“Cuenta Trump” para niños: quiénes son elegibles para recibir US$1000 en EE.UU.

Todos los niños nacidos entre 2025 y 2028 recibirán US$1000 por parte del gobierno de EE.UU. en sus nuevas “Cuentas Trump”. El incentivo forma parte del paquete de impuestos aprobado por el Congreso en julio de este año.

En qué consiste la “Cuenta Trump” y quiénes pueden acceder al programa

La “Cuenta Trump” es como una cuenta de ahorro para niños: otras personas pueden depositar dinero (dentro de ciertos límites) y ese ahorro crece libre de impuestos, según un comunicado de la Casa Blanca.

Cualquier niño menor de 18 años que cuente un número de Seguro Social puede tener una “Cuenta Trump”, generada por sus padres o tutores.

Incluso, quienes nacieron y nazcan entre el 1.º de enero de 2025 y el 31 de diciembre de 2028 recibirán un depósito inicial de US$1000 de parte gobierno, con la posibilidad de que los padres contribuyan hasta US$5000 de manera anual.

El dinero provendrá a través de un crédito fiscal y no hay restricción de ingresos con este depósito. No obstante, el beneficiario podrá acceder a su capital recién cuando cumpla 18 años. El dinero deberá ser utilizado para gastos de educación, capacitación laboral o como capital para iniciar un pequeño negocio.

Cómo abrir una Cuenta Trump en EE.UU.

Las cuentas Trump aún no están disponibles. No obstante, los padres interesados pueden completar el Formulario 4547 del IRS para tener una cuenta. Este puede presentarse en cualquier momento, incluso al mismo tiempo que se expone la declaración de impuestos de 2025.

Se prevé que las cuentas Trump estén disponibles a mediados de 2026

A partir del 4 de julio de 2026, los padres y otras personas podrán aportar hasta US$5000 al año después de impuestos hasta el año anterior a que el beneficiario cumpla 18 años.

La rentabilidad de la “Cuenta Trump” para los niños estadounidenses

El Consejo de Asesores Económicos de la Casa Blanca (CEA, por sus siglas en inglés) estimó que US$1000 dólares podrían crecer a más de US$5800 dólares en el transcurso de 18 años, suponiendo una tasa de rendimiento del 10,3%.

Bajo esta premisa, en un escenario de rentabilidad media, el saldo para un bebé nacido en 2026 podrá ser de US$303 mil al cumplir los 18 años y US$1.091.900 al tener 28 años si se realizan las contribuciones máximas.

El rol de Dell en las cuentas Trump

El 2 de diciembre, el presidente Trump anunció -junto con Michael y Susan Dell- la donación de US$6250 millones para las Cuentas Trump. Con este nuevo capital, los primeros 25 millones de niños estadounidenses entre 10 años o menos con ingresos medio inferiores a US$150 mil, podrán recibir US$250 adicionales.

Hasta la fecha, los Dell han donado US$2900 millones Frank Franklin II - AP

“Si hay una inversión que nunca deja de crecer, es invertir en los niños. Son nuestro futuro”, declaró Michael Dell desde su cuenta de X.

“Gracias a nuestros años de experiencia apoyando programas de educación, salud y estabilidad financiera, sabemos que este programa les dará a los jóvenes estadounidenses más que una cuenta de ahorros. Les dará impulso. Les dará confianza y oportunidades”.