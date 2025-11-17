El Gobierno avanza con su estrategia en EE.UU. para reforzar vínculos con empresas tecnológicas y atraer inversiones

El gobierno argentino continúa con su estrategia para reforzar vínculos y atraer inversiones de las tecnológicas norteamericanas. Luego de un encuentro en Washington con distintas empresas dedicado a la economía del conocimiento, este lunes se desarrolló en la sede de la Technology Association of Georgia (TAG), en Atlanta, un evento destinado fortalecer alianzas con sectores de innovación.

En el evento “El Sur se encuentra con el Sur: conectando los ecosistemas tecnológicos de Georgia y la Argentina”, el embajador argentino en Estados Unidos, Alec Oxenford, mantuvo un diálogo con el presidente y CEO de la TAG, Larry Williams.

Productive meeting between Ambassador Alejandro Oxenford and Major General Richard Wilson, head of the Georgia National Guard, joined by Defense Attaché Gen. Alejandro Liberatori, DCM Juan Cortelletti, and Consul General in Atlanta Alana Lomónaco.



Both parties highlighted the… pic.twitter.com/CgdTEkMXr6 — Consulado General de la Argentina en Atlanta (@ArgEnAtlanta) November 17, 2025

La conversación exploró sinergias entre el ecosistema de innovación del estado de Georgia y la “dinámica escena tecnológica argentina”, destacó la embajada.

Oxenford expuso sobre la normalización macroeconómica en la Argentina, las capacidades y ventajas competitivas del país y el potencial para asociaciones estratégicas con Estados Unidos en áreas clave como inteligencia artificial (IA), fintech, tecnología para la salud, logística y servicios basados en el conocimiento, entre otros sectores de alto crecimiento.

El embajador argentino Alec Oxenford en el evento “El Sur se encuentra con el Sur: conectando los ecosistemas tecnológicos de Georgia y la Argentina”, en Atlanta.

También destacó la consolidación de la Argentina como una “fuerza global en tecnología y software”, y destacó que la transformación económica bajo la administración de Javier Milei genera un entorno más previsible para la inversión tecnológica.

En ese contexto, se refirió al proyecto Stargate de OpenAI -la compañía que revoluciona el mundo hace tres años con ChatGPT-, una iniciativa global de unos 25.000 millones de dólares. Oxenford señaló que la Argentina busca posicionarse para atraer inversiones de esta escala en infraestructura vinculada a la IA y la computación avanzada.

Además del embajador, participaron del evento el jefe de misión adjunta, Juan Cortelletti; la cónsul general en Atlanta, Alana Lomónaco; el cónsul adjunto, Sebastián D’Alessio, y otros funcionarios de la representación argentina, así como la funcionaria de Cancillería Marina Ripari.

Días atrás, la embajada había organizado en Washington un evento para promover a la Argentina como hub de inteligencia artificial, encuentro en el que participó OpenAI junto a representantes de fondos de inversión, empresas tecnológicas y autoridades estadounidenses.

Las exportaciones de servicios basados en el conocimiento están alcanzando niveles récord. Solo en el sector de software, la Argentina exportó 1300 millones de dólares en la primera mitad de 2025, un incremento interanual del 15%, con proyección de superar los 2500 millones de dólares al cierre del año. Estados Unidos continúa siendo el principal destino, con aproximadamente el 60% de las compras.

Buenos Aires se está consolidando como un hub regional de servicios globales e IA, con centros operativos de compañías internacionales como Chevron, Amazon, Globant, Ernst & Young (EY) y Accenture, entre otras.

La delegación que participó del evento en Atlanta incluyó 13 empresas argentinas de tecnología, dedicadas a promover su oferta y ampliar vínculos de cooperación e intercambio comercial.

El objetivo central de la misión empresarial que acompañó la visita a Georgia fue abrir nuevas oportunidades de comercio bilateral en materia tecnológica, promover inversiones en la Argentina y facilitar la integración de empresas argentinas en ese estado norteamericano.