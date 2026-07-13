Llevaba un cargamento de armas ocultas en su auto: la CBP lo detuvo en la frontera con México

Agentes del Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) incautaron armas de fuego y municiones en Presidio, Texas. Los productos ilegales estaban ocultos en un auto que se dirigía a México.

La CBP impidió un caso de contrabando de armas en la frontera de Texas

Durante una inspección en dirección sur realizada el 6 de julio pasado, los agentes de la CBP en la frontera de Texas realizaron una revisión a un auto Nissan X-Trail modelo 2013 que tenía como destino México. Allí, descubrieron un intento de contrabando de armas de fuego.

Los agentes de la CBP incautaron pistolas, cargadores y municiones ocultas en el vehículo CBP

De acuerdo con los detalles dados a conocer a través de un comunicado, el hombre, identificado como residente permanente legal en Estados Unidos y ciudadano mexicano, intentó cruzar con:

Seis rifles

Dos pistolas

180 cargadores

500 cartuchos de munición

Componentes de armas de fuego

Cañones de ametralladora

El descubrimiento se logró gracias a la implementación de tecnología de inspección no intrusiva que detectó anomalías en el vehículo. Por esa razón, los agentes iniciaron una revisión física a través de la cual encontraron compartimientos ocultos.

La CBP destruyó las armas luego de la incautación

De acuerdo con lo dado a conocer por la CBP, el hombre que conducía el vehículo con las armas escondidas fue detenido y acusado de infringir los artículos 545, es decir, contrabando de mercancías, y 933, tráfico de armas de fuego, del Título 18 del Código de EE.UU.

La agencia enfatizó que el decomiso forma parte del compromiso de las autoridades por prevenir la entrada ilegal de armas de fuego y municiones a México e impedir que las organizaciones criminales peligrosas se armen.

La CBP explica qué sucede con las armas incautadas en la frontera.

La CBP recordó que, luego de llevar a cabo las investigaciones correspondientes, se encarga de destruir las armas que decomisa en la frontera. Para eso, cuenta con una trituradora y destructora industrial de alta resistencia.

La colaboración que firmaron EE.UU. y México para controlar la frontera

El gobierno estadounidense y mexicano cooperan en materia de seguridad con el objetivo de desmantelar al crimen organizado transnacional a través de comunicación y apoyo con sus respectivas instituciones de aplicación de la ley.

Autoridades de Estados Unidos y México cooperan para mantener la seguridad en la frontera

Así lo hicieron saber a través de una declaración conjunta emitida en septiembre de 2025, según la cual los dos gobiernos establecieron un grupo de trabajo de alto nivel que se reúne periódicamente y da seguimiento a los compromisos mutuos y a las acciones emprendidas dentro de sus respectivos países. Uno de los objetivos más importantes es contrarrestar a los cárteles, reforzar la seguridad fronteriza y eliminar los túneles clandestinos.

En el documento se detalla que las autoridades trabajan para evitar el movimiento ilegal de personas a través de la frontera, detener el tráfico de fentanilo y de armas y combatir los flujos financieros ilícitos y el robo de combustible.

Las autoridades de ambos países aseguraron que dicha coordinación permite mejorar el intercambio de información y fortalecer la colaboración en materia de salud pública. En ese sentido, las autoridades dejaron claro que la cooperación se fundamenta en los principios de reciprocidad, respeto a la soberanía e integridad territorial, responsabilidad compartida y confianza mutua.