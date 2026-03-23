Es oficial: cuánto paga la FIFA a los voluntarios en la Copa del Mundo 2026

En junio comenzará en Estados Unidos la Copa del Mundo de fútbol 2026, que también se desarrollará en México y Canadá. El evento será el más grande de la historia, con la participación de 48 selecciones, y contará con 65.000 voluntarios de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA). Según la información oficial, estas personas no cobrarán un sueldo, pero podrán disfrutar de ciertos beneficios.

Cuánto cobran los voluntarios en la Copa del Mundo 2026 en EE.UU.

Con el plazo de solicitudes ya cerrado, se presentaron más de un millón de postulaciones para trabajar como voluntario para la FIFA en el Mundial 2026. Los empleados no cobrarán dinero, según el sitio web oficial, pero cumplirán funciones esenciales y vivirán el evento desde dentro, además de contar con algunos beneficios por su trabajo.

Los voluntarios de la FIFA para el Mundial 2026 no recibirán sueldo, y deberán encargarse de organizar su propio viaje y alojamiento en los países anfitriones FIFA

Para aplicar, los peticionarios debían cumplir con determinados requisitos:

Disponibilidad : compromiso de ocho turnos entre el 11 de junio de 2026 y el 19 de julio de 2026.

: compromiso de ocho turnos entre el 11 de junio de 2026 y el 19 de julio de 2026. Edad : 18 años o más en el momento de la solicitud.

: 18 años o más en el momento de la solicitud. Idioma : dominar el inglés con fluidez.

: dominar el inglés con fluidez. Pruebas : atravesar con éxito la primera etapa de selección y capacitación del personal.

: atravesar con éxito la primera etapa de selección y capacitación del personal. Historial penal: aceptar y superar una verificación de antecedentes.

El Mundial 2026 comenzará el 11 de junio, pero algunos de los voluntarios deberán iniciar sus trabajos en los meses previos

Entrenamiento y beneficios de los voluntarios de la FIFA para el Mundial 2026 en EE.UU.

De marzo a junio, los voluntarios estarán sujetos al proceso de entrenamiento para prepararse para cumplir su rol con eficacia en el evento internacional. A su vez, la página de la organización destaca los siguientes beneficios para los participantes del programa:

Conjunto oficial del voluntariado.

Premios y regalos de reconocimiento por la labor.

Comidas y refrescos gratis durante el turno.

Certificado de voluntariado.

Oportunidades de aprendizaje basadas en las habilidades.

No obstante, los miembros deberán organizar su propio viaje al país y ciudades anfitrionas, así como su alojamiento, y cubrir cualquier otro gasto relacionado.

El video que subió FIFA a 100 días del inicio del Mundial

Qué harán los voluntarios de la FIFA en el Mundial 2026

La tarea que deberá realizar cada empleado dependerá del rol asignado, entre los que figuran las siguientes categorías: