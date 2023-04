Le dio a la feria de California la cabra de su hija, se arrepintió, pero fue demasiado tarde

escuchar

Una mujer de California le dio a la feria local una cabra que pertenecía a su hija de 9 años, pero al ver que tendría un fatal desenlace se arrepintió. Su pequeña quedó devastada al enterarse de que su mascota terminaría en una parrilla, por lo que su madre hizo todo lo posible para recuperarla, incluso la robó y demandó a los funcionarios locales.

La trágica historia de la cabra boer, de nombre Cedar, comenzó el 24 de junio de 2022, cuando Jessica Long la llevó a la Feria del Distrito de Shasta, de acuerdo con el medio Sacramento Bee. No obstante, su hija, quien la cuidaba como un miembro más de su familia, quería que se la devolvieran de inmediato. Fue por eso que la mujer no tuvo más opción que pedir la cabra de regreso, antes de que comenzaran una subasta. Las cosas no eran tan sencillas como creía, dado que la organización de la feria le respondió que eso no estaba permitido.

La cabra de la niña de 9 años tuvo un fatal desenlace Sacramento Bee

Como dictaban los planes, Cedar fue subastada. La californiana no estaba dispuesta a ver cómo sacrificaban a su querida mascota, por eso les dijo a los organizadores que estaba dispuesta a pagar mucho más dinero del que se obtuvo por la venta. Pese a los intentos, la respuesta fue un no contundente.

Al analizar sus opciones, Long optó por robarse al animal mientras nadie la observaba. Lo escondió en un establo lejos de su casa para que no la encontraran y evitar su final fatal.

Aunque sus esfuerzos fueron notables, tanto la feria local como el Departamento de Alimentos y Agricultura de California pidieron que se les regresara el animal. El administrador del evento le envió mensajes de texto a Long diciéndole que si no devolvía la cabra, se involucraría a la policía. Dos semanas después, una jueza de Shasta aprobó una orden de allanamiento para que un grupo de agentes entrara por Cedar con el uso de la fuerza. Fue así que recuperaron al animal y luego lo cocinaron.

Demandó a la feria por haber matado a su cabra

Después del desgarrador desenlace, Long interpuso una demanda contra los funcionarios del alguacil de Shasta, el condado de Shasta, la Feria del Distrito de Shasta y otros imputados por participar en la aparente “masacre” de Cedar. “Lo que sucedió aquí es un abuso de poder y un desperdicio increíble de los recursos de los contribuyentes. Los funcionarios del gobierno escalaron una disputa puramente civil a una persecución criminal falsa”, dijo Vanessa Shakib, la abogada de Long, a The New York Post, sobre cómo recuperaron la cabra cuando la mujer la había rescatado.

La cabra estuvo en una disputa legal, hasta que finalmente la feria la recuperó para asarla Sacramento Bee

En la querella, presentada en agosto de 2022, también se reprochó que las autoridades hayan puesto tanto esfuerzo en ir por Cedar hasta donde Long la tenía escondida. “Los agentes de policía se deshicieron de la mascota de la familia de una niña en violación de sus derechos de debido proceso. Los funcionarios del estado de California seguramente tienen asuntos más urgentes que atender que un viaje de placer de 500 millas financiado con fondos públicos para apoderarse ilegalmente de la cabra de una niña”, declaró Shakib.

Finalmente, se inició una petición en línea para que la Asociación de la Feria de Shasta y los diputados del alguacil del condado de Shasta supuestamente involucrados en este caso sepan que se denuncia la cruel matanza de Cedar y que a los votantes les gustaría ver una respuesta más compasiva en cualquier situación similar. Hasta el día de hoy, el movimiento ha recibido 39.756 firmas.

LA NACION