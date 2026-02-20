Quién es Luis Cano, el colombiano que vive en Nueva Jersey y fue condecorado como el hombre más longevo de EE.UU.

Nueva Jersey es hoy el hogar del hombre más longevo de los Estados Unidos y se trata del colombiano Luis Cano. Con 111 años cumplidos, Cano encabeza la lista de supercentenarios masculinos en el territorio estadounidense. Residente en el área desde hace más de dos décadas, este exmilitar y empresario del transporte cuenta con un histórico récord.

Quién es Luis Cano, el hombre más longevo de EE.UU.

Con 111 años, el colombiano Luis Cano ostenta actualmente el título del hombre vivo más longevo de los Estados Unidos. Residente de Linden, Nueva Jersey, Cano nació el 9 de diciembre de 1914 y asumió esta distinción de manera retroactiva el 29 de diciembre de 2024, tras el deceso de quien fuera el anterior poseedor del récord, Eugene Baltes, a los 110 años, según informó LongeviQuest.

Esta organización rastrea a las personas más longevas del mundo. El grupo clasifica a Cano como el duodécimo hombre más longevo del mundo.

Luis de Jesús Cano Vásquez nació en el municipio de Andes, Antioquia, Colombia, el 9 de diciembre de 1914. Es hijo de la unión entre Leocadio Cano Arroyave y Ana Rita Vásquez Franco. Creció en el seno de una familia numerosa junto a sus nueve hermanos, de quienes es hoy el único sobreviviente.

En el ámbito personal, Luis se casó con Alicia Arango Cano el 28 de junio de 1948. De esta unión, que perduró hasta el fallecimiento de Alicia en 2004, nacieron diez hijos: Nelly, Damaris, Gilberto, Luz Dary, Luis Hernán, Germán, Cecilia, Marina, César y José.

Luis Cano, el hombre más longevo de EE.UU., recibió esta distinción el 29 de diciembre de 2024 (YouTube/LongeviQuest)

Con el paso de las décadas, su legado familiar se extendió hasta alcanzar a 11 nietos, cinco bisnietos y dos tataranietos, detalló FOX 5 New York.

Antes de que Alicia falleciera, la pareja se mudó a Far Rockaway, Nueva York, en la década de 1990. Luego de 2004, Luis se mudó a Linden, Nueva Jersey, donde ahora vive con dos de sus hijos.

Cano sirvió en el Ejército colombiano y, después de su servicio militar, fue propietario y operó una flota de autobuses que transportaban personas a través de zonas rurales.

Cómo es la vida de Luis Cano en EE.UU.

Durante su jubilación y tras llegar a Estados Unidos, Cano tenía un pasatiempo de verano: era plantar tomates, cilantro y cebollas. También disfrutaba muchísimo de la pesca, y otros de sus pasatiempos eran jugar al billar y a los bolos, señaló LongeviQuest.

De acuerdo con FOX 5 New York, en la actualidad Luis disfruta de pasar gran parte de su tiempo en casa, aunque a menudo mira por la ventana y reflexiona sobre la vida.

Luis Cano tiene 111 años y su secreto para lograr una vida plena son hábitos sencillos de alimentación y constante movimiento (LongeviQuest)

Cuál es el “secreto” para la longevidad, según Cano

Cano no recibió educación formal, pero construyó una vida de trabajo y familia. El hombre más longevo de EE.UU. atribuye su larga vida a hábitos sencillos y disciplina personal, según LongeviQuest.

Entre estos factores, se encuentran los siguientes:

Alimentación saludable: emplea una dieta rica en vegetales, frijoles y, especialmente, el aguacate .

emplea una dieta rica en vegetales, frijoles y, especialmente, el . Evitó hábitos dañinos: nunca fumó ni consumió alcohol a lo largo de su vida.

nunca fumó ni consumió alcohol a lo largo de su vida. Actividad física: se mantuvo activo gracias al trabajo en su jardín hasta el año 2020 (cuando tenía 105 años).

se mantuvo activo gracias al trabajo en su jardín hasta el año 2020 (cuando tenía 105 años). Dormir bien: alrededor de ocho horas o más.

alrededor de ocho horas o más. Entorno familiar: vive en compañía de una numerosa familia.

Quiénes son las personas más longevas en EE.UU.

Además de Cano, hay otras personas longevas que forman parte de este reconocimiento. Una de ellas es Naomi Whitehead, de 115 años, residente en un asilo en Greenville, Pensilvania, que se considera la mujer viva más longeva del país, señaló Gerontology Wiki.

Por otra parte, el hombre vivo de mayor edad nacido en Estados Unidos es Edwin Martin, con 111 años (nació el 15 de febrero de 1915), y que vive en Florida. Este hombre sirvió en el Departamento de Bomberos del Condado de Baltimore desde 1943 hasta su jubilación en 1964.