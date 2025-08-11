EE.UU. dice estar trabajando para "programar" una reunión Trump-Putin-Zelenski

Estados Unidos está trabajando para "programar" una reunión entre el presidente Donald Trump y sus homólogos ruso y ucraniano, afirmó el vicepresidente JD Vance.

"Uno de los bloqueos más importantes es que Vladímir Putin dijo que nunca se sentaría con [Volodimir] Zelenski, el líder de Ucrania, y el presidente ha conseguido que eso cambie", dijo Vance en una entrevista en el programa de Fox News "Sunday Morning Futures".

"Estamos tratando de resolver cuestiones de programación sobre cuándo estos tres líderes podrían sentarse a discutir el fin de este conflicto", añadió Vance.

Los aliados europeos de Ucrania están presionando para que Kiev esté presente en la cumbre entre Estados Unidos y Rusia prevista este viernes en Alaska, que inicialmente se anunció como una reunión bilateral entre Putin y Trump.

Vance dijo que el objetivo de Estados Unidos es "encontrar algún arreglo negociado con el que tanto los ucranianos como los rusos puedan vivir".

"No va a dejar a nadie superfeliz, probablemente tanto a los rusos como a los ucranianos al final no les va a gustar", añadió.

El anuncio de una cumbre entre Estados Unidos y Rusia en Alaska sin Zelenski hace temer un acuerdo que obligue a Kiev a ceder grandes zonas de sus territorio, algo que la Unión Europea rechaza.

Sin embargo el embajador estadounidense ante la OTAN, Matthew Whitaker, sugirió en declaraciones a CNN que Zelenski podría finalmente asistir a la cumbre.