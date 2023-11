escuchar

Alan Faena celebró este 24 de noviembre el lanzamiento del nuevo distrito cultural en San Pablo. Tras un proyecto titánico, logró establecerse en el país vecino. Luego de la conquista de Buenos Aires y Miami, su objetivo de extender su marca personal y cadena hotelera a la región, es todo un hecho. Con la meta de “elevar el espíritu de la comunidad”, el empresario se mostró entusiasta por el siguiente paso en Brasil.

Faena es sinónimo de sofisticación y elegancia. Eso mismo quedó plasmado en sus dos proyectos hoteleros, uno en Puerto Madero y el segundo en la ciudad turística de la Florida, en los Estados Unidos. En esta ocasión y luego del trabajo en conjunto con un equipo de arquitectos y diseñadores “visionarios” entre los que destacan Brandon Haw, Jonas Birger, Peter Mikic, Gui Mattos, João Armentano y Alex Hanazaki, llevó su visión de arte, cultura y turismo de lujo a una de las ciudades más cosmopolitas de Brasil.

Alan Faena presentó al equipo de arquitectos y diseñadores que participaron del proyecto hotelero y artístico en Brasil (Fuente: Gentileza - Prensa Faena)

Según anunciaron, el nuevo Faena District São Paulo estará situado entre Alto de Pinheiros y Jardins, donde se encuentra lo mejor del arte, la cultura, el urbanismo, el paisajismo, la gastronomía y los espacios públicos de la ciudad. Además, indicaron que el proyecto consiste de “dos torres más elevadas de la región”, el cual combina “un edificio de residencias, un centro de arte y un hotel del alrededor de 100 habitaciones”. En tanto, se espera que todo el plan se concrete en 2026.

Durante la cena que se llevó a cabo en el Faena Collaboratory, un espacio creado por Haw, donde se dio a conocer el proyecto en profundidad, en el que se desplegó el diseño que abarca el masterplan total y hasta un departamento modelo completo - con maquetas de 6 metros y material audiovisual inmersivo - Faena sentenció: “Siempre he admirado profundamente a São Paulo, una ciudad cosmopolita, de inmensa elegancia. Me siento bendecido por encontrar en Even al socio perfecto para elevar el espíritu de la comunidad, tal como lo hemos hecho en las ciudades de Buenos Aires y Miami”.

El distrito donde se levantará el proyecto de Alan Faena y que terminaría con sus obras en 2026 (Fuente: Gentileza - Prensa Faena)

La llegada de Alan Faena a San Pablo causó una importante repercusión en los medios locales, tanto es así que el Estado de Sao Paulo lo entrevistó en exclusiva. En diálogo con Alicia Ferraz, el argentino habló acerca de sus expresiones artísticas trasladadas a complejos hoteleros y galerías que cobijan creaciones de diferentes autores. Además, explicó su especialidad en revitalizar lugares viejos y abandonados que representan parte de la cultura y el ADN de las ciudades a donde se establece.

“Respeto la belleza, la poesía, la historia del pasado, la energía de las personas que construyeron los edificios del pasado. No intento crear algo frío, borrando lo hecho, sino crear una voz y un significado que respete lo ya construido. Somos parte de este pasado cuando comenzamos a reconstruir algo que estuvo silencioso, abandonado durante décadas. Creo que parte del proyecto es trabajar junto con la cultura, la gente, la naturaleza y, así, tener un impacto positivo en el medio ambiente que ya estaba presente y tiene fuerza. En el caso de São Paulo también será así. La ciudad tiene una historia increíble y queremos interactuar con la comunidad. Es una ciudad que tiene mi admiración por el arte, por la cultura local, y este proyecto tendrá mi atención en cada detalle, para que podamos crear más vida con nuestro complejo hotelero, residencial y centro de arte”, sentenció.

Alan Faena junto a su esposa, Grace Goldsmith (Fuente: Gentileza - Prensa Faena)

Cabe destacar que en octubre pasado, la revista Condé Nast Traveler eligió al Faena Miami Beach como el número 1 de Miami y categorizó al Hotel Faena de Puerto Madero como el mejor de Sudamérica. Es por ello que debido a su insistencia por la fusión del arte, la identidad local y el hospedaje de lujo, lo posicionaron como uno de los mejores en la región.