Minuto a minuto: así fue el ataque en la cena de corresponsales de la Casa Blanca con Donald Trump
Un tirador armado irrumpió en la gala encabezada por el presidente de Estados Unidos; el hombre fue detenido
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WASHINGTON.- La cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca es uno de los rituales más tradicionales de Washington, pero el sábado por la noche se vio trastocado de forma drástica cuando un hombre armado irrumpió —identificado como Cole Tomas Allen— en el lugar e intentó ingresar al salón de baile del hotel donde Trump y secretarios del gabinete estaban reunidos.
Si bien fuerzas policiales y miembros del Servicio Secreto retiraron al presidente republicano y su gabinete ilesos, las 2300 personas presentes se agazaparon en un contexto de gran confusión, platos rotos y vino derramado.
Cronología del ataque
20 | Inicio del evento
La cena anual de corresponsales en el Washington Hilton transcurría con normalidad, con unos 2300 invitados —entre periodistas, funcionarios y el presidente— ya sentados y comenzando el servicio.
20.30 | Transcurre el evento
El ambiente seguía distendido; incluso algunos asistentes luego contaron que estaban en pleno primer plato cuando ocurrió el incidente.
20.35 - 20.36 | Primeros disparos
- Se escuchan detonaciones cerca del área de control de seguridad fuera del salón principal.
- En un primer momento, algunos dentro del salón creen que el ruido era algo menor, pero luego se comprueba que habían sido disparos de bala.
- Agentes del Servicio Secreto activan el protocolo de emergencia.
- Invitados se tiran al piso o se esconden debajo de las mesas.
Momento del ingreso del tirador
El atacante, que había logrado acceder al hotel —se presume como huésped—, irrumpe en la zona de control armado con escopeta, pistola y cuchillos.
Las cámaras de seguridad registraron el momento en que el tirador, luego identificado como Cole Tomas Allen, corrió hacia el checkpoint de seguridad y abrió fuego contra agentes
Enfrentamiento
- Se produce un intercambio con fuerzas de seguridad.
- Un agente resulta herido pero protegido por chaleco antibalas.
- El tirador es reducido y detenido en la zona antes de ingresar al salón principal.
Evacuación
- El Servicio Secreto evacúa rápidamente a Donald Trump, la primera dama y altos funcionarios.
- El presidente republicano es retirado del escenario y llevado a un área segura dentro del hotel.
21.15-21.45 | Operativo
- Las autoridades aseguran el lugar, que pasa a ser considerado escena del crimen.
- Los asistentes son desalojados progresivamente.
21.45 | Rumbo a la Casa Blanca
- Trump abandona el hotel rumbo a la Casa Blanca tras recomendación de seguridad.
22.30 | Conferencia de Trump en la Casa Blanca
- Trump brinda una conferencia junto a autoridades federales.
- Confirma que:
- El atacante actuó solo
- Está detenido
- Había múltiples armas
- Destaca la rápida respuesta de las fuerzas de seguridad.
23.13 | Los cargos
- Fiscales anuncian los primeros cargos contra el sospechoso (uso de arma y ataque a un agente federal), con posibilidad de más imputaciones.
Con información de AP y Reuters
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