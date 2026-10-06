Desde el 1º de octubre: cómo recibir hasta US$8000 en Nueva York para reparar o reemplazar la calefacción

Los propietarios de viviendas que cumplan con los requisitos pueden acceder en Nueva York a una ayuda para reparar o reemplazar la calefacción de hasta 8000 dólares. El beneficio corresponde al período 2026-2027 y contempla los gastos vinculados con hornos, calderas y otros equipos necesarios para mantener en funcionamiento la principal fuente de calor del hogar.

¿Cuánto se puede recibir para reparar o reemplazar la calefacción en Nueva York?

De acuerdo con NYC 311, el beneficio de Reparación y Reemplazo de Equipos de Calefacción (HERR, por sus siglas en inglés), que forma parte de HEAP, abrió su período de solicitudes el 1° de octubre.

HERR cubre la reparación o el reemplazo de equipos esenciales de calefacción Magnific

El importe se determina a partir del costo real de los trabajos necesarios. La asistencia establece dos montos máximos:

Reparación: hasta US$4000

hasta US$4000 Reemplazo: hasta US$8000

La Administración de Recursos Humanos de Nueva York (HRA, por sus siglas en inglés) también señala que este beneficio puede otorgarse a un solicitante elegible una vez cada diez años.

Los requisitos para acceder al beneficio de calefacción

De acuerdo con la Oficina de Asistencia Temporal y por Discapacidad del Estado de Nueva York (OTDA, por sus siglas en inglés), la asistencia HERR está dirigida a propietarios de viviendas que cumplan con los requisitos de elegibilidad del Programa de Asistencia Energética para el Hogar (HEAP, por sus siglas en inglés).

Entre las principales condiciones para acceder se encuentran:

Ser propietario de la vivienda para la cual se solicita la asistencia.

para la cual se solicita la asistencia. Cumplir con los criterios generales de elegibilidad de HEAP , que consideran factores como los ingresos, el tamaño del hogar y la principal fuente de calefacción.

, que consideran factores como los ingresos, el tamaño del hogar y la principal fuente de calefacción. Cumplir con las condiciones de ciudadanía o estatus migratorio: entre los requisitos generales de HEAP, al menos un integrante del hogar debe ser ciudadano estadounidense o un no ciudadano calificado.

entre los requisitos generales de HEAP, al menos un integrante del hogar debe ser ciudadano estadounidense o un no ciudadano calificado. Necesitar reparar o reemplazar un equipo esencial , como un horno, una caldera u otro sistema requerido para mantener en funcionamiento la principal fuente de calor.

, como un horno, una caldera u otro sistema requerido para mantener en funcionamiento la principal fuente de calor. Obtener autorización antes de iniciar los trabajos , ya que la reparación o sustitución debe contar previamente con la aprobación del contacto local de HEAP.

, ya que la reparación o sustitución debe contar previamente con la aprobación del contacto local de HEAP. Presentar la solicitud y la documentación requerida para que el organismo determine la elegibilidad.

Para el ciclo 2026-2027, los propietarios elegibles pueden acceder al beneficio independientemente de su edad. En la temporada anterior, HERR había quedado limitado a propietarios de 60 años o más.

El programa ofrece hasta US$4000 para reparaciones y US$8000 para reemplazos Magnific

¿Cómo solicitar la ayuda de hasta US$8000 en Nueva York?

El beneficio para reparar o reemplazar equipos de calefacción puede solicitarse por teléfono, fax o de manera presencial. HRA ofrece asistencia para resolver consultas relacionadas con la elegibilidad, el trámite y los documentos necesarios. Estas son las vías disponibles:

Por teléfono: (718) 557-1399, de lunes a viernes, de 8.00 a 17.00 hs, excepto los días festivos municipales.

(718) 557-1399, de lunes a viernes, de 8.00 a 17.00 hs, excepto los días festivos municipales. Por fax: (212) 387-1639 o (917) 639-2900.

(212) 387-1639 o (917) 639-2900. En persona: en un Centro de Acceso a Beneficios de HRA o en un centro de asistencia comunitaria cercano.

La atención telefónica está disponible en la mayoría de los idiomas durante el horario comercial. El sistema automatizado permanece habilitado fuera de esa franja.

Una vez recibida la solicitud, la Administración de Recursos Humanos dispone de 30 días hábiles para tomar una decisión. Cuando finaliza la evaluación, el organismo envía al solicitante una notificación por correo postal.

Los interesados no deben comenzar los trabajos de reparación o reemplazo antes de recibir la autorización correspondiente de HEAP.

¿Qué asistencia existe ante una emergencia con la calefacción?

Las personas que recibieron un aviso de desconexión de electricidad, gas o calefacción pueden ser elegibles para asistencia financiera de emergencia a través de HRA, incluida la ayuda conocida como One Shot Deal.

Se trata de una asistencia diferente de los beneficios estacionales de HEAP y puede estar disponible durante todo el año para hogares que atraviesan determinadas situaciones de emergencia.

También existen alternativas para quienes cumplan con los requisitos y tengan poco combustible para calefacción o una caldera o un horno averiado.

En la ciudad de Nueva York la asistencia de emergencia puede gestionarse en línea mediante ACCESS HRA o de forma presencial en un Centro de Acceso a Beneficios.