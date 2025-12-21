Adiós Seguro Social: las deudas que se podrían descontar de los beneficios en EE.UU.

La Administración del Seguro Social de EE.UU. (SSA, por sus siglas en inglés) señala en sus directrices que, generalmente, los beneficios están exentos de ejecución, embargo, retención, u otro proceso legal, pero existen excepciones. Estas son las deudas que se podrían descontar de los pagos.

SSA: las deudas que se podrían descontar del pago del Seguro Social

La agencia explica que está obligada a retener dinero de las prestaciones cuando el tribunal emite una orden de embargo.

El Seguro Social proporciona beneficios de jubilación para casi todos los trabajadores que viven en los EE.UU. Freepik

Al respecto, enlista estas las leyes de embargo y gravamen:

La Sección 459 de la Ley del Seguro Social permite a la dependencia retener los pagos actuales y continuos para hacer cumplir su obligación legal de pagar la manutención infantil , la pensión alimenticia o la restitución.

permite a la dependencia para hacer cumplir su obligación legal de pagar la , la o la restitución. La Sección 1024 de la Ley de Alivio al Contribuyente de 1997 (Ley Pública 105-30) autoriza al Servicio de Impuestos Internos ( IRS , por sus siglas en inglés) a cobrar hasta el 15% de cada pago del Seguro Social por deudas tributarias federales vencidas hasta que se cubra.

( , por sus siglas en inglés) a cobrar hasta el vencidas hasta que se cubra. La Ley de Mejora del Cobro de Deudas de 1996 (Ley Pública 104-134) permite al Departamento del Tesoro retener los beneficios del Seguro Social para cobrar morosidades no tributarias adeudadas a otras agencias federales.

Otros embargos a los beneficios de la seguridad social

De acuerdo con CBS News, si bien la ley federal ofrece sólidas protecciones para los ingresos del Seguro Social, en muchas circunstancias existen excepciones notables. En ese sentido, menciona otras deudas que se pueden descontar de los beneficios, como aquellas por préstamos estudiantiles y por sobrepagos.

Préstamos federales para estudiantes: el medio citado señala que muchos aún tienen deudas por préstamos estudiantiles, ya sea por su propia educación o por los créditos que solicitaron para sus hijos.

“Si estos préstamos caen en mora, el gobierno federal puede embargar sus beneficios del Seguro Social para cobrar lo que debe. El embargo generalmente tiene un límite del 15% de su beneficio mensual”, precisa.

La Administración de la Seguridad Social (SSA) es la agencia encargada de procesar y emitir los pagos por jubilación, incapacidad y otros Freepik

Sobrepagos a agencias federales: si una agencia gubernamental, lo que incluye a la SSA, determina que una persona recibió pagos excesivos por ciertas prestaciones en el pasado, puede reducir sus depósitos futuros para recuperar los fondos.

“En estos casos, la SSA generalmente le notifica con anticipación y le permite apelar o solicitar un reembolso menor debido a dificultades económicas”, explica el medio.

¿Puede un cobrador de deudas tomar mis beneficios del Seguro Social?

Según la Oficina de Protección Financiera del Consumidor (CFPB, por sus siglas en inglés), antes de que un cobrador de deudas pueda disponer de los beneficios del Seguro Social, debe demandar y obtener una sentencia en contra por el monto adeudado.

Posteriormente, será necesario que obtenga una orden judicial que indique al banco o cooperativa de crédito que entregue el dinero de la cuenta o tarjeta prepagada.

Asimismo, explica que algunos beneficios, como el del Ingreso de Seguridad Suplementario (SSI, por sus siglas en inglés), están protegidos contra embargo, incluso para pagar una deuda gubernamental o la manutención de los hijos o del cónyuge.

Los adultos y niños pueden tener derecho al SSI si tienen una incapacidad o ceguera Freepik

El depósito directo: la protección para los beneficios

La CFPB indica que la clave para garantizar que los beneficios federales estén legalmente protegidos contra congelamientos o embargos es usar el depósito directo para guardar el dinero en una cuenta o tarjeta prepagada.

Cuando el banco recibe una orden judicial para embargar el dinero de la cuenta, debe revisar el historial para ver si se recibieron beneficios federales por depósito directo en los últimos dos meses. “Los beneficios correspondientes a dos meses están protegidos y permanecen en su cuenta para que los utilice”, precisa la agencia.

En el caso de que se reciban los pagos mediante cheque y luego se depositen en la cuenta bancaria, el banco no está obligado a proteger el equivalente a dos meses de fondos.