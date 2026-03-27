Cuándo debuta España en el Mundial 2026: calendario y posibles cruces

En poco más dos meses empieza el Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá, y la selección de España es una de las grandes candidatas a ganar. El plantel dirigido por Luis de la Fuente llega en un gran momento al torneo, con el objetivo de conseguir su segunda estrella. Como parte del grupo H, debutará frente a Cabo Verde el 15 de junio, y luego deberá medirse con Arabia Saudita y Uruguay.

El calendario de España en el Mundial 2026

El sorteo del 5 de diciembre de 2025 determinó que España integrará el grupo H, junto con Cabo Verde, Arabia Saudita y Uruguay. El seleccionado, que finalmente no disputará la Finalissima con Argentina, comenzará el torneo con grandes esperanzas tras conquistar la Eurocopa de 2024.

El seleccionado de España llega al Mundial 2026 con grandes expectativas tras consagrarse en la Eurocopa de 2024 y clasificar con anticipación @sefutbol

El sitio web oficial de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA, por sus siglas en inglés) indica que España participará este año de su 17° Copa del Mundo. En Qatar 2022, el plantel entonces comandado por Luis Enrique mostró una buena imagen en fase de grupos, pero perdió en octavos de final por penales contra Marruecos, que llegó hasta las semifinales.

Según el organismo regulador del fútbol internacional, la Roja tendrá a los siguientes rivales:

Lunes, 15 de junio 2026, a las 12 hs (hora del este): España contra Cabo Verde (18 hs de España), por el Grupo H, en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta.

España contra Cabo Verde (18 hs de España), por el Grupo H, en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta. Domingo, 21 de junio 2026, a las 12 hs: España vs Arabia Saudita (18 hs de España), por el Grupo H, en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta.

a las 12 hs: España vs Arabia Saudita (18 hs de España), por el Grupo H, en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta. Viernes, 26 de junio 2026, a las 20 hs: Uruguay vs España (2 hs del sábado 27 de junio de España), por el Grupo H, en el Estadio Akron de Guadalajara.

La historia de España en los Mundiales se remonta a 1934, la segunda ocasión en la que se celebró el torneo. Si bien el seleccionado participó de una gran cantidad de ediciones, y estuvo presente en todas las citas, solo logró consagrarse una vez, en el Mundial de Sudáfrica 2010.

Con 16 participaciones en fases finales del certamen, y con expectativas de cara al próximo Mundial, la Roja ejercerá de país anfitrión junto a Portugal y Marruecos en 2030.

Los rivales de España en el Mundial 2026 y posibles cruces

Los equipos que integran el grupo tienen trayectorias diferentes en el máximo torneo internacional de fútbol:

Cabo Verde : jugará el máximo torneo de selecciones por primera vez. Hizo historia en las Eliminatorias de África y dejó en el camino a un gigante de la región como Camerún.

: jugará el máximo torneo de selecciones por primera vez. Hizo historia en las Eliminatorias de África y dejó en el camino a un gigante de la región como Camerún. Arabia Saudita : participará de su séptima Copa del Mundo. En 2022, fue la revelación al vencer a Argentina por 4 a 1 en fase de grupos. Desde su debut en Estados Unidos 1994 -llegó a octavos de final y marcó su mejor campaña-, solo faltó en dos ocasiones (2010 y 2014).

: participará de su séptima Copa del Mundo. En 2022, fue la revelación al vencer a Argentina por 4 a 1 en fase de grupos. Desde su debut en Estados Unidos 1994 -llegó a octavos de final y marcó su mejor campaña-, solo faltó en dos ocasiones (2010 y 2014). Uruguay: disputará su quinto Mundial consecutivo, el 17mo de su historia. Tiene dos títulos: 1930 y 1950, y su última vez en semifinales fue en Sudáfrica 2010.

En su debut en el Mundial 2026, España enfrentará a Cabo Verde, y luego deberá medirse contra Arabia Saudí y Uruguay @sefutbol

Al margen de los rivales ya establecidos, el seleccionado español podría tener rumbos distintos en caso de clasificar a 16avos de final. Según la publicación en redes de la Concacaf, si consigue terminar en el primer puesto, enfrentaría al segundo del grupo J. Esta zona está compuesta por el campeón vigente Argentina, Argelia, Austria y Jordania.

Si los planes no salen como el entrenador espera pero clasifican en segundo puesto, debería medirse con el primero del grupo J. Por último, si logra avanzar a la siguiente ronda como mejor tercero, podría jugar contra:

El primero del grupo K (Portugal, Uzbekistán, Colombia y un rival a definir).

(Portugal, Uzbekistán, Colombia y un rival a definir). El primero de la zona L (Inglaterra, Croacia, Ghana y Panamá).

(Inglaterra, Croacia, Ghana y Panamá). El primero del grupo A (México, Sudáfrica, Corea del Sur y un rival a definir).

(México, Sudáfrica, Corea del Sur y un rival a definir). El primero del grupo G (Bélgica, Egipto, Irán y Nueva Zelanda).

(Bélgica, Egipto, Irán y Nueva Zelanda). El primero de la zona I (Francia, Senegal, Noruega y rival a definir).

Qué necesitan los ciudadanos de España para entrar a EE.UU. en el Mundial 2026

Antes de viajar a Estados Unidos, los españoles deben obtener la aprobación a través del Sistema Electrónico para la Autorización de Viaje (ESTA, por sus siglas en inglés). Para ello, es necesario que presenten una solicitud con los siguientes documentos, según el sitio web del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés):

Pasaporte válido.

Dirección de correo electrónico válida del viajero.

Dirección de domicilio y número de teléfono del viajero.

Teléfono y correo electrónico del punto de contacto de emergencia del viajero.

Cómo aplicar al ESTA para entrar a EE.UU. sin visa

En este proceso, el solicitante también debe introducir información de viaje y responder preguntas de elegibilidad. Una vez completado y enviado, el sistema genera un número de confirmación con el que se puede consultar el estado de la solicitud.

Las autoridades recomiendan iniciar el trámite con antelación al viaje, incluso antes de adquirir los pasajes. Esto se debe a que el proceso puede tomar hasta 72 horas en resolverse.

El costo de tarifa es de 40,27 dólares, luego de un aumento que comenzó a estar vigente en 2026. Es importante destacar que el permiso es válido por un período de dos años, siempre que el pasaporte no expire antes.