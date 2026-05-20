Uscis y FBI unen fuerzas para evaluar migrantes: ningún caso será aprobado sin pasar este nuevo control
La alianza entre ambas agencias afecta a las solicitudes que requieren la toma de huellas dactilares; los detalles de la medida oficial
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La administración Trump anunció nuevos controles para las solicitudes migratorias aún no aprobadas. Las medidas incluyen una alianza entre el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) y el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés) que impide el avance de los trámites si no superan los controles correspondientes.
Qué se sabe hoy del acuerdo entre el Uscis y el FBI
La alianza se basa en la Orden Ejecutiva 14385 firmada por el presidente Donald Trump el 6 de febrero de este año y publicada en el Registro Federal el 11 de ese mismo mes.
La normativa estipula que el fiscal general debe otorgar al Uscis el mayor acceso posible, según lo permita la ley, a la base de datos de Información de Antecedentes Penales (CHRI, por sus siglas en inglés) que tiene el FBI.
Este intercambio tiene como objetivo identificar a los “actores criminales”, que incluye a extranjeros con antecedentes penales que violen las leyes de Estados Unidos.
“La política de EE.UU. es proteger su bienestar y seguridad, así como el bienestar y la seguridad de sus ciudadanos, de los delincuentes”, cita el documento firmado por Trump.
Con un mayor acceso a dichos datos, la agencia migratoria ha extendido las restricciones en los trámites. Esto implica que las solicitudes de beneficios que requieren huellas dactilares (como la residencia permanente, la naturalización y las peticiones familiares) deben pasar por una verificación más rigurosa.
El nuevo reenvío de solicitudes para migrantes en EE.UU.
En medio del acuerdo entre ambas agencias, los oficiales del Uscis habrían recibido instrucciones de volver a someter las solicitudes pendientes a las nuevas verificaciones del FBI si la información de antecedentes previa se recibió antes del 27 de abril de 2026.
En caso de que el proceso no pase las verificaciones correspondientes, los agentes no pueden aprobar la solicitud. Esto incide en los trámites que requieren la presentación de huellas dactilares.
En declaraciones a CBS News, el portavoz del Uscis, Zach Kahler, confirmó que la agencia había implementado nuevos controles de seguridad para “reforzar la verificación y el examen de los solicitantes”.
Qué deben esperar los inmigrantes con casos abiertos en Uscis
Las personas con solicitudes pendientes en la agencia deben esperar a ser llamados para ser citados por las autoridades debido a las nuevas modificaciones. De acuerdo con el abogado de inmigración Jaime Barrón en diálogo con CNN, los funcionarios podrían llamar a ciertos solicitantes para una segunda toma de huellas dactilares.
Por su parte, hay algunos migrantes que podrían perder su permiso para estar en territorio estadounidense porque su renovación está en proceso y les quedan pocos meses para conseguirla.
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