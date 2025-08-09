Cuánto cuesta el Toyota Corolla en EE.UU. en agosto de 2025

Los autos Toyota se destacan como una de las mejores opciones en la industria automotriz, tanto en Estados Unidos como a nivel global. Su prestigio se debe a la excelencia en su mecánica, tecnología y ensambles, sumado a sus precios competitivos. El Corolla, en particular, se ha consolidado como uno de los modelos favoritos entre los consumidores de la firma japonesa.

En EE.UU.: cuánto cuesta el Toyota Corolla en agosto de 2025

El nuevo Toyota Corolla 2026 se ha posicionado como uno de los favoritos entre los automovilistas, y ahora llega con una importante novedad, además de las clásicas motorizaciones a gasolina, ofrece versiones híbridas. El precio de este vehículo en Estados Unidos, a partir de agosto de 2025, oscila entre los 22.725 y los 28.440 dólares.

Toyota Corolla 2026 tiene ter versiones en Esatados Unidos (toyota.com)

En el mercado estadounidense, el Toyota Corolla 2026 se presenta en tres versiones, cada una con un precio específico y un motor adaptado:

LE, 2.0 4-cilindros. Engine Front-Wheel Drive: 22.725 dólares.

Hybrid SE, 1.8 l 4-cilindros. Engine All-Wheel Drive: 28.415 dólares.

XSE, 2.0 l 4-cilindros. Engine Front-Wheel Drive: 28.440 dólares.

Los tres modelos ofrecen un consumo promedio de 41 millas (65.983 kilómetros) por galón. Además, todos incluyen el programa Toyota Care, que cubre el mantenimiento sin costo durante los primeros dos años o 25 mil millas (40.233 km)

Características del Toyota Corolla 2026 según su versión

Todos los modelos del Toyota Corolla 2026 comparten características similares, sin importar su nivel de equipamiento. Vienen de serie con luces LED y DRL, espejos del color de la carrocería y tecnologías avanzadas de asistencia al conductor (ADAS), como el Sensor de Punto Ciego (BSM).

Toyota Corolla es uno de los autos más baratos del mercado (toyota.com)

Según la versión del vehículo, cuenta con características diferentes en tecnología, comodidades y seguridad:

LE: incluye pantalla táctil de 8 pulgadas con Apple CarPlay y Android Auto, asientos de tela y un diseño exterior refinado, con tracción delantera (FWD)

Hybrid SE: asientos deportivos, ruedas de aleación de 18 pulgadas y una parrilla frontal más agresiva y tracción integral (AWD)

XSE: cuenta con asientos tapizados en SofTex calefaccionados, diseño deportivo y una mayor cantidad de tecnología integrada, con tracción delantera (FWD) y transmisión CVT

Asimismo, la versión tope de gama del Corolla 2026, tiene un sistema de sonido desarrollado por JBL con nueve bocinas.

Toyota Corolla, uno de los autos más económicos en Estados Unidos

Este auto de la firma japonesa se destaca por su eficiencia, seguridad al volante y tecnología avanzada, combinado con un precio atractivo que lo coloca como una de las opciones favoritas y accesibles para los automovilistas.

Toyota Corolla tiene un rendimiento de hasta 41 mpg (toyota.com)

La versión de entrada del Toyota Corolla 2026 tiene un costo de 22.725 dólares y uno de los vehículos más atractivos del mercado. Desde su modelo más accesible, cuenta con todas las asistencias de manejo de la versión tope de gama, entre las que destacan diez bolsas de aire y el sistema Toyota Safety Sense 3.0, que incluye un sistema de precolisión frontal, control crucero de rango dinámico y alerta de salida de carril.

El Toyota Corolla 2026 está equipado con un motor de 2.0 litros y cuatro cilindros en línea que genera 169 caballos de fuerza y un par motor de 204 Nm, acoplado a una transmisión automática CVT de una sola velocidad. Su consumo combinado promedio es de 32 millas por galón (13.6 kilómetros por litro) en ciudad y 41 mpg (17.4 kilómetros por litro) en carretera.

La versión híbrida ofrece un ahorro aún mayor, con un motor más pequeño de 1.8 litros y cuatro cilindros en línea, y una transmisión variable continua ECVT.

Según Toyota, el interior del Corolla ofrece un espacio cómodo con materiales de alta calidad, diseñados para mejorar la experiencia al volante. Los asientos están disponibles en tela y SofTex con calefacción integrada, según la versión, y cuenta con entradas USB tipo C para los pasajeros delanteros y traseros.