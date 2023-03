Sus papás cometieron un error alevoso en su acta de nacimiento y se enteró recién a los 15: “Viví engañada”

escuchar

El acta de nacimiento es uno de los documentos más importantes en la vida de una persona, ya que se requiere para la mayoría de los trámites. Este certificado es necesario para cualquier proceso de identificación, por lo que un error en él podría ser grave. Aunque mucha gente puede pensar que no hay probabilidad de que haya confusiones porque es un trámite gubernamental, nadie está exento. Eso quedó al descubierto cuando una joven estadounidense expuso que sus padres se equivocaron al registrarla cuando nació y que toda su vida vivió engañada.

La usuaria @gabbbbb16 quiso compartir su experiencia en redes sociales, al considerar que se trataba de algo inédito. Por eso, realizó un video de TikTok en el que contó cómo descubrió una dura realidad acerca de su identidad recién cuando tenía 15 años. Fue gracias a un trámite que hizo junto a sus padres que se percató de que toda su vida la habían llamado Gabrielle, cuando en su acta el nombre verdadero era Babrielle.

El clip dura tan solo cinco segundos, pero estos fueron suficientes para que el caso de la joven se volviera viral. En las imágenes lució desconcertada y con la mirada hacia el vacío, mientras se leía un texto que detallaba lo ocurrido. “Pensando en cómo mis padres cometieron un error tipográfico en mi certificado de nacimiento”, describió el posteo.

Una tiktoker contó cómo se dio cuenta de que sus papás tuvieron un error en su acta de nacimiento

Al parecer, el terrible descubrimiento ocurrió justo cuando Gabrielle había hecho un examen de manejo. Lo aprobó y enseguida brindó todos sus datos al personal de las oficinas, incluido su número de seguro social. Ahí descubrió que este en realidad pertenecía a alguien llamada Babrielle, según le dijo a The New York Post.

No entendía lo que pasaba, así que le preguntó a su madre, quien le admitió que todo había sido parte de un error al momento de hacer su certificado de nacimiento. “En pocas palabras, no aprendí a conducir ese día, sino que aprendí que he estado viviendo una mentira durante los últimos 15 años”, comentó la joven. Sin embargo, todo quedó solucionado a la brevedad, ya que sus padres acudieron a las instancias legales pertinentes y cambiaron su nombre.

La gente que reprodujo su video no dudó en reaccionar de inmediato. Mientras que muchos usuarios se sorprendieron por lo sucedido, hubo otros que contaron sus propias experiencias. “Una vez tuve que pedir mi certificado de nacimiento para perforarme la nariz y decía ‘padre: Sarah, madre: Jake’”; “Se supone que mi sobrino se llama Cameron, pero su certificado de nacimiento dice Carmon”; “Mi nombre fue Aslhey en lugar de Ashley durante 20 años”.

¿Cómo corregir los errores en EE.UU.?

Para solicitar un cambio en un certificado de este tipo es necesario acudir al Departamento de Salud Pública del estado de EE.UU. en el que nació la persona. Cada lugar del país norteamericano tiene sus propios requisitos. Sin embargo, en casi todos debe ser por correo o de manera personal y no en línea, como en el caso de Nueva York o California. Además, se deben rellenar algunos formularios con información que compruebe que verdaderamente existe un error.

LA NACION