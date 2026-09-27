El aeropuerto de EE.UU. que se convirtió en un nuevo punto de salida para vuelos de deportación del ICE
Unos 90 minutos antes del despegue, autobuses penitenciarios, unidades federales y camionetas ingresan al predio para llevar a los detenidos hasta la zona de embarque
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El Aeropuerto Regional Akron-Canton, en Ohio, comenzó a recibir vuelos vinculados con las operaciones de deportación del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) a fines de abril. El traslado ocurrió después de que las reparaciones en una pista del Aeropuerto Regional Youngstown-Warren obligaran a trasladar la actividad. Hasta el 17 de septiembre, se registraron 167 aterrizajes.
Por qué el ICE trasladó los vuelos de deportación al Aeropuerto Akron-Canton
El cambio se produjo después de que el Aeropuerto Regional Youngstown-Warren cerrara parcialmente su pista más larga para realizar reparaciones, de acuerdo con un informe de WOSU Public Media. Desde entonces, Akron-Canton funciona como un centro de operaciones en la región de los Grandes Lagos.
Los aviones suelen llegar por la tarde, con frecuencia desde un centro de detención y deportación ubicado en Alexandria, Luisiana. En algunas oportunidades, también arribaron directamente desde Tapachula, México.
Las operaciones están a cargo de Eastern Airlines —que opera Eastern Air Express—, Global X y Air Wisconsin. Los Boeing 737 utilizados por Eastern Air Express y los Airbus A320 y A319 de Global X tienen capacidad para entre 125 y alrededor de 180 pasajeros.
La actividad aumentó durante la semana del Día del Trabajo. El 5 de septiembre, un Airbus A320 de Global X llegó temprano desde Alexandria y volvió a despegar hacia esa ciudad menos de dos horas después. Hasta entonces, la dinámica más frecuente consistía en arribos por la tarde, una noche en la pista y partidas a la mañana siguiente.
Así funcionan las salidas de los vuelos vinculados con el ICE
Las partidas se concentran principalmente entre las 8 y las 11 hs (hora local). Un plan de vuelo se presenta varias horas antes del despegue y los trabajadores comienzan los preparativos en las instalaciones de Avflight, contratista privado que presta servicios a las aeronaves.
Unos 90 minutos antes de la salida, llegan vehículos penitenciarios, unidades del ICE y camionetas negras con vidrios polarizados. Los transportes esperan fuera de la entrada hasta que se completa el grupo. Después, los transportes ingresan a la pista y se revisan las sujeciones en muñecas y tobillos de cada detenido antes del embarque.
Entre los vehículos observados por WOSU figuran unidades de la empresa penitenciaria privada CoreCivic, un autobús sin identificación del condado de Butler y camionetas Ford negras del condado de Mahoning. También se registró la presencia de transportes del gobierno federal.
El 9 de septiembre fue una de las jornadas con mayor actividad de al menos las seis semanas anteriores. Esa mañana llegaron tres autobuses penitenciarios, vehículos del Corrections Center of Northwest Ohio y de la cárcel del condado de Butler, unidades con licencias federales y camionetas privadas para trasladar detenidos a un Boeing 737 de Eastern Air Express.
¿Los vuelos del ICE volverán al aeropuerto Youngstown-Warren?
Las obras que originaron el traslado finalizaron durante la última semana de agosto y la pista de Youngstown-Warren volvió a abrir. Las autoridades aeroportuarias entendían que las operaciones podrían regresar a esa terminal una vez concluidos los trabajos.
El director de ingeniería y construcción de Youngstown-Warren, Randy Partika, confirmó el 1° de septiembre que la pista había reabierto la semana anterior. También indicó que cualquier vuelo del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) sería atendido mediante JETS FBO y mencionó la intención de un posible regreso.
Youngstown-Warren se encuentra a unos 15 minutos de la prisión privada de CoreCivic en Youngstown, un establecimiento utilizado por el ICE. Akron-Canton, en cambio, está ubicado sobre una autopista interestatal entre dos grandes ciudades.
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