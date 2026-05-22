¿Peligra el envío de dólares a Cuba? Reglas vigentes sobre las remesas que llegan desde Florida

Cuba implementó una nueva política que permite a los ciudadanos recibir remesas en dólares en efectivo. Ahora, los migrantes en Florida, EE.UU., pueden realizar envíos de dinero para retiros físicos, aunque existen ciertas restricciones.

Las reglas vigentes sobre las remesas que llegan desde Florida a Cuba hoy

Las nuevas modificaciones a las regulaciones existentes representan una transición de las remesas hacia un sistema de control estatal más estricto diseñado para captar divisas en efectivo.

Tras años de imponer el uso de tarjetas magnéticas, el Banco Central de Cuba ahora permite que los envíos se reciban en dólares en efectivo a través de las sucursales de Cadeca, según informó Telemundo.

¿Cómo enviar remesas desde EE.UU. a Cuba? Imagen editada con IA/ Freepik

Pese a que esta medida significa un avance en la flexibilización, incluye ciertas restricciones:

Límite de envío: se impuso un tope de 2000 dólares cada tres meses . Esta condición impacta especialmente al sector privado cubano que utiliza los fondos para importar insumos.

se impuso un cada . Esta condición impacta especialmente al sector privado cubano que utiliza los fondos para importar insumos. Solo las entidades en el extranjero (incluida Florida) que hayan sido previamente licenciadas por el gobierno cubano están autorizadas para procesar estos envíos.

Para los usuarios, el cambio más notable consiste en la eliminación de la política que obligaba a usar las tarjetas magnéticas. En cuanto a los pequeños emprendimientos, el tope impacta en quienes utilizan este flujo de dinero como vía principal de financiamiento para importar insumos y mantener operativos sus negocios.

Con un comunicado oficial en su cuenta de Facebook, la entidad financiera cubana Fincimex S.A. celebró la habilitación del retiro de dólares en efectivo. “¡Remesas en dólares efectivo, desde el mundo entero, en minutos! Ahora, en CADECA, puedes recibir tus transferencias en efectivo en USD”, escribieron.

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Los factores de riesgo sobre las remesas que llegan desde Florida

En Cuba, existe desconfianza sobre si las sucursales de Cadeca tendrán suficiente liquidez física para entregar los dólares o si el régimen forzará el pago en la moneda nacional devaluada.

A su vez, el abogado y analista de la plataforma independiente El Toque, Eloy Viera Cañive, enfatizó a la señal de televisión que la medida responde a una estrategia del gobierno cubano para centralizar las divisas.

“Buscan construir un sistema cerrado de recepción de remesas hacia Cuba, colocación dentro del sistema bancario cubano y también pagos desde Cuba hacia el exterior para evitar sanciones”, aseguró.

Las remesas alternativas que envían los familiares desde Florida a Cuba

Debido a la escasez de productos en la isla, muchos familiares en el exterior optan por remesas alternativas, como la compra de combos de comida y productos básicos en mercados online. Esto se debe a que tener efectivo no garantiza encontrar qué comprar.

Muchos migrantes instalados en Florida que tienen familia en Cuba optan por remesas alternativas, que consisten en envíos de productos, debido a la escasez YAMIL LAGE - AFP

En diálogo con Telemundo, Viera Cañive explicó: “Si me mandas US$50 probablemente yo no encuentre qué comprar aquí… y lo que han hecho los familiares de muchos cubanos desde el exterior es apostar por los mercados online y se ha convertido el envío de un combo en una nueva forma de remesa”.

Como consecuencia de la escasez de suministro, los familiares desde el exterior acceden a plataformas digitales para adquirir los paquetes de productos. En general, consisten en alimentos y artículos básicos que son difíciles de conseguir en la isla.