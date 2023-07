De qué murió Tony Bennett

escuchar

Tony Bennett, el legendario artista estadounidense, murió este viernes en Nueva York a los 96 años. Su familia hizo público en 2021 que tenía Alzhéimer, enfermedad que avanzó progresivamente hasta que llevó a su retiro de los escenarios. El eminente cantante norteamericano encontró en la música la mejor medicina y antídoto para luchar por su salud, según reconoció su esposa Susan Crow hace un tiempo. El vocalista recibió su diagnóstico en 2016 y en 2018 los síntomas comenzaron a ser más evidentes. Su fallecimiento ocurre justo dos semanas antes de su cumpleaños.

La agente del artista, Sylvia Weiner, confirmó la muerte a The Associated Press, al precisar que murió en su ciudad natal de Nueva York. Si bien no se detalló la causa específica, el prodigioso intérprete batalló contra la enfermedad progresiva en los últimos años.

Tony Bennett colaboró con Lady Gaga Captura de pantalla

Bennett es considerado el último de los grandes cantantes de salón de mediados del siglo XX. Publicó más de 70 álbumes y en 2006 declaró a AP: “Disfruto divirtiendo al público, haciéndole olvidar sus problemas. Creo que la gente se conmueve si escucha algo que es sincero y honesto y que quizá tenga un poco de sentido del humor. Simplemente me gusta hacer que la gente se sienta bien cuando actúo”.

Supo recibir grandes elogios de sus colegas, quienes mencionaban también a su amigo y mentor Frank Sinatra, el emblema que dijo en la revista Life en 1965: “Para mí, Tony Bennett es el mejor cantante de la escena. Me emociona cuando le veo. Me conmueve. Es el cantante que transmite lo que el compositor tiene en mente, y probablemente un poco más”.

La trayectoria de Tony Bennett

El artista era un intérprete que se movía con facilidad entre el pop y jazz. Sus colaboraciones variadas eran parte de un intento por exponer a nuevos públicos lo que denominaba como el Gran Cancionero Americano. Su contribución más famosa llegó por George Cory y Douglass Cross, que a principios de los 60 le dieron su canción más emblemática. Ambos le dejaron unas partituras al director musical de Bennett, el pianista Ralph Sharon, que las guardó en su cajón hasta que un día las vio mientras hacía las valijas para una gira que se presentaría en San Francisco.

Tony Bennet falleció a los 96 años en Nueva York Jo Hale - Getty Images Europe

“Ralph vio unas partituras y en lo alto del montón había una canción llamada “I Left My Heart In San Francisco”. Pensó que sería un buen material para San Francisco”, dijo Bennett en declaraciones citadas por AP. “Ensayábamos y el mozo del club de Little Rock, Arkansas, dijo: ‘Si grabas esa canción, seré el primero en comprarla’”.

Al cumplir los 60 años, en lugar de disfrutar de su ya cosechado éxito, Bennett y su hijo y representante, Danny, aprovecharon el auge de MTV. Así, el intérprete tuvo apariciones en Late Night with David Letterman y en Los Simpson. En 1994 le ofrecieron una participación en MTV Unplugged, con Elvis Costello y K.D. Lang como invitados especiales. Esa actuación se convirtió en el álbum “Tony Bennett: MTV Unplugged”, que lo hizo merecedor de dos Grammy.

El último álbum de Tony Bennett

Bennett sobrevivió a la época de la música rock y ganó nuevos seguidores. En 2014, a los 88 años, logró superar su récord como el intérprete vivo de más edad con un álbum número 1 en la lista Billboard 200 por “Cheek to Cheek”, con Lady Gaga. Su último álbum, “Love for Sale”, se publicó en 2021, con duetos con Gaga en el tema principal, “Night and Day”.

