Cómo avanza la tabla del repechaje en Concacaf rumbo al Mundial 2026: actualización antes de la última fecha

Este jueves 13 de noviembre se disputó la quinta jornada de la tercera ronda de las eliminatorias Concacaf para el Mundial 2026 de México, Canadá y Estados Unidos. Ahora falta tan solo una fecha para que se definan las tres selecciones que ingresarán de manera directa a la Copa del Mundo, así como también las dos que irán al repechaje en busca de la clasificación.

Se define todo en Concacaf: los equipos que, por el momento, van al repechaje rumbo al Mundial 2026

De acuerdo con el estado actual de la tabla de posiciones, Panamá y Jamaica son las dos selecciones de la Concacaf que, por el momento, se clasifican al repechaje rumbo a la próxima Copa del Mundo. Sin embargo, todo podría cambiar en la última jornada, programada para el martes 18 de noviembre.

Panamá venció 3-2 a Guatemala con un agónico tanto sobre el cierre FIFA

De acuerdo con el reglamento de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA, por sus siglas en inglés), los dos mejores segundos entre los tres grupos de la clasificación son los ingresarán al repechaje. En tanto, los tres líderes de cada grupo avanzarán al Mundial.

Para definir las posiciones en caso de empate en puntos, el primer criterio a tener en cuenta es la diferencia de gol. En caso de que también haya igualdad, se favorecerá a la selección que haya convertido más tantos. Por último, si tampoco hay diferencias en ese aspecto, se tendrá en cuenta el Fair Play (cantidad de tarjetas amarillas).

Nicaragua superó 2-0 a Honduras por la fecha 5 FIFA

Cuándo y dónde se disputará el repechaje rumbo al Mundial 2026

Según la FIFA, el repechaje rumbo al Mundial 2026 se llevará a cabo durante la doble jornada de marzo, entre el 23 y el 31 de ese mes. Seis equipos se disputarán las dos últimas plazas de cara a la cita mundialista que comenzará en junio del mismo año.

En total, se clasificarán dos selecciones de Concacaf, una de la Confederación Asiática de Fútbol (AFC, por sus siglas en inglés), otra de la Confederación Africana de Fútbol (CAF), una de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) y una de la Confederación Oceánica de Fútbol (OFC, por sus siglas en inglés).

El Mundial 2026 se llevará a cabo en México, Canadá y Estados Unidos (X/@RegueiraRelator) (X/@RegueiraRelator)

El certamen se disputará en México, concretamente en las ciudades de Monterrey y Guadalajara. De los seis participantes, los cuatro peores ubicados en la clasificación del Ranking Mundial de Selecciones jugarán desde semifinales, mientras que los dos mejores pasarán directamente a las dos finales. Los ganadores de esos partidos definitorios serán los que conseguirán su lugar en el Mundial.

Cronograma completo: así se jugará la última fecha de las eliminatorias Concacaf

El martes 18 de noviembre se decidirá cuáles serán los tres países de la Concacaf que clasifiquen directo a la Copa del Mundo y los dos que avanzarán al repechaje. Se jugarán un total de seis partidos en simultáneo:

Costa Rica vs. Honduras.

Guatemala vs. Surinam.

Haití vs. Nicaragua.

Jamaica vs. Curazao.

Panamá vs. El Salvador.

Trinidad y Tobago vs. Bermuda.

Cómo está la tabla de posiciones de la Concacaf

Grupo A:

Surinam: 6 puntos (+5 de diferencia de gol)

Panamá: 6 puntos (+2)

Guatemala: 5 puntos (-1)

El Salvador: 3 puntos (-6)

Grupo B:

Curazao: 10 puntos (+10)

Jamaica: 8 puntos (+8)

Trinidad y Tobago: 5 puntos (+1)

Bermudas: 0 puntos (-19)

Grupo C: