Nueva encuesta revela un dato alarmante sobre Florida: cuatro de cada cinco residentes se les complica pagar alimentos

Cuatro de cada cinco floridanos encuestados aseguran que tienen dificultades para pagar los alimentos. El dato refleja el impacto que el aumento del costo de vida tiene sobre los hogares y vuelve a poner en primer plano las dificultades de miles de familias para acceder a productos básicos.

El dato sobre Florida que preocupa por el acceso a los alimentos

Según una encuesta difundida por No Kid Hungry, una campaña nacional de Share Our Strength dedicada a combatir el hambre infantil en Estados Unidos, el 80% de los encuestados afirmó que afrontar el costo de la comida representa un desafío para la economía familiar.

La información fue difundida por Local 10 News en el marco de Food for Thought, una iniciativa impulsada junto con Publix para generar conciencia sobre el hambre y respaldar programas comunitarios de asistencia alimentaria en el sur del estado.

Los resultados dejaron en evidencia una problemática que afecta a miles de hogares. Casi un millón de personas vive en condiciones de inseguridad alimentaria en el sur de Florida, una situación que mantiene en alerta a organizaciones benéficas y entidades comunitarias.

El aumento de los precios de productos básicos, sumado al encarecimiento de otros gastos cotidianos, figura entre los factores que más presionan los presupuestos familiares, especialmente entre quienes tienen ingresos limitados.

Qué significa la inseguridad alimentaria

La inseguridad alimentaria se define como la falta de acceso constante a suficientes alimentos nutritivos para mantener una vida activa y saludable.

De acuerdo con datos difundidos por No Kid Hungry, más del 22,7% de los niños de Florida vive en hogares que enfrentan esta situación. La falta de acceso regular a una alimentación adecuada puede afectar el desarrollo infantil, el rendimiento escolar y la salud a largo plazo.

La entidad sostiene que el problema no responde a una escasez de alimentos, sino a las dificultades económicas que muchas familias enfrentan para comprarlos de manera regular.

Por ese motivo, distintos programas de asistencia buscan garantizar el acceso a comidas saludables y reducir el impacto que el aumento de los precios tiene sobre los sectores más vulnerables.

Distintas organizaciones llevan a cabo despensas gratuitas en varias ciudades de Florida farmshare.org

Las organizaciones que trabajan contra el hambre advierten que las dificultades para acceder a una alimentación adecuada también generan consecuencias sociales y económicas.

Entre ellas se encuentran mayores gastos vinculados a problemas de salud asociados con una nutrición deficiente, además de efectos sobre el desempeño laboral de los adultos y el rendimiento académico de los estudiantes.

Las iniciativas para combatir el hambre en el sur de Florida

Desde 2020, Publix y Local 10 News desarrollan la campaña Food for Thought, destinada a fortalecer proyectos de asistencia alimentaria en distintas comunidades del sur del estado.

Durante los últimos años, la iniciativa colaboró con despensas escolares, programas de comidas para estudiantes durante los fines de semana, campañas de recolección de alimentos y huertas comunitarias.

La ayuda alimentaria es clave en Florida Instagram @feedingtampabay

Los fondos recaudados también permiten apoyar a organizaciones locales que registraron una gran demanda de ayuda alimentaria en los últimos años.

Una de las entidades beneficiadas es The Cupboard of Goodman JFS, ubicada en Davie. Según cifras difundidas por la organización y citadas por Local 10 News, durante el último año brindó asistencia a unas 600 familias por mes, lo que representó ayuda para aproximadamente 1100 personas.

La entidad forma parte de una red de organizaciones comunitarias que trabaja para ampliar el acceso a alimentos y productos esenciales para hogares que atraviesan dificultades económicas.