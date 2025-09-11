Así es por dentro la mansión de Miami Beach que se vende por un precio récord: US$169 millones

A menos de dos meses de comprarla, el desarrollador Todd Michael Glaser puso de nuevo en venta la mansión de North Bay Road. Conocida como la Park Avenue de Miami Beach, la residencia cuenta con vistas panorámicas hacia Key Biscayne, una cancha de ráquetbol, un billar, sala de cine y varios lujos más. Esta vez, está en el mercado por una suma récord: 169 millones de dólares.

Vuelve a estar en venta la mansión millonaria de Miami Beach

La mansión fue construida en 1936 y se encuentra en 5940 North Bay Road, denominada Billionaire’s Row, una de las calles más exclusivas de la ciudad.

Glaser firmó un contrato de compraventa de la propiedad en febrero y lo terminó de cerrar a fines de julio. Ahora busca revenderla.

La mansión fue construida en 1936 y con el paso del tiempo adquirió numerosos lujos Zillow

Se trata de la residencia más grande y más lujosa de la zona: la vivienda tiene 22.000 pies cuadrados y se encuentra en un terreno de 2,3 acres, entre los que se encuentran 290 pies sobre Key Biscayne.

La casa principal fue construida hace casi 90 años, aunque la llenaron de lujos con el paso del tiempo. De acuerdo con Zillow, al ingresar se observa un vestíbulo de doble altura con escaleras curvas y herrajes ornamentados, posee una sala de estar y un amplio comedor.

Solo al ingresar se observa un lujoso vestíbulo de doble altura con escaleras curvas Zillow

La planta principal cuenta con sala familiar con bar, una sala de billar, ascensor, una sala de cine y un invernadero.

En la planta superior, el dormitorio principal presenta techos abovedados y pisos de madera, dos vestidores y puertas francesas hacia una terraza con vistas a la ciudad y al agua.

Las comodidades también incluyen:

Muelle privado

Sauna

Garaje para ocho autos

Cancha de ráquetbol cubierta

Cancha de tenis

Gimnasio

Piscina doble

Patio trasero

Casa de verano y casa de piscina

Entre sus lujosas comunidades, la propiedad cuenta con un muelle, una cancha de ráquetbol y otra de tenis, y una piscina doble Zillow

En total cuenta con 16 baños y ocho dormitorios, además de tres aseos. Desde Zillow, remarcan que su entrada es estilo finca y permite adentrarse entre jardines impecables que ofrecen sofisticación. La mayor parte de las habitaciones de la mansión tienen vista al mar.

La inversión millonaria de Todd Michael Glaser

La mansión fue comprada en julio por Glaser por US$105 millones. Ahora, el desarrollador busca revenderla por una suma récord para la propiedad de US$169 millones. Se trata de la venta más cara de Miami Beach.

De acuerdo con Newsweek, la residencia ha tenido diferentes propietarios, entre los que se encuentran el cofundador de Apollo, Josh Harris; el enviado especial del presidente Trump, Steve Witkoff; Barry Diller; Karlie Kloss y Josh Kushner y David y Victoria Beckham.

La mansión de North Bay Road se encuentra en un terreno de 2,3 acres y es la más cara de la zona Zillow

Según consignó el medio citado, Michael Cantwell, socio fundador y director de marketing de la inmobiliaria Bespoke Real State, consideró que la venta de la millonaria mansión es diferente. “5940 North Bay Road ofrece una propiedad única y amplia en la dirección más probada de Miami Beach, lo que la distingue de las ventas impulsadas por la unión de terrenos”, dijo.

“Esta propiedad de US$169 millones marca un momento histórico para Miami Beach y pone de relieve la demanda mundial de propiedades exclusivas frente al mar”, remarcó Zachary Vichinsky, de la inmobiliaria.