, es: