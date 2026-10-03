Cita del día, Sylvester Stallone, actor de 80 años: “Toma el miedo y sigue adelante”

A los 80 años, Sylvester Stallone volvió sobre una idea que lo acompañó desde sus primeros intentos por abrirse paso como intérprete: el temor no desaparece antes de actuar. Su experiencia en el sueño de convertirse en actor lo llevó a formular una regla personal para los momentos en los que las dudas amenazaban con frenarlo: “Toma el miedo, trágatelo, sigue adelante”.

La frase de Sylvester Stallone sobre el miedo

En una entrevista con The New York Times, Stallone recordó la etapa en la que vivía en una habitación diminuta de Nueva York, trabajaba como acomodador de cine y estudiaba las reacciones del público para aprender sobre películas y escritura.

El actor dijo que su paso por un pabellón psiquiátrico reforzó su convicción sobre la fortaleza de su voluntad Metro-Goldwyn-Mayer Studios

El protagonista de Rocky relató que, por entonces, podía pasar días dedicado a escribir guiones. En su pequeño cuarto utilizaba viejos discos como escritorio y trasladaba allí las notas que tomaba.

A veces se preguntaba si aquel esfuerzo tenía sentido o si solo estaba encerrado en una cama con una idea que, para otros, podía parecer absurda.

Esa reacción frente al temor no nació únicamente de sus aspiraciones profesionales. Stallone contó que durante su adolescencia pasó un par de semanas en un pabellón psiquiátrico que su escuela utilizaba como castigo para alumnos que quebraban las reglas.

Allí sufrió una agresión y, al salir, respondió al director con otra frase que marcó su manera de enfrentar los obstáculos: “Aprendí mucho más que esa lección. Una lección mucho mejor: no puedes quebrarme”.

Stallone aclaró que esa resistencia se refería a su voluntad, no a la posibilidad de sufrir. Explicó que su corazón podía romperse como el de cualquier persona, pero que mentalmente conservaba aquella convicción.

Esa idea reapareció años después, cuando su carrera todavía no existía y las dudas sobre su futuro profesional ocupaban buena parte de sus días.

El miedo de Stallone no desapareció con el éxito

El reconocimiento y la fama no eliminaron sus episodios de miedo y ansiedad. Stallone situó su primera crisis de ansiedad a los 36 años, mientras miraba material de una película.

Según contó a The New York Times, de repente sintió calor, notó una reacción física en el cuello y creyó que iba a morir. El episodio se repitió varias veces, desapareció durante unos cinco años y luego regresó.

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Con el paso del tiempo, las crisis también surgieron en espacios concurridos. Stallone recordó situaciones en exposiciones de arte junto a su esposa, cuando una sala se llenaba de personas y sentía que necesitaba salir.

El propio Stallone vinculó parte de esa respuesta con su infancia. Describió a sus padres como poco afectuosos y recordó episodios de violencia física por parte de su padre.

También afirmó que esas experiencias lo volvieron muy duro, aunque sostuvo que se trató de una fortaleza mal orientada. La competencia constante y la necesidad de demostrar su valor impulsaron su carrera, pero él mismo consideró que esa dinámica no era saludable.

Los arrepentimientos de Sylvester Stallone a los 80 años

En otro tramo de la entrevista con The New York Times, Stallone trasladó la reflexión desde la resistencia hacia el costo personal de esa forma de vivir. Reconoció que durante años priorizó la conquista profesional y que no fue el padre que hubiera querido ser.

Stallone contó que sufrió episodios de ansiedad desde los 36 años y que esas crisis reaparecieron con el paso del tiempo (Foto: Rocky, Carl Weathers, Sylvester Stallone)

Al hablar de su esposa, Jennifer, destacó su capacidad de entrega y contrastó esa actitud con la etapa en la que él concentraba casi toda su atención en su carrera.

Su mirada sobre la familia como centro también apareció al revisar la relación con sus padres y sus propios errores. “Vivo de arrepentimientos. Puedo construir un castillo con arrepentimientos”, dijo al recordar decisiones y vínculos de distintas etapas de su vida.

A los 80 años, Stallone sostuvo que ya percibe con claridad que tiene menos tiempo por delante. En ese contexto, explicó que busca concentrarse en quienes lo necesitan y en las personas que quiere ver construir su propia vida y legado.

El actor también aseguró que nadie es demasiado grande para enamorarse ni para recuperar buenos recuerdos, mientras definió la soledad como una forma de “entierro prematuro”.