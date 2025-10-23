Distinguen a Rafael Grossi en la Sociedad de Derecho Extranjero de Washington

WASHINGTON.- El director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), el argentino Rafael Grossi, fue distinguido en una ceremonia en esta capital con el premio Harry LeRoy Jones de la Sociedad de Derecho Extranjero de Washington, en reconocimiento a las contribuciones a la paz internacional, la seguridad nuclear y el Estado de derecho global.

"Esta distinción refleja la misión permanente del OIEA de hacer de la ciencia y la tecnología nucleares una fuerza para la paz y el desarrollo en todo el mundo", señaló Grossi, que dio un discurso al recibir el premio. El evento se realizó en el The University Club de Washington.

La introducción de Grossi estuvo a cargo de Richard Goorevich , administrador adjunto de la Oficina de No Proliferación y Control de Armas en la Administración Nacional de Seguridad Nuclear (NNSA, por sus siglas en inglés) del Departamento de Energía.

“Grossi es un diplomático experimentado con casi cuatro décadas de experiencia en no proliferación y desarme nuclear, y ha desempeñado una serie de funciones de alto nivel en instituciones nacionales e internacionales”, destacó la organización.

Cada año, en su cena de gala, la Sociedad de Derecho Extranjero de Washington (WFLS, por sus siglas en inglés) reconoce a una persona distinguida asociada con la comunidad profesional de Washington cuyos esfuerzos y participación en el desarrollo del derecho internacional ejemplifican el espíritu de Harry LeRoy Jones (1895-1986).

El premio a Grossi se lo entregó la presidenta del WFLS, Alexandra Bochnakova, en una ceremonia que contó con la presencia de diversas personalidades del mundo diplomático, empresarial y de organismos con sede en Washington.

Entre los asistentes estuvo el embajador argentino en Washington, Alex Oxenford, que dio un discurso antes de la premiación de Grossi.

El embajador destacó “su liderazgo ejemplar al frente del OIEA, su capacidad para combinar la precisión técnica con la sensibilidad diplomática, su visión de largo plazo y su compromiso con un multilateralismo eficiente y responsable".

También subrayó el “orgullo argentino por una trayectoria de más de siete décadas en el uso pacífico de la energía nuclear”.

Fundada en 1952, la Sociedad de Derecho Extranjero de Washington promueve el conocimiento y la comprensión de asuntos jurídicos internacionales, cuestiones jurídicas comparadas y derecho extranjero, y es una organización educativa sin fines de lucro.