Las señales de que Cuba se prepara para una intervención estadounidense mientras el hartazgo social aumenta

El gobierno de Cuba distribuyó en toda la isla un manual de supervivencia civil ante el temor de una invasión militar de Estados Unidos. La medida, difundida por la Defensa Civil a través de canales oficiales y redes sociales, busca preparar a la población en refugios tras la escalada de tensión diplomática con Washington, en un contexto marcado por un apagón general debido al bloqueo petrolero estadounidense, protestas en La Habana y los planes estadounidenses de imputar a Raúl Castro.

El llamado a la protección civil en Cuba por la tensión con EE.UU.

El folleto impreso, concebido internamente como una guía de preparación para situaciones excepcionales y períodos de guerra, establece pautas estrictas que van desde el racionamiento de suministros para tres días hasta maniobras físicas de supervivencia en plena vía pública ante ondas expansivas de bombardeos enemigos. Esta preparación coincide con el anuncio de Estados Unidos sobre una futura imputación penal contra Raúl Castro, lo que aumentó el temor local a un uso de la fuerza militar.

Defensa Civil Cuba publicó una guía de preparación para situaciones excepcionales Facebook Defensa Civil CB

De acuerdo con el texto del documento, publicado en Facebook, las autoridades de la isla justifican la medida al señalar que el enemigo “actualmente amenaza con agredir militarmente y destruir nuestra sociedad, con el fin de perpetuar el capitalismo en Cuba y eliminar el ejemplo de humanismo y solidaridad que representa”.

De acuerdo con CNN, el manual invoca directamente la doctrina histórica de la revolución al agregar que el objetivo de EE.UU. es “aniquilar el sueño de nuestro Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, de que un mundo mejor es posible”.

El documento establece que, ante un escenario donde el enemigo agreda militarmente, el propósito central es mostrar las “medidas útiles y normas de conducta necesarias para actuar correctamente y minimizar el riesgo”.

Asimismo, el texto indica que un amplio sector de la población civil no participará en acciones combativas directas debido a su avanzada edad, condiciones físicas o mentales, por lo que ordena estructurar planes locales de evacuación y resguardo en lugares seguros.

El inventario de la “Mochila Familiar” ante una intervención estadounidense en Cuba

La sección dedicada a los aspectos principales que deben tener en cuenta las familias obliga a los ciudadanos a tomar un grupo de medidas para proteger a sus integrantes, bienes y mascotas.

La guía se difundió en medio de protestas de ciudadanos cubanos en EE.UU. Ramon Espinosa - AP

La directiva exige la preparación de un bolso o mochila con recursos indispensables de supervivencia. De acuerdo con las pautas del manual, el contenido regulado “según la disponibilidad de la familia” debe ser:

Documentación : documento de identificación personal y tarjeta con números de contacto inmediato.

: documento de identificación personal y tarjeta con números de contacto inmediato. Sustento para tres días : alimentos que no necesiten cocción (latas, galletas, frutas, pan, cereales, caramelos) y recipiente con agua potable para beber.

: alimentos que no necesiten cocción (latas, galletas, frutas, pan, cereales, caramelos) y recipiente con agua potable para beber. Energía e iluminación : radio con energía alternativa, además de velas, fósforos, fosforera, linterna y otros medios de iluminación con energía solar.

: radio con energía alternativa, además de velas, fósforos, fosforera, linterna y otros medios de iluminación con energía solar. Salud e higiene : medicamentos disponibles en la vivienda para tratamientos de enfermedades crónicas y artículos de aseo según las posibilidades.

: medicamentos disponibles en la vivienda para tratamientos de enfermedades crónicas y artículos de aseo según las posibilidades. Contención infantil: juguetes acordes a la edad para su distracción.

Normas de conducta y maniobras de supervivencia en la calle, según la guía de Cuba

El apartado más técnico del instructivo corresponde a las normas obligatorias de conducta, el cual prohíbe el uso de ascensores durante las alertas y restringe el ingreso a edificaciones que hayan sido impactadas o cuyo estado constructivo sea deficiente.

El gobernador Ron DeSantis sostuvo que Cuba podría desarrollar su economía con otro tipo de gobierno

Además, el gobierno prohíbe de forma expresa “refugiarse bajo puentes, túneles de carretera o estaciones de servicio”, y alerta a la población, especialmente a los niños, sobre el peligro de tocar objetos extraños que puedan ser artefactos explosivos.

El protocolo de Cuba ofrece instrucciones de supervivencia extrema para aquellos ciudadanos que se encuentren en espacios abiertos y no tengan tiempo de alcanzar un sótano o búnker oficial, por lo que indica que se debe “evitar permanecer en calles o plazas abiertas, buscar lugares que sirvan para la protección; de no ser así, acostarse boca abajo, proteger la cabeza, abrir la boca para reducir daño de la onda expansiva”.

La guía de Cuba surgió entre protestas en La Habana contra el apagón y la crisis económica

Según reportes de Associated Press, cientos de residentes salieron a las calles en barrios como La Lisa, Guanabacoa, Boyeros y Santo Suárez. Los manifestantes golpearon cacerolas en los tejados y aceras debido a la falta de energía eléctrica, la escasez de agua potable y la pérdida de alimentos.

Mientras siguen las protestas en La Habana, Cuba teme por una intervención estadounidense Ramon Espinosa - AP

Ante este descontento contra el gobierno de Miguel Díaz-Canel, las autoridades aumentaron el despliegue policial y cortaron el servicio de internet en varias zonas. Activistas locales denunciaron la presencia de agentes vestidos de civil para identificar a los ciudadanos.

Además, se reportaron incendios en negocios privados y tensiones cerca de la sede del Partido Comunista de Cuba, según información difundida por la agencia ANSA. Mientras crece la tensión, las autoridades de la isla temen por una acción de EE.UU.

Los planes de EE.UU. de imputar a Raúl Castro aumentan el temor a una intervención

De acuerdo con un reporte de Reuters, el Departamento de Justicia de EE.UU. planea imputar a Raúl Castro, de 94 años, por el derribo de dos avionetas de la organización Hermanos al Rescate en 1996.

El especialista Peter Kornbluh señaló a la agencia que esta imputación elimina las vías de negociación y busca construir una justificación jurídica para una acción militar, similar a la operación que terminó con la captura de Nicolás Maduro en Venezuela. El canciller cubano, Bruno Rodríguez, rechazó la medida ante funcionarios integrantes del BRICS y afirmó que el objetivo de EE.UU. es impulsar un cambio de régimen en la isla.