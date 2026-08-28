El ejército de Estados Unidos usó por un arma láser para derribar drones en la frontera con México

WASHINGTON.- El ejército de Estados Unidos usó este viernes un láser de alta energía para derribar tres drones de carteles de droga mexicanos cerca de la frontera entre ambos países. Por el momento, no se conoció la ubicación del ataque, pero la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, sostuvo que de ser en suelo mexicano constituiría una grave violación de la soberanía de su país.

El Comando Norte de Estados Unidos (Usnorthcom) compartió un comunicado sobre el uso del láser ubicado en el Valle del río Bravo, en el sur de Texas, por parte de la Fuerza de Tarea Conjunta de la Frontera Sur (JTF-SB). “Defendió con éxito al personal militar estadounidense y a los socios del Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) al neutralizar tres sistemas aéreos no tripulados adversarios al usar capacidades de energía dirigidas esta semana”, expresaron.

El anuncio se produce mientras el gobierno del presidente Donald Trump busca tomar medidas drásticas contra la inmigración y los carteles para cumplir con su campaña presidencial de 2024.

Un vehículo de la Patrulla Fronteriza circula a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México Ross D. Franklin - AP

La operación se realizó entre la noche del martes 25 y la madrugada del miércoles 26 y duró hasta altas horas. El sistema láser multipropósito fue usado para “interceptar y neutralizar” a los “sistemas hostiles”, que fueron identificados por “su uso en apoyo directo de actividades que representaban una amenaza física para el personal militar estadounidense y los socios de la CBP”.

“Las redes de los cárteles recurren cada vez más a sistemas aéreos no ​tripulados para facilitar el tráfico ilícito de personas y espiar activamente a nuestro personal y a nuestros socios de las fuerzas del orden”, dijo en ⁠un comunicado el general de división Curtis Taylor, comandante de la Fuerza Operativa Conjunta de la Frontera Sur.

El ejército no ha especificado el fabricante del ‌nuevo sistema láser. AeroVironment Inc entregó sus dos primeros láseres multifuncionales de alta energía al ejército de Estados Unidos el verano boreal ⁠pasado. El ejército estadounidense ya había desplegado anteriormente el sistema LOCUST de AeroVironment Inc.

Sheinbaum sostuvo que cualquier acción unilateral de la potencia norteamericana en suelo mexicano constituiría una grave violación de la soberanía de su país OSCAR DEL POZO - AFP

El despliegue de ‌ese sistema provocó un cierre del espacio aéreo de siete horas cerca del Aeropuerto Internacional ⁠de El Paso, en Texas, a principios de este año. En febrero, las ⁠fuerzas armadas derribaron accidentalmente un dron del Gobierno de EE.UU. utilizando un sistema antidrones basado en láser, informaron en su momento a Reuters varios asistentes del Congreso.

Las autoridades de seguridad estadounidenses han expresado su preocupación por el uso de drones por parte de los cárteles mexicanos, que en su mayoría emplean versiones rudimentariamente adaptadas de modelos ‌comerciales para lanzar paquetes de droga o vigilar las ​rutas de tráfico. En zonas de México más alejadas de la frontera con Estados Unidos, los cárteles han utilizado drones para lanzar explosivos en ataques mortales.

Soldados observan el muro fronterizo junto a un vehículo de vigilancia durante la visita a la frontera de Estados Unidos con México del secretario de Defensa, Pete Hegseth, en Sunland Park, Nuevo México Andres Leighton - FR171260 AP

“La exitosa neutralización de estos drones adversarios es una prueba fehaciente de la preparación, la vigilancia y la ventaja tecnológica de la Fuerza de Tarea Conjunta (JTF)”, declaró Taylor. Las autoridades estadounidenses y mexicanas están colaborando para combatir el aumento del uso de drones en la región fronteriza.

“Al integrar contramedidas multicapa junto con capacidades avanzadas de energía dirigida, como este sistema láser, hemos dejado claro que no toleraremos la vigilancia hostil. Asimismo, agradecemos enormemente el apoyo de nuestros socios del Ejército Mexicano mientras trabajamos juntos para combatir esta amenaza en la región fronteriza”, sumó Taylor.

Con información de la Agencia Reuters