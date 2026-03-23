Es oficial: cuánto paga la FIFA a los voluntarios en la Copa del Mundo 2026
Más de un millón de personas solicitaron participar en el programa; los miembros del personal reciben beneficios como el conjunto oficial y recompensas de reconocimiento por la labor
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En junio comenzará en Estados Unidos la Copa del Mundo de fútbol 2026, que también se desarrollará en México y Canadá. El evento será el más grande de la historia, con la participación de 48 selecciones, y contará con 65.000 voluntarios de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA). Según la información oficial, estas personas no cobrarán un sueldo, pero podrán disfrutar de ciertos beneficios.
Cuánto cobran los voluntarios en la Copa del Mundo 2026 en EE.UU.
Con el plazo de solicitudes ya cerrado, se presentaron más de un millón de postulaciones para trabajar como voluntario para la FIFA en el Mundial 2026. Los empleados no cobrarán dinero, según el sitio web oficial, pero cumplirán funciones esenciales y vivirán el evento desde dentro, además de contar con algunos beneficios por su trabajo.
Para aplicar, los peticionarios debían cumplir con determinados requisitos:
- Disponibilidad: compromiso de ocho turnos entre el 11 de junio de 2026 y el 19 de julio de 2026.
- Edad: 18 años o más en el momento de la solicitud.
- Idioma: dominar el inglés con fluidez.
- Pruebas: atravesar con éxito la primera etapa de selección y capacitación del personal.
- Historial penal: aceptar y superar una verificación de antecedentes.
Entrenamiento y beneficios de los voluntarios de la FIFA para el Mundial 2026 en EE.UU.
De marzo a junio, los voluntarios estarán sujetos al proceso de entrenamiento para prepararse para cumplir su rol con eficacia en el evento internacional. A su vez, la página de la organización destaca los siguientes beneficios para los participantes del programa:
- Conjunto oficial del voluntariado.
- Premios y regalos de reconocimiento por la labor.
- Comidas y refrescos gratis durante el turno.
- Certificado de voluntariado.
- Oportunidades de aprendizaje basadas en las habilidades.
No obstante, los miembros deberán organizar su propio viaje al país y ciudades anfitrionas, así como su alojamiento, y cubrir cualquier otro gasto relacionado.
Qué harán los voluntarios de la FIFA en el Mundial 2026
La tarea que deberá realizar cada empleado dependerá del rol asignado, entre los que figuran las siguientes categorías:
- Acreditación: asegurarse de que todas las partes interesadas que no tengan entrada, como el personal, los jugadores, los medios de comunicación y los voluntarios, reciban su pase de acreditación.
- Gestión de accesos: brindar asistencia profesional a los grupos de usuarios en apoyo de las actividades en las inmediaciones de los estadios.
- Alojamiento: recibir a los huéspedes a su llegada y salida y ayudar con la orientación en relación con las actividades del evento.
- Anti-doping: notificar a los atletas seleccionados para las pruebas y acompañarlos a la sala de control antidopaje.
- Llegadas y salidas: apoyar a los servicios de bienvenida y asistencia a los clientes VIP/de equipo desde la sala de llegadas hasta los vehículos; responder cualquier pregunta de los clientes y/o del público que se acerque al mostrador de bienvenida, y dirigir a las personas a las zonas de carga.
- Protección de marca: observar e informar al equipo de la FIFA sobre los intentos de marketing encubierto y la venta de productos no autorizados.
- Radiodifusión: asistir a las emisoras para desenvolverse en las instalaciones de transmisión y en el estadio para garantizar una cobertura fluida de los eventos en todo el mundo.
- Ceremonias: mejorar la experiencia del elenco y otros grupos de clientes al brindar asistencia profesional y cordial durante las actividades relacionadas con el torneo.
- Gestión de la competencia: apoyar las actividades del día del partido, lo que incluye la bienvenida y la prestación de asistencia cordial a los equipos y árbitros.
- Transporte: darles la bienvenida a los invitados y ofrecerles información útil en aeropuertos, hoteles y estadios, con apoyo durante todo el torneo.
- Operaciones de aficionados: crear un ambiente emocionante e inclusivo guiando y apoyando a los aficionados durante su recorrido por las sedes del torneo.
- Operaciones de atención al cliente: guiar a los pasajeros a las diferentes áreas para garantizarles una experiencia inolvidable.
- Hospitalidad: mejorar la experiencia de los huéspedes en las distintas etapas de su viaje, dándoles la bienvenida y ofreciéndoles una ayuda amable en las zonas de hostelería.
- Embajador de la ciudad anfitriona: crear una experiencia memorable en el torneo, ofreciendo una cálida bienvenida, brindando asistencia y asegurándose de que los aficionados se sientan apoyados en todo momento.
- Servicios lingüísticos: facilitar el acceso a los medios de interpretación para ruedas de prensa y comparecencias, así como para reuniones de coordinación y sesiones de familiarización con el estadio.
- Derechos de socio: apoyar a los patrocinadores en la preparación de sus activaciones y respaldar las actividades del programa juvenil.
- Gestión de asociaciones: recibir a los invitados y guiarlos a los lugares adecuados, lo que contribuye a garantizar una experiencia fluida y agradable en el evento
- Operaciones de Medios: brindar apoyo a los periodistas para conectar la competición con el mundo.
- Sostenibilidad y derechos humanos: crear un entorno acogedor y seguro para todos, animando a la gente a reciclar y promoviendo un comportamiento respetuoso.
- Servicios de equipo: ayudar a los participantes del evento, como árbitros, jugadores y demás.
- Venta de entradas: asistir al personal de taquilla dando la bienvenida a los asistentes y respondiendo las preguntas de los aficionados para contribuir a crear una experiencia inolvidable.
- Uniformes: ayudar a distribuir kits de uniformes a diversos grupos de clientes.
- Gestión de voluntarios: asistir en la coordinación del propio equipo de la FIFA.
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