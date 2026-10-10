Dejó su trabajo de US$75.000 en Chicago y se mudó al medio de la nada: “Pago menos de US$100 de alquiler”

Zoe De La Paz tomó una decisión que cambió su carrera profesional y forma de vida. A los 26 años, renunció a un empleo corporativo en Chicago, donde recibía un salario anual de 75.000 dólares, para incorporarse al equipo de vestuario del Parque Nacional Yellowstone, en Estados Unidos.

De Chicago a Yellowstone: por qué cambió de trabajo

Antes de mudarse, De La Paz trabajaba como diseñadora mecánica y dibujante para una empresa de ingeniería vinculada con la construcción. Aunque contaba con ingresos estables, sentía que la rutina de oficina no coincidía con sus intereses y que necesitaba encontrar una actividad que le ofreciera mayor satisfacción personal.

“Me daba mucho miedo dejar el mundo corporativo y perseguir mis sueños, y hacer lo que los adultos te dicen: ‘No deberías hacer eso’”, expresó en una entrevista con CNBC Make It.

Según su relato, su relación con la costura comenzó a los 14 años, cuando aprendió por su cuenta para confeccionar prendas de cosplay. Con el tiempo, ese pasatiempo se convirtió en una posible salida profesional.

Mientras trabajaba en Chicago, la diseñadora buscó oportunidades en el mundo del vestuario y aceptó empleos nocturnos y durante los fines de semana en eventos y conciertos. Uno de sus primeros acercamientos a esa industria se produjo con el equipo de The Weeknd.

De acuerdo con De La Paz, consiguió una oportunidad al dejar su número de teléfono escrito en una servilleta. Esa experiencia reforzó su interés por trabajar en producciones artísticas y avanzar hacia una carrera relacionada con la confección.

Decidida a dejar atrás la oficina, buscó opciones en internet y se postuló al puesto de costurera de uniformes con la concesionaria Xanterra Parks & Resorts, empresa que gestiona negocios en el Parque Nacional de Yellowstone. Su creatividad y experiencia le valieron la contratación, por lo que en junio tuvo que mudarse.

“Coser es meditativo para mí. Me encanta lo técnico que es y usar tanto mis manos como mi cerebro”, relató a CNBC Make It. “Realmente amo mi trabajo aquí. Gano menos por hora que en mi antiguo empleo corporativo, pero la compensación vale la pena porque vivo en uno de los lugares más hermosos del mundo”, señaló.

Aprendió a coser de forma autodidacta a los 14 años Instagram @zoeternal_

Cuánto cuesta vivir en el Parque Nacional Yellowstone

En su nuevo puesto, De La Paz repara, ajusta y reutiliza los uniformes de los miles de trabajadores que desempeñan tareas dentro del parque. La joven cobra alrededor de US$19,25 por hora por una jornada de 40 horas semanales.

La diferencia entre su antiguo salario y sus ingresos actuales no es el único factor que considera: “pago menos de US$100 de alquiler”, señaló. La joven destina exactamente US$96 mensuales por su habitación en una residencia para empleados de Mammoth Village y otros US$359 al plan de alimentación.

La reducción de sus gastos habituales le permite reservar una mayor parte de su sueldo, además de disfrutar de actividades al aire libre. “Vivir y trabajar en un parque nacional es, francamente, a veces abrumador emocionalmente porque es indescriptiblemente hermoso. Realmente me siento conectada y viviendo con la naturaleza, no como un ser separado”, contó.

Los empleados también disponen de transporte interno gratuito para trasladarse entre las residencias, los lugares de trabajo y los comedores. Además, existen clínicas con atención de bajo costo y programas recreativos que organizan actividades gratuitas o con tarifas reducidas. Entre las opciones se encuentran caminatas, excursiones y viajes en autobús a localidades cercanas.

La joven decidió mudarse a Los Ángeles para incursionar en el mundo del entretenimiento como costurera Instagram @zoeternal_

Su próximo objetivo: trabajar en Los Ángeles

El empleo en Yellowstone es temporal y su contrato concluye ahora en octubre. Por eso, De La Paz ya consideró los siguientes pasos de su carrera.

“Cuando termine mi contrato, planeo seguir trabajando como costurera en Los Ángeles o Nueva York en producciones de entretenimiento”, le había dicho a CNBC Make It. “Aunque da miedo dejar la comodidad corporativa, estar aquí me demostró que el mundo es muy grande, que no hay error del que no pueda regresar y que puedo confiar en mí misma para saltar”, agregó.

A traves de su cuenta de Instagram, donde compartió un resumen de su vida en Yellowstone, confirmó que finalmente se trasladará a Los Ángeles, ciudad en las que espera encontrar oportunidades dentro de la industria del entretenimiento.

Su meta es incorporarse a equipos de vestuario encargados de confeccionar, adaptar y mantener las prendas utilizadas en producciones cinematográficas y televisivas. Para avanzar en esa dirección, busca acumular experiencia práctica y demostrar que puede convertir una habilidad que desarrolló durante la adolescencia en una profesión.