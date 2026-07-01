Maniobra prohibida: la CBP incauta autopartes chinas por US$170.000 al detectar un fraude aduanero

El Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) dio a conocer la incautación de partes para automóviles procedentes de China al descubrir que el importador pretendía cometer un fraude aduanero. Los amortiguadores y puntales de vehículos que representaban un valor aproximado de US$170.000 fueron detectados en Norfolk, Virginia.

La CBP incautó una importación fraudulenta de autopartes procedentes de China

A través de un comunicado, la CBP dio a conocer que el pasado 27 de mayo agentes inspeccionaron un contenedor sospechoso procedente de Hong Kong. En ese momento los expertos comerciales del Centro de Excelencia y Experiencia Automotriz y Aeroespacial de la entidad le pidieron al importador que corrigiera la documentación.

Un importador de China presentó documentación fraudulenta para intentar ingresar amortiguadores a Estados Unidos CBP

Casi un mes después, detectaron irregularidades que derivaron en la incautación. De acuerdo con la información, no modificó la documentación conforme a los lineamientos solicitados y presentó deliberadamente formularios fraudulentos para ocultar su identidad, lo que constituye una violación de la ley aduanera.

Descubrieron el engaño debido a que en los documentos de importación se reportaban valores de mercancía e información inconsistentes, junto con datos de facturas inexactos. Asimismo, había firmas en los documentos que no coincidían.

En este caso, la incautación consistió en 1602 conjuntos de amortiguadores delanteros y muelles helicoidales, además de 20 amortiguadores. De llegar al mercado, los especialistas en comercio de la CBP calcularon que las piezas habrían alcanzado un valor de US$169.489.

El cargamento no cumplió las normas estadounidenses sobre importación y generó la incautación de la CBP

Dado que el importador del cargamento entregó información engañosa y contradictoria durante el proceso de ingreso de autopartes, los funcionarios de la CBP concluyeron que el envío infringía el artículo 542 del Título 18 del Código de Estados Unidos relativo a la entrada de mercancías.

La agencia recordó que la ley federal prohíbe la importación de objetos cuando se entregan declaraciones fraudulentas y falsas con el fin de intentar evadir los derechos de aduana o introducir productos mediante prácticas comerciales engañosas.

Los agentes de la CBP detectaron prácticas engañosas de importación Fotomontaje generado con IA

La CBP remarcó que los agentes están capacitados para detectar a personas y empresas que no cumplen con el proceso, incluso a través de prácticas como mentir en la documentación de importación.

En ese sentido, la directora del puerto del área de Norfolk-Newport News, Keri Brady, afirmó que la agencia mantiene su compromiso de utilizar todas sus facultades para combatir el fraude comercial mediante la detección de actividades de alto riesgo, la prevención del incumplimiento y la interrupción de conductas fraudulentas en los puertos de entrada.

El mensaje de la CBP sobre su labor en EE.UU.

A partir de la incautación de autopartes provenientes de China, la CBP recordó que su misión es inspeccionar a los viajeros y cargas internacionales, no solo en busca de narcóticos y armas.

Especialistas de la CBP se encargan de analizar y detectar mercancías ilegales que intentan ingresar a Estados Unidos.

La entidad asegura que los agentes también se mantienen alerta ante divisas no declaradas, artículos de consumo falsificados, productos agrícolas prohibidos, plagas y otros objetos ilícitos que podrían poner en riesgo a la ciudadanía o economía estadounidense.