Es oficial que el IRS puede ir casa por casa si hay deuda fiscal: qué ocurre y qué derechos aplican
La agencia eliminó las visitas sorpresa, pero los agentes pueden hacer entrevistas en casos de deuda prolongada; ignorar la citación acorta los plazos antes del embargo
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El Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés) puede enviar agentes a domicilios particulares cuando un contribuyente acumula deudas sin resolver, ignora avisos oficiales o incumple acuerdos de pago. No es un procedimiento automático: indica que el caso llegó a una etapa avanzada del cobro, después de que el organismo agotó otras vías de contacto.
En qué casos el IRS va casa por casa en EE.UU.
- Deudas acumuladas por períodos prolongados sin respuesta
- Notificaciones escritas ignoradas
- Inconsistencias en declaraciones anteriores
- Necesidad de verificar información patrimonial
Desde 2023, el IRS eliminó las visitas sorpresa. La política vigente establece que el contribuyente recibe primero una carta de cita (Formulario 725-B) con fecha y lugar. Las excepciones son limitadas: entrega de citaciones judiciales o activos en riesgo de quedar fuera del alcance del fisco.
Qué puede y qué no puede hacer el agente en la puerta
- No puede ingresar al domicilio sin permiso
- No puede exigir documentos en el momento
- No puede arrestar ni forzar respuestas
- El contribuyente tiene derecho a representante legal presente (IRC §7521)
Para verificar identidad, el agente debe presentar la credencial HSPD-12 y la pocket commission. En caso de duda, la reunión puede trasladarse a una oficina del IRS.
Qué consecuencias tiene ignorar la citación
Ignorar la citación puede escalar el caso hacia instancias más severas: el IRS puede emitir avisos de intención de embargo (CP504) y eventualmente ejecutar retenciones sobre cuentas o salarios. El proceso tiene pasos intermedios, pero cada aviso ignorado acorta los plazos.
Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.
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