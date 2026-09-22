Pareja de argentinos inmigrantes cuenta cómo se vive con US$4500 al mes: “Podemos ahorrar casi un salario completo”

Una pareja de dos argentinos inmigrantes que vive en Alemania mostró cuánto dinero necesita por mes para mantener su hogar, pagar el alquiler, trasladarse, comprar alimentos y afrontar otros gastos cotidianos. En una comparación entre sus primeros años en el país europeo y su situación actual, explicaron cómo evolucionó su presupuesto y qué cambios les permitieron tener capacidad de ahorro.

Cuánto cuesta vivir en Alemania: el presupuesto de una pareja de argentinos

La experiencia fue presentada por Agus Fontana en un video publicado en su canal de YouTube, donde la pareja comparó sus gastos actuales con los de tres años atrás. El objetivo fue mostrar cuánto cuesta vivir en Alemania a partir de una situación concreta y personal.

en un video publicado en su canal de YouTube, donde la pareja actuales con los de tres años atrás. El objetivo fue mostrar en a partir de una situación concreta y personal. La pareja planteó el escenario de dos salarios mínimos: unos €3800 netos, aproximadamente US$4500. “Se nos va menos de un salario entre los dos para los gastos mensuales; sentimos que vivimos bien, que nos damos gustos y que encima podemos ahorrar casi un salario completo”, afirmaron en el video.

La pareja aclaró desde el comienzo que sus números no representan necesariamente el costo de vida de todos los habitantes del país europeo. Viven juntos en una ciudad pequeña, que no es turística y tampoco concentra una gran población joven. Además, señalaron que sus decisiones de consumo están orientadas en buena medida al ahorro.

El principal gasto de la pareja es la vivienda. Cuando realizaron la primera medición, pagaban 880 euros, equivalentes a unos US$1030. Tres años después, el desembolso mensual llegó a €970, alrededor de US$1135.

Según su relato, el importe correspondiente al alquiler propiamente dicho se mantuvo, mientras que aumentaron componentes vinculados con los servicios del hogar, especialmente la electricidad, la calefacción y otros gastos asociados.

El departamento incluye cocina, heladera, horno, lavavajillas y muebles. A esto se suman servicios contratados por separado. El acceso a internet, que anteriormente costaba alrededor de €45, unos US$53, ahora representa un gasto de €41,60, aproximadamente US$49.

La electricidad también tuvo una evolución particular. Actualmente destinan cerca de €75 mensuales, unos US$88, frente a un importe mayor que pagaban inicialmente. La pareja explicó que, en Alemania, el consumo se mide anualmente y, a partir de ello, se determina el importe correspondiente para el siguiente período.

Otro gasto obligatorio es la contribución obligatoria para la radiodifusión pública. El hogar abona €55 cada tres meses, aproximadamente US$64, lo que representa unos €18 mensuales, equivalentes a US$21.

También cuentan con un seguro contra terceros. El costo para ambos pasó de unos €8 a aproximadamente €9,67 mensuales, cerca de US$11. La pareja relacionó la variación con el funcionamiento de este tipo de seguros, cuyo precio puede modificarse según el historial de utilización.

Transporte en Alemania: cuánto gastan en auto, combustible y Deutschlandticket

Anteriormente, la pareja tenía un Opel Astra Kombi diésel. Ahora, cuenta con un Peugeot 208 naftero, un vehículo que, según explicaron, tiene un consumo menor y genera un cambio en los costos impositivos.

La pareja destina neto unos 40 euros en combustible Magnific

El seguro del automóvil pasó de unos €60 a €53,70 mensuales, alrededor de US$63. La diferencia más importante aparece en el impuesto anual. El automóvil anterior implicaba unos €262 al año, mientras que el vehículo actual paga alrededor de €34 anuales, unos US$40.

En combustible calculan un gasto cercano a €90 mensuales, unos US$105, aunque reciben un bono laboral de €50, equivalentes a US$59. Por eso, de acuerdo con su cálculo, el desembolso efectivo para ellos ronda los €40, cerca de US$47.

El transporte público también forma parte del presupuesto. Uno de ellos utiliza el Deutschlandticket, cuyo precio mencionado en el video es de €63 mensuales, unos US$74. El abono permite utilizar distintos servicios de transporte público, incluidos trenes regionales, colectivos, S-Bahn y U-Bahn.

La moto representa otros gastos. El impuesto anual ronda los €58, aproximadamente US$68, mientras que el seguro cuesta unos €3,15 mensuales, cerca de US$4. En los meses en que la utilizan, destinan alrededor de €30 a €35 al combustible, es decir, unos US$35 a US$41.

Supermercado en Alemania: cuánto gastan dos argentinos por mes

En materia de alimentos, la pareja encontró una diferencia mucho menor respecto de tres años atrás. En aquella época gastaban aproximadamente €300 mensuales entre los dos, unos US$351. En la actualidad calculan una cifra similar.

Según explicaron en el video de Agus Fontana, el resultado está relacionado también con la búsqueda de ofertas y la comparación entre supermercados. Aunque reconocen que hubo inflación y determinados productos aumentaron, consideran que el gasto mensual total se mantiene relativamente estable para su forma de consumo.

El teléfono celular, en cambio, representa ahora un desembolso mayor. El plan pasó de €15 a €30 mensuales, equivalentes a unos US$35.

Cuánto cuestan restaurantes, gimnasio y ocio en Alemania

Los gastos vinculados con el entretenimiento dependen mucho de las decisiones de cada hogar. La pareja calcula que una comida en un restaurante puede rondar los €30 por persona, aproximadamente US$35, aunque ellos no suelen comer afuera con frecuencia.

El gimnasio también tuvo una evolución. En un establecimiento anterior llegaron a pagar cerca de €60 por persona, unos US$70, antes de cancelar el contrato.

Más adelante, uno de ellos comenzó a utilizar una cadena de gimnasios en Mainz. Primero pagó €1 mensual durante una promoción, luego alrededor de €23 y actualmente unos €30, aproximadamente US$35.

A esto se suman los gastos de su gata, Adolfa. La bolsa de alimento que compran dura unos tres meses y cuesta alrededor de €30, unos US$35, por lo que el costo mensual ronda los €10, equivalentes a US$12.

La pareja de argentinos detalló sus gastos en entretenimiento y comidas extras en salidas Shutterstock

Cuánto gasta por mes una pareja de argentinos en Alemania

Después de sumar alquiler, servicios, seguros, transporte, supermercado, celular, ocio, deporte y alimentación de la mascota, la pareja calculó que actualmente necesita aproximadamente €1814,95 mensuales, es decir, unos US$2123 para los dos.

Tres años atrás, el gasto total era de aproximadamente €1600, unos US$1872. La diferencia, según su propio cálculo, equivale a alrededor de €100 adicionales por persona al mes, cerca de US$117.

Salario mínimo en Alemania 2026: cuánto queda frente a sus gastos mensuales

Para completar la comparación, la pareja tomó como referencia el salario mínimo alemán mencionado en el video. En 2026, señalaron que el monto es de €13,90 brutos por hora, aproximadamente US$16,26, lo que representa unos €2409 brutos mensuales para un empleo de tiempo completo, alrededor de US$2819.

Ese importe es bruto y todavía deben descontarse impuestos y otros conceptos. Según la explicación ofrecida en el video, el salario neto de una persona que cobra el mínimo se ubica aproximadamente en €1900, unos US$2223.