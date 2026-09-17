Director del FBI: “Criminales como Alex Saab, que robaron al pueblo venezolano y abusaron, rendirán cuentas”

Alex Nain Saab Morán, exministro de Industrias y Producción Nacional del chavismo en Venezuela, se declaró culpable el pasado 15 de septiembre ante la jueza federal Kathleen M. Williams. En ese contexto, el director del FBI, Kash Patel, advirtió que los criminales similares al colombiano “rendirán cuentas” en Estados Unidos.

Cómo operaba el esquema de corrupción de Alex Saab

Saab organizó pagos ilegales a funcionarios venezolanos para que empresas controladas de manera encubierta obtuvieran contratos del CLAP , el programa estatal de distribución de alimentos y medicinas, según el comunicado del Departamento de Justicia de EE.UU. ( DOJ , por sus siglas en inglés).

para que empresas controladas de manera encubierta , el programa estatal de distribución de alimentos y medicinas, según el del Departamento de Justicia de EE.UU. ( , por sus siglas en inglés). Los conspiradores usaron compañías ficticias, facturas falsas y documentos de envío manipulados para desviar cientos de millones de dólares y ocultar su vínculo con la operación.

manipulados para y ocultar su vínculo con la operación. Desde 2019, el esquema se extendió al sector petrolero: Saab y sus asociados aprovecharon contactos oficiales para acceder a crudo de PDVSA, comercializarlo sin autorización y canalizar las ganancias a través de instituciones financieras estadounidenses.

Alex Saab organizó pagos ilegales a funcionarios venezolanos para que empresas controladas de manera encubierta obtuvieran contratos del CLAP Instagram @alexnsaab

Lo que dijeron las autoridades estadounidenses sobre Alex Saab

“Criminales como Alex Saab , que robaron al pueblo de Venezuela y trabajaron para explotar y utilizar indebidamente instituciones financieras estadounidenses con el fin de financiar actividades ilícitas, rendirán cuentas ante este FBI” , dijo Kash Patel , director del FBI, según el comunicado.

, que robaron al pueblo de Venezuela y trabajaron para explotar y utilizar indebidamente instituciones financieras estadounidenses con el fin de financiar actividades ilícitas, , dijo , director del FBI, según el comunicado. “Alex Saab explotó el sistema financiero estadounidense para lucrar a costa del pueblo venezolano”, expresó A. Tysen Duva , fiscal general adjunto de la División Penal del Departamento de Justicia.

para lucrar a costa del pueblo venezolano”, expresó , fiscal general adjunto de la División Penal del Departamento de Justicia. Jason A. Reding Quiñones, fiscal federal del Distrito Sur de Florida, sostuvo que el caso “envía un mensaje claro: las conexiones políticas, la riqueza y la cercanía a un régimen corrupto no pondrán a nadie fuera del alcance de la justicia estadounidense”.

Kash Patel advirtió que todos los criminales con un historial similar a Alex Saab "rendirán cuentas" en EE.UU. Manuel Balce Ceneta - AP

Detención de Alex Saab: del indulto de Biden a un nuevo juicio

Saab fue detenido en Cabo Verde en 2020 y extraditado a Estados Unidos en 2021 , tras años de ser señalado como el presunto testaferro financiero de Nicolás Maduro .

y , tras años de ser señalado como el presunto testaferro financiero de . En diciembre de 2023, el entonces presidente Joe Biden le concedió un indulto mientras permanecía bajo custodia federal. Saab regresó a Venezuela y volvió a ocupar cargos dentro del régimen de Maduro .

mientras permanecía bajo custodia federal. Saab regresó a Venezuela y volvió a ocupar cargos La Fiscalía del Distrito Sur de Florida reabrió el caso, obtuvo una nueva acusación formal en enero de 2026 y Saab volvió a comparecer ante un tribunal de Miami el 18 de mayo, según el Departamento de Justicia.

El costo económico del acuerdo de culpabilidad

El acuerdo con la Fiscalía contempla la entrega de US$195 millones en efectivo y ganancias obtenidas por las operaciones investigadas, según lo informado por el FBI en redes sociales.

y ganancias obtenidas por las operaciones investigadas, según lo informado por el FBI en redes sociales. Saab también podría afrontar una multa de hasta US$500 mil y el decomiso equivalente al doble del valor de determinadas propiedades.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.