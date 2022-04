Madonna compartió un video en TikTok y dejó atónitos a sus seguidores: “Parece una vampiresa”

Madonna generó gran preocupación entre sus fanáticos. El ícono musical de los ‘80 se convirtió en tendencia en redes sociales luego de compartir un video en su cuenta de TikTok, con el cual promocionó el remix de “Frozen”, un popular tema de hace 24 años. Sin embargo, en lugar de conseguir el visto bueno de sus seguidores y comentarios acerca de la canción, hubo consternación por el aspecto en que lucía la cara. “Una vampiresa”, fue una de las miles de opiniones que recibió la publicación.

En el video se observa a la cantante de 63 años vestir una blusa transparente, cadenas gruesas alrededor del cuello y trenzas en el pelo. Mientras sonaba el tema que interpretó junto a Danielle Balbuena -alias 070 Shake Tap-, se acercaba y alejaba de la cámara de forma constante, y en uno de los close up, se pudieron ver en detalle los labios voluminosos cuando lanzó besos. Pero eso no fue lo único que se vio de cerca, ya que los pómulos eran prominentes y no tenía ni una sola arruga.

El look de Madonna que preocupó a sus seguidores (Crédito: Captura de video/TikTok/@madonna)

Según consignó People, en medio de la confusión algunos de sus seguidores preguntaron si todo estaba bien. Otros fueron más allá y la compararon con una vampiresa, mientras que otro grupo fue más crítico y remarcaron que tenía muchas similitudes con un personaje de Los Muppets, e incluso con el trasero de un mandril. Como era de esperar, los memes no tardaron en aparecer.

El extraño video de Madonna que preocupa a sus fanáticos

De esa manera, un usuario escribió que el video era “completamente inquietante”, mientras que otro expresó con ironía: “¡Genial! ¿Cómo se supone que haré ahora para cerrar los ojos y quedarme dormido?”. Asimismo, hubo un tercero que fue lapidario al sostener: “La fama es una droga peligrosa. Manténganla fuera del alcance de los niños”.

Las constantes quejas por el look “adolescente” de Madonna y su contundente respuesta

Pese a la consternación que manifestaron los usuarios en TikTok, esta no es la primera vez que Madonna recibe este tipo de comentarios por su aspecto físico, y en especial por el rostro. En febrero, cuando anunció en Instagram que comenzó a trabajar en el casting para los actores que interpretarán su biopic, sus seguidores apenas la reconocieron por la forma en que lucía.

Las fotos de Madonna donde lucía como una adolescente generaron rechazo entre sus seguidores (Crédito: Instagram/@madonna)

Si bien siempre generó polémica y ganó tanto adeptos como detractores por los trajes extravagantes que solía utilizar o los movimientos arriesgados que practicaba en sus videos, esta vez produjo asombro porque a pesar de tener 63 años, verdaderamente lucía como una adolescente.

Madonna respondió de forma contundente a las críticas que recibió por su aspecto físico (Crédito: Instagram/@madonna)

Las críticas no tardaron en llegar. “¿Por qué intentas parecerte a Kim Kardashian?”;“No puedo creer que parezcas una adolescente” y “No parece ella. Parece de 16 años”, fueron algunas de los comentarios de rechazo por su aspecto. Aunque otros manifestaron que era un ícono de la música y que siempre sería “una reina”, no pudieron negar estaba completamente irreconocible.

Sin embargo, en esa oportunidad, Madonna no pasó por alto las críticas que recibió y les respondió a los casi 18 millones de personas que la siguen. En un conjunto de historias que compartió en Instagram expresó de forma contundente: ”¡No jod... conmigo!”. Con poca paciencia, completó: “Estoy segura de que no tengo la palabra ‘estúpida’ escrita en la frente”.