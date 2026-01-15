María Corina Machado en USA: a qué hora se reúne con Trump y agenda en EE.UU. de la Nobel de la paz venezolana

La presencia de María Corina Machado en Estados Unidos marca uno de los momentos de mayor exposición internacional desde que recibió el Premio Nobel de la Paz en 2025. La dirigente opositora venezolana arribó a Washington para cumplir una serie de reuniones con funcionarios del Poder Ejecutivo y Legislativo, luego de su encuentro en la Casa Blanca con Donald Trump.

Reunión entre María Corina Machado y Donald Trump en la Casa Blanca

De acuerdo con la agenda difundida por la vocería oficial de María Corina Machado, la reunión con el presidente Donald Trump está programada para este jueves 15 de enero a las 12.30 hs, hora local de Washington. El formato elegido es un almuerzo privado en un comedor de la residencia presidencial, sin acceso para la prensa.

Durante el encuentro, Machado tiene previsto exponer su visión sobre la situación política y social de Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro y de Cilia Flores, ocurrida el 3 de enero en una operación militar liderada por EE.UU.

Según NBC News, la dirigente buscará respaldo explícito para avanzar hacia un proceso de normalización institucional con elecciones competitivas.

El presidente Trump había anticipado públicamente el encuentro días atrás. En una entrevista con Fox News, señaló que esperaba reunirse con Machado durante la semana y manifestó interés en dialogar con ella. “Estoy impaciente por saludarla”, señaló.

Desde la Casa Blanca indicaron que el encuentro se concede como una cortesía diplomática solicitada por la dirigente venezolana.

Agenda política de María Corina Machado en Washington

Además del encuentro con Trump, la agenda de María Corina Machado en Estados Unidos incluye reuniones con legisladores y funcionarios clave. A las 15 hs está previsto un encuentro con senadores estadounidenses, en el que expondrá su análisis sobre el proceso de transición en Venezuela y el rol de la oposición organizada.

Estas reuniones en el Capitolio forman parte de una estrategia orientada a consolidar apoyos políticos dentro del Congreso de EE.UU., tanto en el Partido Republicano como en sectores demócratas, para mantener presión diplomática sobre el gobierno interino venezolano en relación con los derechos humanos y el calendario electoral.

Antes de la reunión, el senador republicano por Florida, Rick Scott, afirmó que María Corina Machado se convertirá en presidenta de Venezuela, más allá de los dichos de Donald Trump tras la captura de Nicolás Maduro. “Creo que claramente se convertirá en presidenta”, dijo Scott, para luego deslizar que Trump y Marco Rubio tendrían un plan claro de transición que hay que respetar. Y agregó: “No creo que haya ninguna duda de que ella tiene el respeto”.

La opositora venezolana buscará asegurar una transición democrática formal, mientras persisten tensiones sobre quién ejercerá el control definitivo de Venezuela

Machado también busca reforzar el diálogo con la administración Trump, que hasta el momento ha optado por respaldar una conducción transitoria encabezada por Delcy Rodríguez.

Contexto político del encuentro entre Estados Unidos y la oposición venezolana

La reunión entre Trump y Machado se produce en un escenario político complejo. Tras la detención de Nicolás Maduro, la administración estadounidense reconoció a Delcy Rodríguez como presidenta interina para la gestión diaria del gobierno venezolano, mientras se evalúan los pasos a seguir en el proceso de estabilización de ese país.

Desde Caracas, el liderazgo interino sostiene que no existe una injerencia externa en el gobierno, aunque aceptó una serie de exigencias planteadas por Washington, entre ellas, la apertura de negociaciones en relación con el petróleo y la revisión de la situación de los presos políticos.

Trump, por su parte, reiteró que, una vez alcanzada cierta estabilidad, Venezuela deberá volver a celebrar elecciones. “Estoy seguro de eso. Pero va a tomar un tiempo”, aseguró a Fox News.

En declaraciones recientes, Trump confirmó que mantuvo una conversación telefónica con Delcy Rodríguez, a la que calificó como extensa y positiva.

“Estamos logrando avances extraordinarios mientras ayudamos a Venezuela a estabilizarse y recuperarse”, dijo el mandatario estadounidense en una publicación en Truth Social el miércoles 14 de enero. “Se abordaron muchos temas, como el petróleo, los minerales, el comercio y, por supuesto, la seguridad nacional. Esta alianza será espectacular para todos y Venezuela pronto volverá a ser grande y próspera, ¡quizás más que nunca!”, señaló.