La extraña moneda de 3 dólares que puede valer hasta US$65.000 por sus rasgos únicos

Una pieza de oro perteneciente a la serie “Indian Princess”, acuñada entre 1854 y 1889, figura entre las monedas más buscadas por coleccionistas. Su baja producción, su estado de conservación y particularidades históricas explican por qué algunos ejemplares alcanzan valores cercanos a los US$65.000 en subastas especializadas.

La moneda de US$3 que puede valer hasta 65.000 dólares

El ejemplar de US$3 constituye una de las denominaciones más inusuales emitidas por la Casa de la Moneda de Estados Unidos. Fabricada en oro durante la segunda mitad del siglo XIX, su existencia respondió a necesidades económicas específicas de la época y hoy se transformó en un objeto de alto interés dentro del mercado numismático.

AQO3unj6MPBGwKmiuG4aR66j4NcH-VWGpGCLU7HS5JVOHpAkbfMOEjcoRZ 3YWQ9MYYcT3G9oFH0Ov32kfdMPWFbbgP8Kl0eDPupjJo

El diseño pertenece al grabador jefe James Barton Longacre y forma parte de la serie conocida como Indian Princess. En el anverso aparece el retrato de una figura femenina con tocado de plumas, mientras que el reverso muestra el valor nominal rodeado por una corona vegetal.

Aunque se acuñaron monedas de US$3 todos los años entre 1854 y 1889, la mayoría de las fechas presenta producciones reducidas. Solo unos pocos años pueden considerarse relativamente comunes, mientras que muchas emisiones tuvieron tiradas inferiores a 10.000 unidades, lo que limita considerablemente la cantidad de ejemplares disponibles en la actualidad.

Por qué la moneda de 3 dólares fue creada en EE.UU.

La denominación no fue elegida al azar. Durante los años en que esta moneda circuló, el precio de una estampilla de primera clase era de tres centavos. Por ese motivo, según el Servicio Profesional de Calificación de Monedas (PCGS, por sus siglas en inglés), una sola pieza permitía adquirir una hoja completa de cien sellos postales, lo que facilitaba operaciones comerciales y administrativas.

Sin embargo, tras la Guerra Civil estadounidense, el oro y la plata dejaron de circular con normalidad en gran parte del país norteamericano. Las monedas de metales preciosos tendían a guardarse o fundirse, por lo que muchas piezas nunca llegaron al uso cotidiano, especialmente fuera de la costa oeste.

La serie presenta la imagen de una princesa nativa americana con una corona de plumas Stack Bowers

En ese contexto, las acuñaciones se redujeron aún más. Varias casas de moneda cerraron sus operaciones al comenzar el conflicto bélico, por lo que principalmente quedó en funcionamiento la sede de Filadelfia. Otras instalaciones reabrirían años después, pero durante un tiempo la capacidad de producción fue limitada.

Entre todas las fechas de la serie, la correspondiente a 1868 destaca por su escasez relativa. Ese año se produjeron menos de 5000 unidades destinadas a circulación, junto con un pequeño número de ejemplares de prueba. En términos numismáticos, se trata de una cantidad extremadamente baja.

Los especialistas estiman que actualmente sobreviven menos de 100 piezas en estado de menta (MS), es decir, sin haber circulado. Además, existirían entre 300 y 400 que sí fueron utilizadas en transacciones y muestran desgaste.

La moneda acuñada en 1868 es una de las más buscadas Stack Bowers

Por qué la moneda de 3 dólares fue creada en EE.UU.

La evaluación de una moneda depende de múltiples factores, entre ellos:

Año: 1868.

Diseñador: James Barton Longacre.

Ceca: la Casa de la Moneda de Filadelfia (sin marca de ceca).

Diámetro: 20,50 milímetros.

Peso: 5,02 gramos.

Acuñación: 4850 unidades.

Composición: 90% oro y 10% cobre.

Anverso: se muestra la cabeza de una princesa nativa americana con una corona de plumas. Las palabras “UNITED STATES OF AMERICA” rodean la moneda y “LIBERTY” aparece en el lazo de la corona.

Reverso: se muestra el valor nominal “3 DOLLARS” centrado con la fecha “1868″ debajo, rodeado por una gran corona vegetal atada en un lazo en la parte inferior.

Detalles del diseño: algunos ejemplares muestran tonos dorados con matices rosados o verdosos debido a procesos naturales de oxidación superficial. Estas variaciones cromáticas, cuando no implican deterioro, pueden incluso aumentar el atractivo para los coleccionistas.

Organismos como PCGS y NGC analizan cada pieza y la encapsulan con una calificación oficial. En la Escala Sheldon, un grado MS66 o superior indica una moneda sin circulación con apariencia sobresaliente y defectos apenas perceptibles.

En el caso de la emisión de 1868, las unidades calificadas como “gema” son extremadamente escasas. Los registros de población muestran que muy pocos ejemplares alcanzan esos niveles, y prácticamente no existen piezas certificadas con grados más altos.

La pieza calificada como MS66 fue vendida en Heritage Auctions por más de US$38.000 Stack Bowers

Cuánto pagan por una moneda de 3 dólares de 1868 hoy

El valor de mercado depende principalmente del grado de conservación certificado. Una moneda de 1868 calificada como MS66 fue vendida por US$38.812 en una subasta organizada por Heritage Auctions, lo que ilustra la demanda existente.

Otro ejemplar con grado MS67 alcanzó los US$46.575 en una venta realizada por American Numismatic Rarities. Estas cifras corresponden a piezas prácticamente intactas, consideradas entre las mejores supervivientes de la emisión.

Según la guía de precios de PCGS, la combinación de escasez, historia y estado de conservación podría llevar a que algunos ejemplares alcancen valores cercanos a los US$65.000. Este monto se reserva para monedas con calidad excepcional y procedencia documentada.