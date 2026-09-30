Revés para Mamdani y el impuesto a segundas viviendas en Nueva York por la orden que involucra a 17.000 propietarios

La administración del alcalde Zohran Mamdani recibió un revés judicial por la implementación del impuesto a segundas viviendas en Nueva York. El juez Wayne Ozzi, de la Corte Suprema estatal en el condado de Richmond, ordenó rehacer el proceso utilizado para determinar quiénes deben pagar el recargo. La decisión afecta a unos 17.000 avisos enviados a propietarios. La ciudad apeló poco después y esa presentación suspendió temporalmente los efectos de la orden.

¿Qué cuestionó el juez sobre el impuesto a segundas viviendas?

Según informó Reuters, Ozzi consideró que el mecanismo utilizado por el Departamento de Finanzas de la Ciudad de Nueva York (DOF, por sus siglas en inglés) trasladaba indebidamente a los propietarios la obligación de demostrar que sus inmuebles eran su residencia principal.

Mamdani anunció el impuesto en un video grabado frente al penthouse del financiero Ken Griffin

El magistrado sostuvo que la puesta en marcha del impuesto generó “confusión y consternación” y colocó injustamente sobre los contribuyentes la carga de acreditar que sus propiedades no debían quedar alcanzadas.

La resolución dispuso cancelar las 17.000 notificaciones enviadas, utilizar la información fiscal más reciente disponible para identificar a quienes deben pagar y preparar nuevos avisos individualizados. También ordenó retirar del sitio oficial un padrón suplementario de más de 900 mil propiedades.

Ese listado, sin embargo, no equivalía a una nómina de contribuyentes obligados a pagar. El DOF aclara en su sitio oficial que la inclusión de una propiedad en ese padrón no significa que esté sujeta al recargo y que la gran mayoría de los inmuebles allí incluidos no recibiría una notificación.

¿Quiénes pueden quedar alcanzados por el impuesto en Nueva York?

De acuerdo con el DOF, el gravamen se aplica a determinadas propiedades que no funcionan como residencia principal. Para los años fiscales 2026-27 y 2027-28, rigen dos umbrales:

Viviendas de una, dos o tres familias valuadas por el organismo en más de US$5 millones .

. Condominios y unidades cooperativas con una valuación oficial de US$1 millón o más.

El recargo generalmente no corresponde cuando el inmueble es la residencia principal del propietario, de un inquilino, de determinados familiares directos o de personas que reúnen una participación mayoritaria en la entidad propietaria.

La resolución exige cancelar las 17.000 notificaciones y elaborar nuevas comunicaciones individualizadas Magnific

¿Qué pasa con los 17.000 propietarios que recibieron avisos?

Randy Mastro, abogado de los propietarios que demandaron a la ciudad, sostuvo ante ABC7 New York que el gobierno municipal debe determinar con mayor precisión quién adeuda el recargo, en lugar de trasladar al contribuyente la tarea de demostrar que vive en su vivienda.

El letrado también afirmó que la administración debería rehacer el proceso y enviar notificaciones únicamente a quienes haya determinado que deben pagar.

Según ABC7 New York, calculó que unas siete semanas serían suficientes para completar esa tarea antes del calendario habitual de facturación.

El fallo no anuló el impuesto. La demanda resuelta por Ozzi se concentró en el procedimiento de implementación, mientras otros litigios que cuestionan directamente la legalidad del gravamen siguen pendientes.

La apelación de la administración de Mamdani

La ciudad apeló la resolución poco después de que fuera dictada. De acuerdo con Reuters, esa presentación activó una suspensión que pausa la orden judicial mientras continúa el proceso.

Matt Rauschenbach, portavoz de Mamdani, afirmó en un comunicado citado por la agencia que, mientras se mantenga esa suspensión, la administración continuará “implementando el recargo de manera justa, eficiente y en pleno cumplimiento de la ley”.

El padrón publicado incluía más de 900 mil inmuebles, aunque la mayoría no quedaría sujeta al gravamen Magnific

El respaldo de Mamdani al impuesto a las segundas viviendas

Mamdani había promovido públicamente el gravamen en un video grabado en abril frente a un edificio donde el financiero Ken Griffin posee un apartamento. “Hoy estamos gravando a los ricos”, afirmó el alcalde.

También sostuvo que el impuesto estaba dirigido específicamente a quienes concentran grandes patrimonios en propiedades de Nueva York sin residir en ellas.

La presidenta del Concejo Municipal, Julie Menin, también respaldó públicamente la propuesta. En un comunicado oficial del 15 de abril, sostuvo que permitiría obtener nuevos ingresos para financiar servicios de la ciudad.

El gravamen fue incorporado a la legislación estatal en mayo. Según Reuters, se proyecta una recaudación de unos US$500 millones anuales.