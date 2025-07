"Deseábamos mucho jugar contra Fluminense, ahora los animaré", dice DT de Palmeiras

El entrenador del Palmeiras, Abel Ferreira, dijo este viernes que su equipo mereció mejor suerte en la derrota 2-1 ante el Chelsea en el Mundial de Clubes, que los apartó de unas históricas semifinales brasileñas ante Fluminense.

"Lo deseábamos mucho", dijo el estratega portugués a la prensa en el estadio Lincoln Financial Field de Filadelfia.

Un triunfo del Verdão en los cuartos de final del viernes hubiera implicado que el fútbol brasileño, gran revelación de este Mundial, asegurara un representante en la final del 13 de julio.

"Como Palmeiras ya no puede continuar, les deseo mucha suerte (...) Mentiría si dijera que no voy a animar al Fluminense", aseguró Ferreira. "Yo estoy en la liga brasileña porque me gusta estar aquí".

"El fútbol brasileño es uno de los campeonatos más competitivos del mundo, por eso estos equipos están preparados para competir contra cualquiera", afirmó el estratega sobre la gran actuación de los cuatro representantes del país.

Frente al Chelsea, Palmeiras igualó el gol inicial del inglés Cole Palmer gracias a una diana de su joya Estêvão al inicio de la segunda parte. Aunque generaron peligro al contragolpe, el cuadro paulista encajó la diana definitiva en el minuto 83 en un autogol de su portero Weverton.

"Jugamos bien, (en el descanso) hicimos las correcciones que debíamos hacer y nos metimos en el partido", explicó Ferreira. "Nos dolió mucho encajar el segundo gol, porque podíamos y merecíamos haber llegado a la prórroga".

"Nuestro objetivo se ha cumplido con creces pero sentí que hoy podríamos haber hecho más, pero el fútbol también tiene su lado de suerte. Hubiera preferido perder de otra manera que no así", admitió.

Ferreira también se refirió a la partida del joven Estêvão, que se sumará precisamente a las filas del Chelsea en una operación acordada el año pasado por más de US$60 millones.

"Tengo dos hijas y él (Estêvão) es como mi hijo", dijo Ferreira, que conversó sobre el fenómeno con su homólogo del Chelsea, Enzo Maresca.

"Le dije a Maresca que han comprado un jugador increíble, pero sobre todo una persona increíble. Tienen que cuidarlo porque es un jugador excelente", relató. "Al principio cometerá errores, pero como han visto hoy, es un jugador increíble, aunque un jugador no puede ganar el partido solo".

