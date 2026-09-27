El aeropuerto de EE.UU. que se convirtió en un nuevo punto de salida para vuelos de deportación del ICE

El Aeropuerto Regional Akron-Canton, en Ohio, comenzó a recibir vuelos vinculados con las operaciones de deportación del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) a fines de abril. El traslado ocurrió después de que las reparaciones en una pista del Aeropuerto Regional Youngstown-Warren obligaran a trasladar la actividad. Hasta el 17 de septiembre, se registraron 167 aterrizajes.

Por qué el ICE trasladó los vuelos de deportación al Aeropuerto Akron-Canton

El cambio se produjo después de que el Aeropuerto Regional Youngstown-Warren cerrara parcialmente su pista más larga para realizar reparaciones, de acuerdo con un informe de WOSU Public Media. Desde entonces, Akron-Canton funciona como un centro de operaciones en la región de los Grandes Lagos.

Desde fines de abril, la terminal de Ohio registró 167 aterrizajes vinculados con estas operaciones Linkedin del aeropuerto Akron-Canton

Los aviones suelen llegar por la tarde, con frecuencia desde un centro de detención y deportación ubicado en Alexandria, Luisiana. En algunas oportunidades, también arribaron directamente desde Tapachula, México.

Las operaciones están a cargo de Eastern Airlines —que opera Eastern Air Express—, Global X y Air Wisconsin. Los Boeing 737 utilizados por Eastern Air Express y los Airbus A320 y A319 de Global X tienen capacidad para entre 125 y alrededor de 180 pasajeros.

La actividad aumentó durante la semana del Día del Trabajo. El 5 de septiembre, un Airbus A320 de Global X llegó temprano desde Alexandria y volvió a despegar hacia esa ciudad menos de dos horas después. Hasta entonces, la dinámica más frecuente consistía en arribos por la tarde, una noche en la pista y partidas a la mañana siguiente.

Así funcionan las salidas de los vuelos vinculados con el ICE

Las partidas se concentran principalmente entre las 8 y las 11 hs (hora local). Un plan de vuelo se presenta varias horas antes del despegue y los trabajadores comienzan los preparativos en las instalaciones de Avflight, contratista privado que presta servicios a las aeronaves.

La actividad aumentó durante septiembre, con jornadas de varios traslados y aeronaves ICE

Unos 90 minutos antes de la salida, llegan vehículos penitenciarios, unidades del ICE y camionetas negras con vidrios polarizados. Los transportes esperan fuera de la entrada hasta que se completa el grupo. Después, los transportes ingresan a la pista y se revisan las sujeciones en muñecas y tobillos de cada detenido antes del embarque.

Entre los vehículos observados por WOSU figuran unidades de la empresa penitenciaria privada CoreCivic, un autobús sin identificación del condado de Butler y camionetas Ford negras del condado de Mahoning. También se registró la presencia de transportes del gobierno federal.

El 9 de septiembre fue una de las jornadas con mayor actividad de al menos las seis semanas anteriores. Esa mañana llegaron tres autobuses penitenciarios, vehículos del Corrections Center of Northwest Ohio y de la cárcel del condado de Butler, unidades con licencias federales y camionetas privadas para trasladar detenidos a un Boeing 737 de Eastern Air Express.

¿Los vuelos del ICE volverán al aeropuerto Youngstown-Warren?

Las obras que originaron el traslado finalizaron durante la última semana de agosto y la pista de Youngstown-Warren volvió a abrir. Las autoridades aeroportuarias entendían que las operaciones podrían regresar a esa terminal una vez concluidos los trabajos.

El director de ingeniería y construcción de Youngstown-Warren, Randy Partika, confirmó el 1° de septiembre que la pista había reabierto la semana anterior. También indicó que cualquier vuelo del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) sería atendido mediante JETS FBO y mencionó la intención de un posible regreso.

Youngstown-Warren se encuentra a unos 15 minutos de la prisión privada de CoreCivic en Youngstown, un establecimiento utilizado por el ICE. Akron-Canton, en cambio, está ubicado sobre una autopista interestatal entre dos grandes ciudades.