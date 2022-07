Eiza González reveló por qué sufrió el calor extremo de Europa: “El día más difícil de mi vida”

Eiza González se encuentra en Londres, Inglaterra, en medio de las filmaciones para la serie de Netflix The Three Body Problem. Pero parece que no todo ha sido sencillo en ese rodaje, según lo dijo ella misma en sus redes sociales hace poco. Y es que, en estos momentos, Europa atraviesa una ola de calor intensa, que no solo ha avivado algunos incendios, sino que también logró perjudicar la vida personal de varias personas. En este caso, la mexicana ya sufrió las consecuencias del clima y quiso compartirlo con sus seguidores.

Fue ella misma quien publicó a través de sus historias de Instagram que filmaba mientras la ciudad estaba a 102 grados fahrenheit (38.8 grados centígrados). “Filmando afuera en el día más caluroso de la historia en Londres”, fue la leyenda con la que la actriz posteó una fotografía del pronóstico actual del clima en la ciudad en la que está ahora, acompañada con algunos emojis que se derriten, para hacer alusión a que era un día muy caluroso y que ella se sentía igual que los muñecos digitales.

La historia de Eiza González donde hablar del clima

Al final de la jornada, la actriz compartió una reflexión en la que explicó el calvario que significaron las altas temperaturas para ella. “Hoy fue realmente el día más difícil de mi vida en el trabajo. Quién iba a decir que el clima podía ser tan desafiante. Nuestro equipo empujó hacia adelante en condiciones físicas insanas. Tan agradecida por su trabajo duro y su paciencia. Ahora me voy a desmayar a algún lugar. Adiós”, escribió.

Eiza González publicó un descargo por el calor extremo en Europa Instagram @eizagonzalez

Por ahora, su visita al país británico ha estado increíble, ya que incluso en día pasados se la vio junto a Jason Momoa, en medio de rumores de una supuesta reconciliación. Hay que recordar que hace algunas semanas se decía que estaban juntos o que al menos comenzaban a salir, pero que luego habrían terminado.

Y no solo eso, sino que también aprovechó al máximo su estadía en Londres para acudir a eventos de alto nivel como la Semana de la Moda de la Alta Costura, en París. Fue una de las invitadas especiales para presenciar la colección de otoño-invierno 2022 Haute Couture, del diseñador italiano Giambattista Valli.

Además, la actriz se encuentra en una de sus mejores etapas profesionales, ya que algunos medios reportaron de manera extraoficial que habría sido elegida para participar en la serie Daredevil, del universo de Marvel, como quien de vida al personaje de Elektra. Este dato podría confirmarse en las presentaciones de Marvel en la Comic-Con de San Diego 2022, así que habrá que esperar para constatarlo.

Así es como Eiza González acudió vestida a la Semana de la Moda en París

Elektra Natchios es un personaje de esta aclamada serie por los fanáticos. Se trata de una fuerte heroína de descendencia griega, entrenada en las artes marciales. También es el interés amoroso de Daredevil.

La ola de calor en Europa

El viejo continente enfrenta la segunda ola de calor del verano, lo cual ha provocado también una sequía histórica en varios países. El clima intenso originó varios incendios que ahora azotan a naciones como España, Grecia, Italia, Francia, Alemania y Portugal.

Las temperaturas son tan extremas que en los últimos días han sido superiores a los 104 grados fahrenheit (o 40 grados centígrados). Se trata de una de las épocas veraniegas más calientes de la historia y que ha dejado sin vida a cientos de personas.

Lo más temible para los habitantes europeos es que las autoridades meteorológicas prevén temperaturas aún más altas para este fin de semana, en especial en zonas como Aragón, Navarra y La Rioja. Y, aunque la ola de calor terminaría el lunes, el pronóstico indica que las temperaturas seguirán anormalmente elevadas.