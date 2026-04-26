Minuto a minuto: así fue el ataque en la cena de corresponsales de la Casa Blanca con Donald Trump

WASHINGTON.- La cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca es uno de los rituales más tradicionales de Washington, pero el sábado por la noche se vio trastocado de forma drástica cuando un hombre armado irrumpió —identificado como Cole Tomas Allen— en el lugar e intentó ingresar al salón de baile del hotel donde Trump y secretarios del gabinete estaban reunidos.

Si bien fuerzas policiales y miembros del Servicio Secreto retiraron al presidente republicano y su gabinete ilesos, las 2300 personas presentes se agazaparon en un contexto de gran confusión, platos rotos y vino derramado.

Cronología del ataque

20 | Inicio del evento

De izquierda a derecha: la secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt; la primera dama de Estados Unidos, Melania Trump; el presidente de Estados Unidos, Donald Trump;y la corresponsal de la Casa Blanca de CBS News, Weijia Jiang MANDEL NGAN - AFP

La cena anual de corresponsales en el Washington Hilton transcurría con normalidad, con unos 2300 invitados —entre periodistas, funcionarios y el presidente— ya sentados y comenzando el servicio.

20.30 | Transcurre el evento

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la corresponsal de la Casa Blanca de CBS News, Weijia Jiang MANDEL NGAN - AFP

El ambiente seguía distendido; incluso algunos asistentes luego contaron que estaban en pleno primer plato cuando ocurrió el incidente.

20.35 - 20.36 | Primeros disparos

Se escuchan detonaciones cerca del área de control de seguridad fuera del salón principal.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la primera dama, Melania Trump, fueron evacuados de la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca el sábado por la noche

En un primer momento, algunos dentro del salón creen que el ruido era algo menor, pero luego se comprueba que habían sido disparos de bala.

Agentes del Servicio Secreto activan el protocolo de emergencia.

Invitados se tiran al piso o se esconden debajo de las mesas.

Conmoción Acreditados

Momento del ingreso del tirador

El atacante, que había logrado acceder al hotel —se presume como huésped—, irrumpe en la zona de control armado con escopeta, pistola y cuchillos.

Así fue el ingreso del tirador y el ataque contra los agentes del servicio secreto

Las cámaras de seguridad registraron el momento en que el tirador, luego identificado como Cole Tomas Allen, corrió hacia el checkpoint de seguridad y abrió fuego contra agentes

Enfrentamiento

Se produce un intercambio con fuerzas de seguridad.

Despliegue e importante operativo del servicio secreto en medio de un ataque en la cena de corresponsales de la Casa Blanca Tom Brenner - FR117851 AP

Despliegue e importante operativo del servicio secreto en medio de un ataque en la cena de corresponsales de la Casa Blanca Tom Brenner - FR117851 AP

Despliegue e importante operativo del servicio secreto en medio de un ataque en la cena de corresponsales de la Casa Blanca Tom Brenner - FR117851 AP

Un agente resulta herido pero protegido por chaleco antibalas.

El tirador es reducido y detenido en la zona antes de ingresar al salón principal.

Trump compartió esta foto que aparentemente muestra al sospechoso sin camisa en el suelo del hotel Washington Hilton.

Evacuación

Evacúan a Trump

El Servicio Secreto evacúa rápidamente a Donald Trump, la primera dama y altos funcionarios.

El presidente republicano es retirado del escenario y llevado a un área segura dentro del hotel.

21.15-21.45 | Operativo

Las autoridades aseguran el lugar, que pasa a ser considerado escena del crimen.

Los asistentes son desalojados progresivamente.

Así vivieron el ataque los invitados a la cena de corresponsales de la Casa Blanca

21.45 | Rumbo a la Casa Blanca

Traslado Trump

Trump abandona el hotel rumbo a la Casa Blanca tras recomendación de seguridad.

22.30 | Conferencia de Trump en la Casa Blanca

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, junto al director del FBI, Kash Patel, y el secretario de Seguridad Nacional (DHS), Markwayne Mullin MANDEL NGAN - AFP

Trump brinda una conferencia junto a autoridades federales.

Confirma que:

El atacante actuó solo



Está detenido



Había múltiples armas

Destaca la rápida respuesta de las fuerzas de seguridad.

23.13 | Los cargos

Cole Tomas Allen, el hombre que abrió fuego durante la cena anual de corresponsables de la Casa Blanca, junto al presidente estadounidense Donald Trump

Fiscales anuncian los primeros cargos contra el sospechoso (uso de arma y ataque a un agente federal), con posibilidad de más imputaciones.

Con información de AP y Reuters