¿Entró en vigor? Qué pasa con las tarjetas de crédito en EE.UU. tras el tope del 10% de interés que anunció Trump

Donald Trump anunció un tope del 10% a las tasas de interés de las tarjetas de crédito en Estados Unidos. Sin embargo, de momento las compañías no llevaron a cabo cambios sustanciales. Por ahora, los bancos no muestran apoyo a la idea y aseguran que necesitan más precisiones para poder implementar una medida de ese estilo. La propuesta reduciría la deuda de millones de usuarios, pero podría dificultar el acceso.

Las tarjetas de crédito no cambiaron sus tasas de interés a pesar del anuncio de Trump

El presidente de EE.UU. realizó el anuncio el 9 de enero a través de una publicación en la plataforma Truth Social. En aquel entonces, aseguró que desde el 20 de enero todas las tarjetas de crédito debían tener una tasa de interés para el financiamiento que no superara el tope del 10%.

La mayoría de los bancos y compañías de tarjetas de crédito no modificaron sus tasas de interés a pesar del anuncio de Trump Nam Y. Huh - AP

Además, el mandatario dijo que deben sostener ese máximo durante un año. Sin embargo, tras la fecha límite mencionada por Trump no se registraron mayores cambios.

De acuerdo con CBS News, la mayoría de los bancos y compañías de tarjetas mantuvieron sus tasas sin modificaciones. Actualmente, el promedio de interés para financiamiento de los usuarios es del 24%.

La respuesta no solo tiene que ver con una oposición de las empresas a la medida, sino con el hecho de que aseguran que aún faltan precisiones.

Al ser consultados por el tema, voceros de las compañías manifestaron que todavía se deben comunicar más detalles para poder implementar la idea de Trump.

A pesar del anuncio de Trump, la mayoría de las tarjetas de crédito de Estados Unidos no modificaron sus tasas de interés Ryan Sun - FR172110 AP

Qué propuso Trump sobre limitar al 10% las tasas de las tarjetas

En su mensaje de redes sociales, el líder republicano dijo que el gobierno ya no permitirá que "el público estadounidense sea estafado". Según indicó, actualmente las tarjetas de crédito tienen tasas que oscilan entre el 20% y el 30%.

Durante la publicación también deslizó críticas a la gestión de Joe Biden y aseguró que el problema con el costo financiero se agravó en ese período.

Luego, anunció la medida. “A partir del 20 de enero de 2026, yo, como presidente de EE.UU., solicito un límite de un año para las tasas de interés de las tarjetas de crédito del 10%”, escribió Trump.

La publicación de Donald Trump sobre los topes a los intereses de las tarjetas de crédito Captura

Qué impacto tendría un tope del 10% en las tasas de tarjetas de crédito

Aunque hasta el momento no comenzó a aplicarse masivamente y Trump no comunicó detalles sobre la medida, un análisis de Vanderbilt University detalló algunos posibles cambios si la propuesta republicana se aplica a gran escala.

Los efectos contrastan dos grandes escenarios que enfrentarían en paralelo los clientes de tarjetas de crédito:

De aplicarse la nueva tasa, el ahorro total agregado de los usuarios en deudas por tarjetas de crédito podría alcanzar los 100.000 millones de dólares .

. Por otro lado, la medida disminuiría el acceso. Debido al nivel de riesgo que enfrentarían los bancos, personas de bajos ingresos o de un nivel crediticio pobre no podrían obtener una.

El informe también analizó los escenarios si se aplicaran topes más conservadores, del 15% y 18%. Aunque el ahorro sería más modesto, los autores consideran que ambos podrían aplicarse sin comprometer el acceso al crédito de ningún usuario.