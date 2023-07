Piqué hizo una contundente revelación sobre el amor en medio de rumores sobre Shakira y el fin de su soltería

escuchar

Gerard Piqué dio nuevas declaraciones acerca de su vida amorosa, después de que su compañero de proyecto y amigo Ibai Llanos lo incitara durante un vivo de Twitch. No es común que el exfutbolista hable acerca de su vida privada, pero en una de las más recientes transmisiones de la Kings League, protagonizó una pequeña discusión con el streamer y terminó por revelar si algún día se había sentido verdaderamente enamorado.

Piqué y Llanos estaban en un directo, en la sección After Kings, junto con otros amigos. En un instante, la conversación entre todos se tornó un poco más romántica, cuando comenzaron a hablar acerca del supuesto amor que se percibe en esta temporada. El exdefensor del Barcelona argumentó que gracias a eso la liga de fútbol ahora se llamaba Love League (liga del amor).

En ese momento, Llanos le insinuó que él no era el más apto para hablar de esos temas: “Gerard, tú el amor no lo conoces todavía. Lo tienes que encontrar”. El ex de Shakira de inmediato refutó y aseguró que era todo lo contrario: “Pero ¿qué dices? ¿Qué estás diciendo, tío?, de verdad siempre atacándome. Yo ya he encontrado el amor”. Sin embargo, se limitó a decir eso y no especificó con cuál de sus exparejas o si es con su novia actual, Clara Chía Martí.

Gerard Piqué asegura que ya encontró el amor

Esta noticia surgió en medio de los rumores de que Shakira estaría dispuesta a dejar la soltería atrás. A un año de que ambos se separaron y de que la colombiana se mudara a Miami junto con sus hijos, se la vio en salidas nocturnas con algunas celebridades.

Una vez que la cantante arribó a territorio estadounidense, retomó su vida social. Desde el primer día asistió a eventos masivos y también hizo viajes junto a viejos amigos. Sus constantes apariciones avivaron los rumores sobre su vida romántica.

En un principio se dijo que tenía más que una amistad con Alejandro Sanz, aunque ambos dejaron en claro que eran cercanos desde hace muchos años y que compartían un cariño incondicional. Después, hubo sospechas de un amorío con Tom Cruise, de quien estuvo acompañada en el Gran Premio de Miami. No obstante, la versión se descartó cuando trascendió que Shakira lo rechazó amablemente.

Los vínculos más fuertes son los que presuntamente tiene con el piloto Lewis Hamilton, dado que ya salieron cenar, pasearon en yate y la estrella latina asistió a varias carreras de la Fórmula 1, donde él participa. Sin embargo, comenzó a circular nueva información que apunta a que el piloto estaría molesto con la cantante por sus supuestas intenciones de generar rumores de romance entre ellos, cuando no es así.

Shakira y sus hijos con la camiseta de apoyo a Jimmy Butler Twitter

A la vez, la cantante fue captada mientras cenaba en un famoso club nocturno junto con el basquetbolista Jimmy Butler, de los Miami Heats. Este es el último rumor de romance, ya que la artista demostró antes un gran amor por el equipo floridense, tanto que hasta sus hijos usan playeras con el número de Butler.

LA NACION