Dave Grohl reveló cuál fue el peor disco de Foo Fighters y explicó el motivo

No es un secreto que componer música es un momento crucial donde la creatividad debe aflorar para lograr un buen producto. Para Dave Grohl, la realización de “One By One” fue un verdadero reto no solo para él sino para toda la agrupación. Si bien trabajaron arduamente durante meses para conseguir un disco perfecto, el líder de Foo Fighters, detuvo la producción porque consideró que no iba a ninguna parte. Dos décadas después, se mantiene como uno de los recuerdos más desagradables de su carrera,

En 1999, “There Is Nothing Left to Lose”, el primer disco que la banda lanzó junto con el fallecido Taylor Hawkins, marcó un antes y un después para todo el grupo. El talento del baterista se hizo notar desde el primer momento y conseguir otro gran éxito sería una tarea complicada. “En ese momento, hacíamos un álbum que no funcionaba. Empezamos en octubre de 2001, pero después de tres meses y medio me di cuenta de que no me sonaba”, expresó Grohl en una entrevista a Billboard que consignó Lifeboxset.

Dave Grohl reveló que siente rechazo hacia el disco “One By One” Matt Sayles - AP

De esa manera, explicó que “no se sentía bien”, ya que lo más importante para la banda eran las sensaciones que las canciones producían cuando se grababan.

“Se trata más de la sensación que de cualquier otra cosa”, manifestó, y añadió que el grupo estaba muy enfocado en producir un “gran álbum de rock”. Sin embargo, tres meses después de comenzar, la energía y la espontaneidad disminuyeron. “Los discos de rock no deben tardar mucho en hacerse”, opinó.

Una vez que descartaron todo el material anterior, Grohl y Hawkins se reunieron en Studio 606 en Virginia para trabajar en conjunto durante 12 días y ver qué resultaba del intento. El resto de la banda añadiría sus partes en Los Ángeles, y tras esa modalidad nació “One By One”. Aunque el disco incluyó los éxitos “Times Like These”, “All My Life” y “Low”, el cantante tampoco se sintió satisfecho con el resultado.

Taylor Hawkins y Dave Grohl se reunieron en un estudio durante 12 días para producir One By One (Crédito: Associated Press)

No obstante, el tiempo corría y era necesario tener un producto final el cual poder ofrecer. Grohl apostó todo a que los sencillos ya producidos lograrían que el disco no fuese un completo fracaso. De esa manera, y con toda la esperanza puesta en el proyecto dio frutos y “One By One” se convirtió en un verdadero éxito en las listas de Reino Unido y recibió críticas positivas.

Dave Grohl habló sobre "On the mend", la canción que le dedicó a Taylor Hawkins

Según consignó El Heraldo, es posible que Dave no guarde buenos recuerdos de esa etapa ya que por aquellos años, en 2001, Hawkins estuvo muy cerca de la muerte tras sufrir una sobredosis de heroína que lo mantuvo en coma durante dos semanas. En aquel momento tan duro para la banda, el cantante compuso “On The Mend”, una canción en honor a su amigo.

El líder de Foo Fighters nunca le dijo a Taylor que el tema se trataba sobre él, y lo incluyeron en el disco acústico que la banda lanzó en 2006. Con el paso de los años y durante algunas entrevistas, reveló que fue “una canción de amor que hablaba acerca de un amigo moribundo” y que la sumó a ese álbum con la idea de que Hawkins se diera cuenta aunque jamás hablaron de eso.