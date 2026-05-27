La selección que cruzará la frontera para jugar el Mundial 2026: la solución de la FIFA ante el veto de EE.UU.

Si bien disputará sus partidos de fase de grupos en Estados Unidos, la selección de Irán establecerá su centro de entrenamiento en México durante el Mundial 2026. El plan inicial contemplaba una estadía en Tucson, Arizona, pero la organización decidió cambiar de sede ante las condiciones que enfrenta el plantel iraní en medio del conflicto bélico.

La postura de EE.UU. sobre Irán en el Mundial 2026 y la respuesta de México

Según consignó Associated Press, la FIFA autorizó que la delegación utilice las instalaciones del Centro Xoloitzcuintle en Tijuana. El cambio responde a la negativa del gobierno de Donald Trump de permitir que los integrantes del plantel se instalen en territorio estadounidense.

Irán se establecerá en México para el Mundial 2026, en medio de la tensión con Trump Instagram @teammellifootball

De acuerdo con la BBC, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, recibió la petición de la FIFA para albergar a la selección iraní ante la postura de la Casa Blanca. “EE.UU. no quiere que los jugadores de Irán se queden a pernoctar”, declaró la mandataria y aclaró que su gobierno no tiene “ningún problema” en recibirlos en las instalaciones de Tijuana durante su participación en la Copa del Mundo.

El escenario de tensiones en Medio Oriente y los motivos de protección influyeron en la incertidumbre sobre la participación del equipo. Durante las últimas semanas, la federación de fútbol de Irán mantuvo diversas reuniones con representantes de la FIFA en Estambul para concretar el traslado de la base del plantel hacia México.

Regulaciones de ingreso para Irán en EE.UU. y el papel de la FIFA

La situación de los permisos de entrada al país norteamericano constituye uno de los puntos centrales del conflicto. La federación de Irán presentó a la FIFA una lista de diez condiciones para su presencia en el torneo, entre las que se encuentra la obtención de visas para los deportistas, entrenadores y oficiales, incluidos aquellos que realizaron el servicio militar bajo el cuerpo de la Guardia Revolucionaria.

El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, expresó que los jugadores cuentan con la bienvenida al evento, pero advirtió que las personas vinculadas a la organización militar podrían enfrentar restricciones para el acceso al país norteamericano. A pesar de estas limitaciones, la FIFA impulsó la presencia de Irán en la competición.

En la fase de grupos del Mundial 2026, Irán se medirá ante Nueva Zelanda, Bélgica y Egipto en EE.UU. Instagram @teammellifootball

Según Associated Press, Gianni Infantino, presidente de la FIFA, aseguró en un congreso en Vancouver que el equipo jugaría en los estadios de EE.UU. que están dispuestos en el fixture.

Los partidos de Irán en el Mundial 2026

La selección de Irán forma parte del Grupo G de la Copa del Mundo 2026 y disputará tres partidos en esa fase inicial del torneo. El calendario establece que su primer encuentro será contra Nueva Zelanda en Inglewood, California, el lunes 15 de junio.

Los Ángeles será una de las ciudades protagonistas del Mundial 2026

Seis días después, el domingo 21 de junio, el equipo se medirá ante Bélgica también en la misma localidad, que fue denominada por la FIFA como la sede de Los Ángeles.

El cierre de la fase de grupos ocurrirá el viernes 26 del mismo mes contra el seleccionado de Egipto en la ciudad de Seattle, Washington.

La elección de Tijuana como base permite que el traslado hacia las sedes de los encuentros se realice sin demasiado tiempo de viaje. El presidente de la federación iraní, Mehdi Taj, señaló que el equipo podría realizar los trayectos mediante el uso de la aerolínea Iran Air.