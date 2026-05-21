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Es oficial que el IRS puede ir casa por casa si hay deuda fiscal: qué ocurre y qué derechos aplican

La agencia eliminó las visitas sorpresa, pero los agentes pueden hacer entrevistas en casos de deuda prolongada; ignorar la citación acorta los plazos antes del embargo

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Desde 2023, el IRS eliminó las visitas sorpresa: la política vigente establece que el contribuyente recibe primero una carta de cita
Desde 2023, el IRS eliminó las visitas sorpresa: la política vigente establece que el contribuyente recibe primero una carta de citaImagen ilustrativa generada con IA

El Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés) puede enviar agentes a domicilios particulares cuando un contribuyente acumula deudas sin resolver, ignora avisos oficiales o incumple acuerdos de pago. No es un procedimiento automático: indica que el caso llegó a una etapa avanzada del cobro, después de que el organismo agotó otras vías de contacto.

En qué casos el IRS va casa por casa en EE.UU.

  • Deudas acumuladas por períodos prolongados sin respuesta
  • Notificaciones escritas ignoradas
  • Inconsistencias en declaraciones anteriores
  • Necesidad de verificar información patrimonial
Para verificar identidad, el agente debe presentar la credencial HSPD-12 y la pocket commission
Para verificar identidad, el agente debe presentar la credencial HSPD-12 y la pocket commissionImagen ilustrativa generada con IA

Desde 2023, el IRS eliminó las visitas sorpresa. La política vigente establece que el contribuyente recibe primero una carta de cita (Formulario 725-B) con fecha y lugar. Las excepciones son limitadas: entrega de citaciones judiciales o activos en riesgo de quedar fuera del alcance del fisco.

Qué puede y qué no puede hacer el agente en la puerta

  • No puede ingresar al domicilio sin permiso
  • No puede exigir documentos en el momento
  • No puede arrestar ni forzar respuestas
  • El contribuyente tiene derecho a representante legal presente (IRC §7521)

Para verificar identidad, el agente debe presentar la credencial HSPD-12 y la pocket commission. En caso de duda, la reunión puede trasladarse a una oficina del IRS.

Los empleos que quedan exentos de pagar impuestos al IRS sobre las propinas
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Qué consecuencias tiene ignorar la citación

Ignorar la citación puede escalar el caso hacia instancias más severas: el IRS puede emitir avisos de intención de embargo (CP504) y eventualmente ejecutar retenciones sobre cuentas o salarios. El proceso tiene pasos intermedios, pero cada aviso ignorado acorta los plazos.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.

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