Descubrió un tesoro familiar enterrado hace 80 años gracias a un mapa: lo dibujó su padre durante la Segunda Guerra Mundial

La Segunda Guerra Mundial tiene por detrás cientos de relatos por parte de todos los involucrados, quienes incluso siquiera formaron parte del conflicto bélico. Allí es donde entra en escena el nombre de Jan Glazewski, descendiente de una familia polaca que en septiembre de 1938 huyó de ese país tras la invasión de Alemania.

El hallazgo de un tesoro familiar después de 80 años

La Universidad de Ciudad del Cabo de Sudáfrica fue quien reveló en su portal oficial esta sorprendente historia familiar. Ocurrió durante una conferencia de la Escuela de Verano ante un numeroso grupo de alumnos, brindada por el propio Glazewski, hoy en día profesor.

Todo estaba dibujado en un mapa por los antepasados del profesor

Adam Glazewski, abuelo de Jan, fue el único en la familia que decidió permanecer en tierras polacas, mientras que sus cuatro hijos se dispersaron en diferentes rincones del mundo y nunca más volvieron a verse. Gustaw, padre del profesor universitario, se instaló en Ciudad del Cabo y dibujó en un papel el sitio exacto en donde enterró el tesoro familiar.

Un descubrimiento a más de 80 años de la Segunda Guerra Mundial

Con toda esta información, Jan Glazewski emprendió su búsqueda de los objetos familiares que habían sido enterrados en el patio de sus abuelos. Sin embargo, cuando visitó la antigua casa en Polonia, descubrió que la bodega era lo único que quedaba en pie. “Fue realmente como buscar una aguja en un pajar”, añadió.

Sin ánimos de abandonar la misión, volvió a la propiedad en 2019 con el mismo y claro objetivo. No obstante, gran parte del área estaba cubierta con arbustos y el sótano ya no era visible como antes, algo que puso el hallazgo del tesoro al borde del abismo.

Diferentes artículos de plata fueron encontrados enterrados en el patio

Cómo encontró el tesoro de la Segunda Guerra Mundial

Con la ayuda de varios vecinos igual de motivados, el hombre logró encontrar el sótano, el muro del patio aledaño y finalmente los objetos enterrados. Esto les tomó un total de tres días, según el relato de Glazewski, quien añadió no tener mayores precisiones por parte de su padre más allá del mapa: “No me dio ninguna pista sobre lo que estaba enterrado”.

Finalmente el profesor universitario pudo dar con el gran tesoro familiar de Polonia

Sorprendido, el nieto de Adam explicó: “Simplemente, imaginé que sería la misma plata familiar que tenemos en la repisa de la chimenea, pero encontré un volumen enorme que se remontaba a generaciones. Me hubiera alegrado encontrar solo una cucharadita, pero encontré mucho más que eso“.

¿Qué había allí entonces? Entre otros objetos, Glazewski logró encontrar candelabros de plata, jarras de leche, monedas, medallones, una cruz de oro con incrustaciones de amatistas, copas, algunas armas de caza y demás baratijas. Esto fue gracias a un detector de metales, el cual resultó crucial en la extensa búsqueda.

Qué sucedió con el tesoro de la Segunda Guerra Mundial

Jan Glazewski pudo cumplir con el sueño familiar

Al día de hoy, el tesoro que el profesor de la Universidad del Cabo encontró en la casa de sus abuelos se encuentra custodiado en Lviv, ciudad de Ucrania (antes perteneciente a Polonia). Tras este hallazgo, Glazewski escribió un libro llamado Sangre y plata: una historia real de supervivencia y la búsqueda de un hijo por el tesoro familiar.