Niña prodigio en California: a los 7 años, es la escritora latina más joven tras crear un personaje con nombre de golosina

En la infancia, las personas suelen tener sus primeras aspiraciones, aunque sin objetivos concretos, como ser astronautas, pilotos o cantantes. En el caso de Daisy Huerta fue diferente: con solo siete años escribió su primer libro The Cat Did Not Like To Read con la misión de incentivar la lectura entre sus compañeros.

Cuál es la historia de Daisy Huerta, la niña de California que escribió su primer libro

La pasión de Huerta por la lectura inició cuando era una bebé, ya que Betty Godoy, su madre, le leía de forma constante. Esta práctica le permitió aprender a leer y escribir antes de ingresar al kínder, según destacó un reportaje de Telemundo 52.

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“Cuando le leía le hacía tocar su libro. Entonces después ella agarraba y decía algunas palabras”, dijo Godoy.

Sus padres aseguran que la pequeña posee un nivel de lectural de sexto grado, lo que ha derivado en varias medallas y condecoraciones en su escuela. “Desde chica es muy inteligente”, señaló el papá de Daisy.

El proceso creativo detrás de su libro

La historia detrás de The Cat Did Not Like To Read surgió durante las vacaciones de verano del año pasado, cuando se dio cuenta que sus compañeros no les atraía leer.

Bajo esta premisa, Huerta escribió la historia con el esquema de “problema y solución”. El conflicto es que a un gato llamado Kitcat no le gusta leer, y la resolución llega cuando su mamá comienza a leer con él, despertando su interés.

“Yo puedo ayudar a que los niños les guste leer”, dijo Godoy sobre los dichos de su hija en otra entrevista con N+ Univisión.

Un día, Daisy llamó a su madre con entusiasmo para comentarle que había terminado su historia. Al ver el libro, que ya contaba con título, ilustraciones y una trama estructurada, Godoy decidió que la obra merecía ser publicada.

Daisy Huerta escribió su libro en un pequeño escritorio ubicado en su casa Captura de pantalla/N+Univision

“Cuando lo ví, apagué la estufa y le dije: ‘Espérame’”, dije Godoy con sorpresa al ver el libro de su hija.

Esa misma noche que Huerta le presentó su libro, Godoy investigó diferentes alternativas para publicarlo. Para noviembre del año pasado, lo publicó en Amazon.

El éxito de The Cat Did Not Like To Read

El libro se encuentra disponible en la multinacional. Se prevé que se venda en unas 50 tiendas en todo Estados Unidos y que haya una versión en español. “Es una niña extraordinaria. Le echa demasiadas ganas”, señaló Godoy con emoción.

Daisy Huerta participó en el Festival del Libro coordinado por Los Ángeles Times Instagram/@authordaisyhuerta

De igual modo, Daisy fue invitada al Festival de Libros de Los Ángeles organizado por LA Times el 18 y 19 de abril de este año, el más importante de su clase en el país norteamericano.

El nuevo problema que busca solventar Daisy Huerta

The Cat Did Not Like To Read no será el último libro de la niña. Huerta ya se encuentra escribiendo su segundo libro titulado KitCat and his little sister.

Tras ser publicado en Amazon, se espera que el libro esté disponible próximamente en unas 50 tiendas a lo largo de todo Estados Unidos Instagram/@authordaisyhuerta

La historia sería una continuación de su primer escrito y se prevé su publicación para fines de este año. “Se va a tratar de este gatito con su hermana”, reveló la pequeña.