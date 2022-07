El cambio en Jennifer Lopez que casi pasa desapercibido tras el casamiento con Ben Affleck

Jennifer Lopez y Ben Affleck se dieron el “sí” en medio de una ceremonia secreta, luego de anunciar su compromiso hace algunos meses. Mucho se decía sobre este matrimonio, incluso corrieron rumores de que la boda ya se había llevado a cabo. Sin embargo, fue recientemente que contrajeron nupcias en una iglesia de Las Vegas. Lo que más llamó la atención de los fanáticos, además de lo sencilla que fue la celebración, fue un detalle que la famosa tuvo con su ahora esposo.

Al iniciar el domingo, diferentes medios de espectáculos ya comenzaban a hacer correr el sumor sobre el casamiento, pero la intérprete de “On the floor” quiso llevarse la primicia y de inmediato confirmó las versiones a través de su boletín exclusivo llamado On The JLo. Ahí informó el gran giro que había tomado su vida: adoptó el apellido de su esposo y ahora se llama Jennifer Lynn Affleck.

“Tenían razón cuando decían ‘todo lo que necesitas es amor’. Estamos tan agradecidos de tener eso en abundancia, una nueva familia de cinco niños increíbles y una vida que nunca hemos tenido más razones para esperar”, fue el mensaje con el que confirmó los rumores y lo acompañó de algunas fotografías del mágico momento que vivieron.

Los recién casados Ben Affleck y Jennifer Lopez. NEWSLETTER ONTHEJLO

¿Cómo fue la boda de Jennifer Lopez y Ben Affleck?

Lopez reveló en su mismo portal de noticias exclusivas que realmente se había tratado de una boda muy familiar pero llena de significado. Únicamente estuvieron presentes ella, su prometido y los respectivos hijos de cada uno. “Volamos a Las Vegas, nos formamos en línea con otras cuatro parejas para obtener nuestra licencia”, dijo la cantante.

La ceremonia religiosa fue a la media noche, justo como ellos siempre quisieron. No había nadie en la iglesia, por lo que se dijeros sus votos libremente. Además, posaron para una sesión de fotos en un vehículo convertible, que alguna vez usó el famoso Elvis Presley. “Apenas llegamos a la pequeña capilla blanca a la medianoche. Amablemente dejaron las puertas abiertas un par de minutos extra y nos dejaron tomarnos fotos en un Cadillac rosa convertible, que evidentemente alguna vez usó ‘El Rey’... Leímos nuestros propios votos... al final, fue la mejor boda que nos pudimos haber imaginado”, escribió la artista.

Las imágenes que compartió la también actriz no eran de tan alta resolución, pero sí se pudo apreciar el más grande detalle que tuvo su día especial: mucho amor y felicidad. A los dos se los vio muy enamorados, contentos y disfrutando de la sencillez con la que planearon todo.

ennifer Lopez (izquierda) con uno de los diseños elegidos para su boda y una foto junto a Affleck, recién casados. NEWSLETTER ONTHEJLO

JLo portaba un vestido blanco escotado, con los hombros descubiertos y unas mangas de tul y encaje que, a decir de la artista, sacó de “una vieja película”. Llevaba el cabello suelto, un maquillaje con los ojos bien marcados y un ramo pequeño de flores blancas. Por su parte, el actor vistió un traje blanco cuyo saco salió de su propio armario, según informó Jennifer.

Luego, ella publicó en sus cuentas oficiales de redes sociales una postal en la que se la observaba reposar muy cómodamente en su cama, mientras sostenía su celular con la mano izquierda, donde también se apreciaba su anillo de matrimonio, como símbolo del inicio de esta nueva etapa.