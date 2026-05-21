Es oficial que el IRS puede ir casa por casa si hay deuda fiscal: qué ocurre y qué derechos aplican

El Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés) puede enviar agentes a domicilios particulares cuando un contribuyente acumula deudas sin resolver, ignora avisos oficiales o incumple acuerdos de pago. No es un procedimiento automático: indica que el caso llegó a una etapa avanzada del cobro, después de que el organismo agotó otras vías de contacto.

En qué casos el IRS va casa por casa en EE.UU.

Deudas acumuladas por períodos prolongados sin respuesta

Notificaciones escritas ignoradas

Inconsistencias en declaraciones anteriores

Necesidad de verificar información patrimonial

Para verificar identidad, el agente debe presentar la credencial HSPD-12 y la pocket commission Imagen ilustrativa generada con IA

Desde 2023, el IRS eliminó las visitas sorpresa. La política vigente establece que el contribuyente recibe primero una carta de cita (Formulario 725-B) con fecha y lugar. Las excepciones son limitadas: entrega de citaciones judiciales o activos en riesgo de quedar fuera del alcance del fisco.

Qué puede y qué no puede hacer el agente en la puerta

No puede ingresar al domicilio sin permiso

No puede exigir documentos en el momento

No puede arrestar ni forzar respuestas

El contribuyente tiene derecho a representante legal presente (IRC §7521)

Para verificar identidad, el agente debe presentar la credencial HSPD-12 y la pocket commission. En caso de duda, la reunión puede trasladarse a una oficina del IRS.

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Qué consecuencias tiene ignorar la citación

Ignorar la citación puede escalar el caso hacia instancias más severas: el IRS puede emitir avisos de intención de embargo (CP504) y eventualmente ejecutar retenciones sobre cuentas o salarios. El proceso tiene pasos intermedios, pero cada aviso ignorado acorta los plazos.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.