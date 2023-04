Dejó el vino por las caminatas y revela cómo le cambió la vida: “Necesitaba esa bofetada de mi médico”

escuchar

Una mujer que había encontrado un refugio en el vino por más de 10 años, jamás creyó que la decisión de cambiar sus hábitos la llevaría a disfrutar su vida de una forma distinta. En mayo de 2022, una visita al médico le reveló que tenía un problema de salud y buscó apoyo para combatirlo. Tras reemplazar el alcohol por las caminatas, reveló cómo mejoró su salud.

Para Pamela Wampler, de 53 años, la vida había cambiado en 2018, según relató a US Today News. Su trabajo como maestra le provocaba un aumento en sus niveles de estrés, que empeoraron cuando su esposo tuvo una condición delicada de salud. Wampler, que actualmente reside en Modesto, California, ya había sido diagnosticada con un trastorno de ansiedad generalizada cuando tenía 40 años.

Le afectó a largo plazo

Después de un día agotador, la mujer tenía la costumbre de beber algunas copas. “Lo único que ayudaba a adormecer mi día era beber vino. Era bastante normal para mí ir a casa y beber”, contó al medio citado. “El vino era mi mejor amigo”.

Una mujer de California cambió su copa habitual de vino por caminatas y cambió su vida Unsplash

A largo plazo, esto le causó cambios físicos y metales. En su encuentro con el médico, confirmó que había aumentado más de 30 kilos, su presión arterial estaba alta y se encontraba en las primeras etapas de insuficiencia hepática.

Sobre la noticia del especialista, recordó: “Yo pensé: ‘Solo soy una mamá que bebe vino; no soy alcohólica”. Por eso, pasaron días antes de que siguiera las recomendaciones y empezara a modificar sus hábitos. “Creo que necesitaba esa bofetada que me dijo: ‘Necesitas cambiar tu vida’”, añadió.

A pesar de las consultas rutinarias desde su diagnóstico, para ella fue “abrumador” olvidar el vino. No obstante, gracias a algunos medicamentos, logró combatir el deseo en los primeros meses. Todo cambió cuando encontró el verdadero método para relajarse y distraerse por las noches: caminatas con su esposo. “Así es como dejé de pensar en el vino”, reveló. “Estaba en el fondo del pozo. Tenía sobrepeso, no tenía energía (…), no me sentía bien”.

Pamela Wampler, de 53 años, vive en California Pamela Middleton Wampler/Facebook

Asimismo, la mujer encontró una alternativa del vino en el agua mineral servida en copa. Aunque actualmente todavía combate las ganas de beber, bajó más de 20 kilos y siente cambios notorios en su mente: “Ha ayudado a mi matrimonio. Cambió por completo nuestra relación. En lugar de sentarme en el sofá y beber vino, salimos a caminar juntos todas las noches”, expresó.

Desde su perspectiva, las caminatas la ayudaron a tener una mejor memoria, sentirse más feliz y a combatir la ansiedad. “La vida es corta y perdí mi tiempo. Ahora vivo”, reflexionó.

¿Qué dicen los expertos sobre el vino?

Especialistas de Mayo Clinic afirman que el consumo de vino, con moderación, es considerado saludable para el corazón, debido a sus antioxidantes. Sin embargo, todavía se deben realizar más estudios. “Es necesario hacer más investigaciones para saber si el vino tinto es mejor para el corazón que otras formas de consumo de alcohol, como la cerveza o los licores”, explican.

Especialistas recomiendan caminar al menos 30 minutos diarios Unsplash

En cuanto a caminar, la cardióloga Tamanna Singh, de Cleveland Clinic, recomienda hacer como mínimo 30 minutos diarios. Algunos de sus beneficios son:

Reducir el riesgo de enfermedades del corazón

Reducción de la presión arterial

Control del colesterol LDL

Mejora los niveles de azúcar en la sangre y previene la diabetes

Reduce el estrés

Ayuda a perder peso

Mejora el sistema inmunitario

Protege articulaciones

Reduce antojos de alimentos ricos en calorías

Mejora el sueño

