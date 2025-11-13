De quién es la casa en la que Alejandro Sanz se hospeda cada vez que visita Miami: muelle propio y otros lujos

Alejandro Sanz tiene a su disposición una lujosa residencia en Miami, Florida, a la cual puede acudir cuando desea descansar cerca de la playa y en una de las zonas más exclusivas de la ciudad. Esta casa se volvió su refugio en Estados Unidos después de que el cantante vendiera su mansión hace cuatro años.

Cómo es la lujosa casa de Alejandro Sanz en Miami Beach

Alejando Sanz y su novia, Candela Márquez, suben fotografías en sus redes sociales donde se los puede ver disfrutando de unas vacaciones en la playa. De acuerdo con la revista española Pronto, el cantante y la actriz acuden a una propiedad en Miami Beach, que pertenece a su amiga Loren Ridinger, una reconocida empresaria del mundo del marketing que también tiene un vínculo con Jennifer Lopez y las hermanas Kardashian, según Vanity Fair .

La propiedad cuenta con un embarcadero privado y una infinity pool (Instagram/@alejandrosanz)

La casa posee infinity pool (piscina infinita, en español) junto al mar que crea una ilusión de extenderse hasta el océano. Como la propiedad cuenta con su propio embarcadero, Sanz goza de acceso privado a la playa. Esta característica también le permite de realizar paseos en bote lejos del ojo público.

El cantante ha mostrado vistazos de este inmueble en sus fotografías publicadas en Instagram, las cuales sugieren que el lugar tiene un extenso jardín cubierto de vegetación. En algunas imágenes, también se observa una cancha de tenis en la que Alejandro Sanz juega en compañía de sus amigos.

Cabe mencionar que esta no es la vivienda principal del artista, ya que en realidad vive en Somosaguas, una comunidad que se encuentra en Madrid, España.

Según la revista española CLARA, allí cuenta con su propio estudio de grabación, gimnasio, jardín y piscina. La propiedad donde residen Sanz y sus hijos está valuada en 8,5 millones de euros (más de 9,7 millones de dólares).

Alejandro Sanz disfruta de una casa que le pertenece a su mejor amiga

La dueña real de la lujosa casa de Miami Beach que visitan Alejando Sanz y Candela Márquez durante sus vacaciones es Loren Ridinger, la mejor amiga del cantante.

El jardín de la mansión está cubierto de vegetación y tiene una cancha de tenis (Instagram/@alejandrosanz)

Ridinger es una autora y empresaria estadounidense, explicó Vanity Fair. Aunque su nombre y el de su fallecido esposo, JR Ridinger, no se escuchan tan seguido en medios, se estima que la fortuna de este matrimonio supera los 300 millones de dólares.

El dinero de los Ridinger proviene, en parte, de una empresa que fundaron juntos. La compañía se llama Market America Worldwide, la cual se dedica a la venta de artículos para el hogar y de cuidado personal.

La amistad cercana entre Loren Ridinger y Alejandro Sanz se volvió pública en 2023, mientras el cantante ofrecía un concierto en el Madison Square Garden de Nueva York.

Antes de interpretar el tema “Looking for Paradise”, Sanz expresó: “Yo sé que viene de ahí arriba, de un hermano mío que esta noche me pide que se la dedique a mi mejor amiga, Loren. Te quiero”, recordó Vanity Fair.

Cómo era la mansión que Alejandro Sanz vendió en 2020

De acuerdo con la publicación española, es probable que Loren Ridinger le prestara (o rentara) una de sus propiedades en EE.UU. a Alejandro Sanz después de que su amigo vendiera años atrás la mansión que él tenía en Miami Beach.

Alejandro Sanz vendió la mansión que tenía en Miami a finales de 2020 (Realtor/Miami MLS)

En 2020, el sitio de bienes raíces Realtor anunció que el cantante puso a la venta un inmueble con un precio de 18 millones de dólares, el cual después se redujo a 14,9 millones.

Según los expertos en bienes raíces, las casas en la costa de Miami son una de las opciones más populares entre las personas que desean adquirir una segunda vivienda en Estados Unidos.

La mansión que le solía pertenecer a Alejandro Sanz tenía nueve dormitorios, un gimnasio, una cancha de tenis, dos embarcaderos y una piscina climatizada.

De acuerdo con la descripción de la propiedad, el lugar fue comprado a finales de noviembre de 2020 por 10,2 millones de dólares.